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35 раз, когда отели приятно удивили постояльцев

35 раз, когда отели приятно удивили постояльцев

Автор:
12 мая 2022 22:30
Сообщество : Путешествия
Метки: вокруг света   гостиница   интересные детали   креатив   отель   путешествия   
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В гостиничной индустрии клиент не просто всегда прав — клиент здесь царь, поэтому неудивительно, что отели по всему миру из кожи вон лезут, чтобы удивить постояльцев и подарить им незабываемый опыт. И их усилия не пропадают даром — довольные гости охотно рассказывают в соцсетях о забавных, гениальных и креативных деталях, которые попадались им в отелях, и вот подборка таких примеров.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вокруг света   гостиница   интересные детали   креатив   отель   путешествия   
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1  комментарий
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Sergey Минуту назад
Отель на Шри-Ланке, приютившийся на склоне скалы в ущелье, с выходом этой самой скалы в номер.
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