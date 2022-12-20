Успех, закончившийся ничем: актёры, которых оставили за бортом после успешных ролей

Кто же они – «звёзды-однодневки», некоторые из которых по-прежнему пытаются вскарабкаться на Олимп?

Мэттью Фокс и Джош Холлоуэй стали настоящими звёздами сериала «Остаться в живых», однако кажется, будто их карьера осталась на том необитаемом острове, ведь больше коммерчески успешных предложений им не поступало.