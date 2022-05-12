35 раз, когда отели приятно удивили постояльцев

В гостиничной индустрии клиент не просто всегда прав — клиент здесь царь, поэтому неудивительно, что отели по всему миру из кожи вон лезут, чтобы удивить постояльцев и подарить им незабываемый опыт. И их усилия не пропадают даром — довольные гости охотно рассказывают в соцсетях о забавных, гениальных и креативных деталях, которые попадались им в отелях, и вот подборка таких примеров.
1. Вывеска у туалетов в отеле: "Без разницы, главное — помойте руки"
2. "В моём отеле в Исландии на телефоне есть специальная кнопка для того, чтобы тебя разбудили, если в небе появится северное сияние"
3. "По прибытии в номер мы были очень удивлены воображением горничных"
4. "Заметил кое-что, когда заселялся сегодня в отель"
5. "В бассейне в моем отеле есть пандус для людей с ограниченными возможностями"
6. "В отеле, в котором я остановился, есть его же модель из LEGO"
7. "Подземный отель в Тунисе, известный тем, что здесь снимали дом Люка Скайуокера"
8. "Моя девушка сделала мне сюрприз, организовав поездку на день рождения"
9. "Устали от лестниц? Попробуйте нашу антигравитационную транспортерную систему рядом с вестибюлем"
10. "Мой Airbnb оказался целым домом, построенным внутри амбара"
11. Отель для животных ведет дневник питомца-постояльца, и отдает его хозяевам, когда те за ним приезжают
12. "В моем отеле перила держали маленькие металлические человечки"
13. "Усадьба жирафов. Мое любимое место на Земле. Было здорово"
14. "В этом отеле вам дают резиновую уточку, с которой можно поиграть в ванне"
15. Знак на двери туалета изнутри: "Проверь ширинку"
16. "Если вы ищете повод бросить курить... Вот он, знак"
17. "Для вашего удобства, этот этаж можно использовать для бега. 9 кругов = 1 миля"
18. "Навес от солнца в моем отеле подключен к измерителю ветра, который автоматически заставляет его свернуться, когда ветер становится слишком сильным"
19. "В отеле, где я остановился, есть маленькая дверь, на которой написано «Джон Малкович»"
20. "Мой отель раньше был тюрьмой"
21. Таблички "Не беспокоить" и "Прошу убрать номер"
22. "Я горжусь тем, что живу в отеле, который не дискриминирует маленьких людей"
23. "Дверь ванной комнаты в отеле Holiday Inn может закрываться в двух положениях"
24. "В моем отеле на Манхэттене есть ульи"
25. "В моем отеле в душе есть термометр для воды"
26. "На полке в моем гостиничном номере есть наклейка, указывающая «направление молитвы»"
27. Цифровой глазок в гостиничном номере
29. "Дверной косяк в виде миниатюрного замка. Это в хостеле в Эдинбурге, Касл-Рок"
30. На часах в номере время отображается с трех сторон
31. "Бассейн в моем отеле"
33. В этом отеле дезинфицируют пульты
34. "Отель, в котором я остановился, позволяет постояльцу выбрать Священное Писание"
35. "В этой открытке, которую я взял из отеля в Нью-Йорке, есть семена полевых цветов, так что тот, кто получит ее по почте, может ее посадить"
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— переведено специально для fishki.net
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