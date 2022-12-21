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"Я нормальная!": в Сочи женщина в халате вызвала полицию из-за припарковавшегося на "её месте" водителя

"Я нормальная!": в Сочи женщина в халате вызвала полицию из-за припарковавшегося на "её месте" водителя

Автор:
21 декабря 2022 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Сочи   авто   битва за парковку   видео   неадекватная   парковка   полиция   претензии   разборки   
2679
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Парковочные битвы не утихают. Неадекватная мадам около 80 раз позвонила мужчине, припарковавшемуся там, где она привыкла ставить своё авто. Мат, халат и дикий взгляд прилагаются.

Мужчина, который стал виновником переполоха, рассказывает: "- “Я проживаю в соседнем доме. Возле моего подъезда провалился асфальт, и в связи с ремонтными работами я переставил автомобиль к соседнему дому где нет блокираторов, после чего поехал в суд - я представляю интересы района по иску об обустройстве дороги.

За время нахождения в суде она позвонила 86 раз. Когда я перезвонил, в трубке были маты и оскорбления.

Я пришел на место, вышла эта женщина, далее - на видео. Как итог: порвала куртку за 41 тыс рублей, после заявила, что я на неё напал, стала кричать соседям чтобы они подвтердили ее версию. После перегородила своей машиной мне выезд”.


А потом мадам вызвала полицию. Надеемся, что эта история закончится хорошо.

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Метки: Сочи   авто   битва за парковку   видео   неадекватная   парковка   полиция   претензии   разборки   
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55  комментариев
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17k
сеньор Леонсио Час назад
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36k
Антон 9 минут назад
Редкостная свиноматка!
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32k
russger 9 минут назад
- Что вы хотите?
- Да потому что!

Ахах, забавнено ))
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14k
Alex 13 минут назад
Фу, мерзость какая...
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25k
Slawa49 16 минут назад
сисямба жиробасина на кредитном дэу)))))))))))))))))))))))))))
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24k
Михаил Сметанкин 17 минут назад
Да в Сочи это нормальная тема. Парковочных мест нет, народ паркуется во дворах, а там вот эти "это мое место я 30 лет тут живу бла бла бла". Многие жители свои дворы вообще шлагбаумом огородили.
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10k
Andrei 20 минут назад
В целом это нормальная реакция организма, человек всё и сразу подсознательно делит на моё и не моё. Становясь в очередь в магазине начинает подозрительно коситься на соседнюю. Хуже, когда это делается сознательно, да и масштабы впечатляют.
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5k
jfk 24 минуты назад
[мат] он терпеливый, 86 звонков принял, я бы после 2го в блок внес и все, пусть она там визжит
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109
Allesio jfk 19 минут назад
А он и не принял. Это неотвеченных
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1k
neskaju20 Полчаса назад
Эх, обожаю регионы. Как приезжаю куда-нибудь на машине обязательно моиместники найдутся. Может когда-нибудь эволюция и до них дойдет.
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31k
Игорь Полчаса назад
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−4
Димка Космос Полчаса назад
Нормальный чел бы забил на неё и не снимал. Взял и поехал по своим делам. Старуха истерит вся, а он глумится
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2k
Вадим 36 минут назад
фу плять, [мат] у.ё.б.и.щ.е!
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2k
Lena 38 минут назад
У взрослой тетки брелок для ключей с мягкой игрушкой - это уже диагноз!
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862
Сергей 42 минуты назад
Если есть свободные места, то незачем в конфликт вступать с соседями.
Никто не спорит что места общественные, но можно отнестись с пониманием. Есть еще и больные соседи могут и колеса порезать и всякой фигней облить, незачем [мат] на пустом месте.
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4k
brotherirk 44 минуты назад
толстая свинья...
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5k
perekrestok 47 минут назад
Вопрос не про эту бабу которая шумит. Судя по внешнему виду дорогу там не ремонтировали со времен Брежнева. Машин все больше, дороги уже лет 50 не расширяются. Транспортная концепция России до 2030 года (полные аналог такого же документа Москвы) направлена на снижение частного автотранспорта и ориентация на пользование общественным транспортом. В Москве под этим соусом лет 10 уже занимаются сужением проезжей части улиц. Вместо проезжей части расширяют пешеходные зоны, выделяют дорожки для велосипедов и самокатов. А недавно в интервью московские власти сказали, что согласно опросов более 70% жителей готовы ездить на работу на великах. Правда сейчас в декабре с улиц уже убрали и велики и самокаты. Наверное к 2030 году в Москве ожидают перемену климата и Москва станет аналогом Дубая. Ну а в Сочи вообще будет как на экваторе.
Так что всем участникам конфликта надо пересесть на велосипеды или самокаты с электроприводом.
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11k
Ivan 49 минут назад
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47k
Элек Мек 52 минуты назад
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860
Andrey 55 минут назад
Законник, а мразотной жабой избит оказался и курточку за 41к ещё порвали, это какой-то позор...
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30k
Ashabad 58 минут назад
ПРи желании ей можно приписать хулиганку...
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30k
Ashabad Час назад
Жалко её. Сама себе жизнь отравляет.
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