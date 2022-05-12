35 раз, когда отели приятно удивили постояльцев

В гостиничной индустрии клиент не просто всегда прав — клиент здесь царь, поэтому неудивительно, что отели по всему миру из кожи вон лезут, чтобы удивить постояльцев и подарить им незабываемый опыт. И их усилия не пропадают даром — довольные гости охотно рассказывают в соцсетях о забавных, гениальных и креативных деталях, которые попадались им в отелях, и вот подборка таких примеров.