Истринский форсаж: при задержании пьяная автолюбительница в Подмосковье открыла стрельбу

Для погони за неадекватной дамочкой выслали три экипажа ДПС.
В Истринском районе Подмосковья 6 июля разыгралась сцена, достойная остросюжетного фильма. Некоторые очевидцы предположили, что стали участниками съемок, но, увы, все происходило на самом деле, без сценария, актёров и камеры.
Автоледи повела себя на дороге неадекватно: подрезала машины, лавировала на скорости. «Я это чучело видел вчера, когда со стороны станции Новоиерусалимская к монастырю подъезжал. В зеркало заднего вида заметил неадекватные метания этого опеля. Подрезала форд, следовавший за мной. Потом это «чудо» рвануло вдоль отбойника, прочертив по нему правым бортом метров сорок. И после металась по полосам подрезая попутные авто» - описывали поведение дамы в соцсетях жители района.
Требования автоинспектора остановить авто водитель проигнорировала и продолжила опасное движение. Пришлось организовавать погоню. За автолюбительницей были высланы три экипажа ДПС. В результате нагнать и остановить женщину удалось близ поселка Крючково. И не без труда: при попытке задержания дама начала отстреливаться. Хорошо, что обошлось без жертв и пострадавших.
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Правда, всё получилось довольно жестко: женщину все-таки выволокли из машины и положили лицом на землю, скрутив руки. Впрочем, похоже, иначе с этой фурией справиться было невозможно. Подробности увлекательной погони и личность женщины пока не раскрывают, а было бы интересно узнать, что это за ганстерша резвилась в Истре.
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АНТИФИШКИ
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Впрочем сейчас её ждёт такое количество новых ощущений, что возможно пожалеет что её не пристрелили...
(с) Старики-разбойники
Теперь присядет, зечки будут рады.