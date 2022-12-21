"Я нормальная!": в Сочи женщина в халате вызвала полицию из-за припарковавшегося на "её месте" водителя

Парковочные битвы не утихают. Неадекватная мадам около 80 раз позвонила мужчине, припарковавшемуся там, где она привыкла ставить своё авто. Мат, халат и дикий взгляд прилагаются.
Мужчина, который стал виновником переполоха, рассказывает: "- “Я проживаю в соседнем доме. Возле моего подъезда провалился асфальт, и в связи с ремонтными работами я переставил автомобиль к соседнему дому где нет блокираторов, после чего поехал в суд - я представляю интересы района по иску об обустройстве дороги.
За время нахождения в суде она позвонила 86 раз. Когда я перезвонил, в трубке были маты и оскорбления.
Я пришел на место, вышла эта женщина, далее - на видео. Как итог: порвала куртку за 41 тыс рублей, после заявила, что я на неё напал, стала кричать соседям чтобы они подвтердили ее версию. После перегородила своей машиной мне выезд”.
Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!
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А потом мадам вызвала полицию. Надеемся, что эта история закончится хорошо.
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- Да потому что!
Ахах, забавнено ))
Никто не спорит что места общественные, но можно отнестись с пониманием. Есть еще и больные соседи могут и колеса порезать и всякой фигней облить, незачем [мат] на пустом месте.
Так что всем участникам конфликта надо пересесть на велосипеды или самокаты с электроприводом.
я ни одной ямы\колеи на видео не увидел
почему в европе дороги не ремонтируют, там кругом брусчатка со времен Петра Первого, это какая то концепция по сокращению автотранспорта?