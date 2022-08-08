Истринский форсаж: при задержании пьяная автолюбительница в Подмосковье открыла стрельбу

В Истринском районе Подмосковья 6 июля разыгралась сцена, достойная остросюжетного фильма. Некоторые очевидцы предположили, что стали участниками съемок, но, увы, все происходило на самом деле, без сценария, актёров и камеры.

Автоледи повела себя на дороге неадекватно: подрезала машины, лавировала на скорости. «Я это чучело видел вчера, когда со стороны станции Новоиерусалимская к монастырю подъезжал. В зеркало заднего вида заметил неадекватные метания этого опеля. Подрезала форд, следовавший за мной. Потом это «чудо» рвануло вдоль отбойника, прочертив по нему правым бортом метров сорок. И после металась по полосам подрезая попутные авто» - описывали поведение дамы в соцсетях жители района.