"Я нормальная!": в Сочи женщина в халате вызвала полицию из-за припарковавшегося на "её месте" водителя

Мужчина, который стал виновником переполоха, рассказывает: "- “Я проживаю в соседнем доме. Возле моего подъезда провалился асфальт, и в связи с ремонтными работами я переставил автомобиль к соседнему дому где нет блокираторов, после чего поехал в суд - я представляю интересы района по иску об обустройстве дороги.



За время нахождения в суде она позвонила 86 раз. Когда я перезвонил, в трубке были маты и оскорбления.



Я пришел на место, вышла эта женщина, далее - на видео. Как итог: порвала куртку за 41 тыс рублей, после заявила, что я на неё напал, стала кричать соседям чтобы они подвтердили ее версию. После перегородила своей машиной мне выезд”.