Успех, закончившийся ничем: актёры, которых оставили за бортом после успешных ролей

Может показаться, что если актёр засветился в успешном фильме, то он автоматически становится суперзвездой, получающей только лучшие предложения. Увы, это далеко не так. Конечно, некоторые ловят удачу за хвост, однако хватает и тех, для кого на этом успех заканчивается.
Кто же они – «звёзды-однодневки», некоторые из которых по-прежнему пытаются вскарабкаться на Олимп?
Мэттью Фокс и Джош Холлоуэй стали настоящими звёздами сериала «Остаться в живых», однако кажется, будто их карьера осталась на том необитаемом острове, ведь больше коммерчески успешных предложений им не поступало.
Джош Хатчерсон получил славу благодаря знаменитой франшизе «Голодные игры». Однако после трех лет успеха он нигде особо засветиться не смог.
За роль в фильме «Жизнь Адель» актриса Адель Экзаркопулос удостоилась «Золотой пальмовой ветви» на Канском кинофестивале. К слову, именно ей отсыпали с десяток различных наград. И…на этом известные фильмы в её карьере закончились.
А вот Жан Дюжарден даже получил «Оскар» за роль в картине «Артист». Странно, но после этого его не приглашали ни на одну из успешных или хотя бы заметных мужских ролей.
Фрида Пинто стала звездой благодаря «Миллионеру из трущоб». После этого её можно было увидеть лишь через 10 лет во второстепенной роли в «Маугли».
Довольно много актёров, прошедших через Хогвартс, так дальше и не ушли. Правда, экранная важность и яркость некоторых из них и не давала особого успеха в будущем. Чего не скажешь о ролях Тома Фелтона и Руперта Грина, которых почему-то не берут в видные проекты, будто их потенциал кончился в «поттериане».
Ну и закончим Кристианной Локен, которая многим запомнилась роль в «Терминаторе 3». Хотя ещё большему количеству зрителей она запоминалась своими неудачными появлениями в картинах Александра Невского. И это неудивительно, ведь в другие проекты её и не приглашали.
А какие знаменитости, выброшенные за борт актёрства после кассовых ролей, известны вам?
Источник:
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Как по мне, если потом их куда и приглашали, то только по следам сомнительного успеха в сказке про этого очкастого чародея и собственно все. Дальше они уже обосрали свои карьеры самостоятельно.