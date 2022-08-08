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Истринский форсаж: при задержании пьяная автолюбительница в Подмосковье открыла стрельбу

Истринский форсаж: при задержании пьяная автолюбительница в Подмосковье открыла стрельбу

Автор:
08 августа 2022 10:34
Сообщество : Аварии
Метки: Истра   Подмосковье   аварии   авто   автоледи   видео   дтп   женщина за рулем   неадекватная   
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Для погони за неадекватной дамочкой выслали три экипажа ДПС.

В Истринском районе Подмосковья 6 июля разыгралась сцена, достойная остросюжетного фильма. Некоторые очевидцы предположили, что стали участниками съемок, но, увы, все происходило на самом деле, без сценария, актёров и камеры.


Автоледи повела себя на дороге неадекватно: подрезала машины, лавировала на скорости. «Я это чучело видел вчера, когда со стороны станции Новоиерусалимская к монастырю подъезжал. В зеркало заднего вида заметил неадекватные метания этого опеля. Подрезала форд, следовавший за мной. Потом это «чудо» рвануло вдоль отбойника, прочертив по нему правым бортом метров сорок. И после металась по полосам подрезая попутные авто» - описывали поведение дамы в соцсетях жители района.


Требования автоинспектора остановить авто водитель проигнорировала и продолжила опасное движение. Пришлось организовавать погоню. За автолюбительницей были высланы три экипажа ДПС. В результате нагнать и остановить женщину удалось близ поселка Крючково. И не без труда: при попытке задержания дама начала отстреливаться. Хорошо, что обошлось без жертв и пострадавших.


Правда, всё получилось довольно жестко: женщину все-таки выволокли из машины и положили лицом на землю, скрутив руки. Впрочем, похоже, иначе с этой фурией справиться было невозможно. Подробности увлекательной погони и личность женщины пока не раскрывают, а было бы интересно узнать, что это за ганстерша резвилась в Истре.

 

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Истра   Подмосковье   аварии   авто   автоледи   видео   дтп   женщина за рулем   неадекватная   
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26  комментариев
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4k
Wertos Час назад
Блин, у парней реально по 3 шара... Там стреляют, а они даже к кобуре не потянулись, в "цивилизованных странах" уже бы остывала....
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5k
Дмитрий 19 минут назад
Мда. Мадам страшно повезло в этой жизни....жить в России, а не америке. Шесть стволов по 8 патронов= 48 дырок к уже имеющимся как говорится.
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21k
sanchesS80 22 минуты назад
Ну чего, срок дадут такой же как за стаканчик или побольше? Не знаю из чего она там отстреливалась, но это тянет на покушение на жизнь и здоровье сотрудника при исполнении, должна присесть.
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77
fifa666 22 минуты назад
Если ты бухая не умеешь себя вести, значит не умеешь пить. Не умеешь пить, соси г"вно через тряпочку.
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15k
Кархародон Полчаса назад
Тот случай когда можно было и пристрелить.
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3k
SandMANn Полчаса назад
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2k
Vovan Petroff Полчаса назад
Семь мудаков и одна девушка.
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3k
perekrestok Полчаса назад
На ходу по ней стрелять - можно было других зацепить, а как остановилась - руками стали вытаскивать. Надо было ей пальчики выкрутить - незаметно и очень больно. Ну и кривые пальчики на остаток жизни как память останутся .
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7k
Trenzel2003 37 минут назад
Да-а! Одна-ка, надеюсь пока вытаскивали, ей что нибудь поломали невзначай!
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−195
Сигизмунд Лазаревич 39 минут назад
Вынимали зачем? Достала оружие, надо было пристрелить идиотку...
Впрочем сейчас её ждёт такое количество новых ощущений, что возможно пожалеет что её не пристрелили...
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46k
Элек Мек 43 минуты назад
Если бы застрелили было бы жёстко,но зато справедливо.
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319
cdzpm 43 минуты назад
[мат]... Срок себе обеспечила! Ну если конечно завтра - послезавтра не выйдет видео из серии "я раскаиваюсь, больше не буду"
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11k
Александр 45 минут назад
Как легко и непринуждённо подтолкнуть меру наказания...
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18k
ЦСКА 47 минут назад
Холодец в погонах чуть порты и портупею не потерял, когда около места действия метался!
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1k
Алексей 53 минуты назад
Что она за витаминки принимает,что ее насколько человек положить не могли?
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151
HalloFreeSpace Час назад
Как они аттестацию проходят с такими телесами ???
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5k
Hemul_D Час назад
Учебное пособие: "Как поднять срок на ровном месте, для чайников".
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6k
Sanar Час назад
0-11 туша красиво убегает и возвращается вовремя)))) сотрудник года не иначе)))
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21k
Слепой Пью Час назад
Дааа... полицейским-пиндосам куда легче в этом отношении - достал ствол и ты уже мишень...
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5k
Бу Час назад
100 % ТП
Теперь присядет, зечки будут рады.
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