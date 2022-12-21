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Как снимали крутые сцены в "Чужих" (1986) и "Бездне" (1989)

Как снимали крутые сцены в "Чужих" (1986) и "Бездне" (1989)

Автор:
21 декабря 2022 10:24
Сообщество : Кино
Метки: бедзна   интересно   кино   съемка   фильм   фото   чужие   
678
15

За что мне нравятся старые фильмы Кэмерона — что в них было минимум компьютерной графики.

Спецэффекты создавали вручную, что, конечно, добавляло достоверности и магии кино. Золотая эра визуальных эффектов.


Вот, например, начало "Чужих". Очнувшись, Ридли понимает, что оказалась на орбитальной космической станции «Врата».

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Как создавали этот кадр: "проекция" станции — отдельно.

А Земля - ​​задний фон, отдельная напечатанная картина:

Ещё есть несколько небольших моделей космических кораблей, скользящих по проволоке, плюс лампочки, световые эффекты (огни на станции, блики и т.д.).

"Бездна", эпизод исследования обломков затонувшей подводной лодки.

Тут использовали три небольшие модели батискафов. Каждый из них был подвешен на тросах.

Ещё есть двигающиеся крошечные фигурки водолазов. По сути, перед нами кукольный мультфильм.

При монтаже на сцену наложили кадры мыльных пузырей и дыма, чтобы добиться эффекта глубоководной съёмки.

«Назад в будущее-2» (1989)

Все кадры, где персонажи взаимодействовали с Делориан, были сняты с полноразмерным автомобилем. А вот кадры полетов сняты с использованием модели.

Есть сцена, где машина пролетает мимо камеры, приземляется, а затем из неё выходят актеры.

Фонарный столб макскирует линию разделения, где кадры модели и реальных съёмок были совмещены.

Летающий DeLorean превращается из модели с маленькими марионетками в полноразмерный автомобиль с реальными людьми прямо на наших глазах, когда пролетает за фонарным столбом.


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Метки: бедзна   интересно   кино   съемка   фильм   фото   чужие   
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5  комментариев
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13k
Святослав Час назад
...Только, героиню "Чужих" звали Элен РиПли, а не РиДли.
Ридли (Скотт) зовут одного из режиссёров...

И я не дущнила...
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6k
Алексей 58 минут назад
Н-да, информативности поста позавидует разве что пустой лист бумаги. Уж про Стэна Уинстона и Амагальмэйтед Динамикс можно было стооолько инфы накатать..
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179
Хухрмухр Алексей 20 минут назад
В посты этой авторши лучше не заходить.Сплошная блевотина.
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Infinite

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