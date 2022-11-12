Возраст не помеха: юные актрисы, слишком рано оказавшиеся в откровенных лентах

Многие известные актёры уже с самого детства демонстрировали свой непревзойдённый талант. Тот же Ди Каприо с ранних лет успешно отыгрывал сложные образы. Правда, есть проекты, для участия в которых просто неразумно брать юные дарования. Например, это касается откровенных лент.
Вот только далеко не всех режиссеров, гонящихся за искусственным скандалом, это останавливало. Из-за амбиций таких творцов некоторые актёры ещё в юном возрасте сыграли слишком провокационные роли. О некоторых из них мы и поговорим.
В 12 лет Джоди Фостер попала в картину Скорсезе «Таксист», где исполнила роль юной «ночной бабочки». Прежде чем допускать ребёнка к съёмкам, с ней тщательно поработали психологи, а в откровенных сценах за неё отыгрывала 20-летняя сестра Конни.
К слову, эта роль принесла Фостер первую номинацию на «Оскар».
Брук Шилдс уже в 10-летнем возрасте оказалась на обложке мужского журнала с разрешения матери. А в 15 лет она попала в известную многим мелодраму «Голубая лагуна». Зрители были в шоке, что отношения подростков демонстрировались слишком откровенно. Правда, до тех пор, пока не выяснилось, что в сценах с обнажёнкой молодых артистов заменяли дублёры.
В 1981 году немецкая актриса Натя Брункхорст снялась в фильме «Я – Кристина», где в 14-летнем возрасте исполнила роль девушки, страдающей от наркотической зависимости. К слову, ей удалось настолько реалистично сыграть, что многие зрители к финалу ленты не смогли сдержать слёз.
13-летняя Линда Блэр удосужилась множества престижных наград за роль в фильме 1973 года «Изгоняющий дьявола». Не секрет, что картина вызвала мощный общественный резонанс, во многом благодаря тому, что одержимая девочка выкрикивала грязные ругательства, творила непристойные вещи и издевалась над людьми.
В 1992 году на экраны вышла мелодрама «Ветчина, ветчина» с 16-летней Пенелопой Крус в главной роли. Несмотря на уйму провокационных кадров, актриса исправно выполняла указания режиссера. Там же на площадке она встретила своего будущего супруга Хавьера Бардема.
Несмотря на то, что создатели фильма «Яма» старались сглаживать углы, им всё-таки пришлось показать 15-летнюю Киру Найтли обнажённой в сцене, где её героиня лежит на операционном столе.
Актриса Кирстен Данст навсегда запомнила своё участие в картине «Интервью с вампиром». Ведь в 12-летнем возрасте состоялся её первый поцелуй на съёмочной площадке. Причём не абы с кем, а с уже взрослым Брэдом Питтом. Стоит отметить, что сцена выдалась весьма сомнительной.
Довольно тяжёлой выдалась роль 12-летней Дакоты Фаннинг в картине «Затравленная». Ведь ей пришлось играть девочку, страдающую от нищеты и зависимостей, а также подвергавшуюся шантажу и нападения на улице. При этом юная актриса не видела ничего ужасного даже в откровенных сценах, прекрасно понимая, что это всего лишь кино.
Ну и закончим самой известной экранизацией «Лолиты» с 15-летней Доминик Суэйн в главных ролях. Несмотря на то, что постельные сцены Джереми Айронс отыгрывал с дублёршей, все эпизоды с поцелуями пришлись на саму Доминик. При этом никто не видел в этом ничего предосудительного, поскольку подобное не противоречило законам США.
А как вы думаете, должны ли допускаться в кино подобные откровения, или лишний раз стоит от этого воздержаться?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 20 актёров, которые отказались от успешных и судьбоносных ролей
- 19 легендарных музыкантов и актёры, которые сыграли их в фильмах
- Злодейская дорожка в мировые звезды: актеры, ставшие знаменитыми на ролях «плохих парней»
- 25 актеров, которые заработали психологические травмы, сыграв тяжелые роли
- Как выглядят актерские касты из известных фильмов спустя годы
Стоит уже определится в принципе - либо есть место фильмам с героинями до какого-то возраста, или всех их на свалку цензуры. А уж засветится там кусок ягодицы самой актрисы, или это фотошопер ( пардон - видеошопер, ну или какие там проги) дорисует - дело вообще десятое.
Да и вообще - в современном "развитии" мирового кинематогрофа не удивлюсь, если в очередной экранизации "Лолиты" её будет играть Морган Фримен. Ну а чё - толерантно же, и проблем с моралью не будет, да.
Мир круто изменился за последние 20 лет. А потрахушки - ну и что? Детей не делайте и веселитесь до упаду.
Первоначально этот фильм демонстрировался только в нескольких странах, в других остался не замеченным. Позже фильм «Распутное детство» получил скандальную известность из-за показа несовершеннолетних обнажённых актёров (Ларе Вендель и Еве Ионеско во время съёмок исполнилось 11 лет), имитирующих половой акт, кроме того в отдельных кадрах были показаны половые органы крупным планом.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Распутное_детствоhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/Распутное_детство
Ну если на это ориентироваться... По-моему Мизулина всё правильно делает
Гнать поганой метлой всех кто эксплуатирует молодость и красоту.
Кровькишки рекламируют сокращение населения, дамскисиськиписьки ведут к увеличению населения. Судя по тому, что ныне тщательно насаждают всякое противоестественное (гомопедомудоразов) то "мировая закулиса" взяла курс на сокращение населения планеты - для этого рекламируют убиение, рекламируют отношения не приносящие детей и тщательно скрывают все, приводящее к "бебибумам". Времена такие...
1. О ханжестве.
Ведь все прекрасно понимают, что половую жизнь, потребление веществ и алкоголя начинают не в 18 лет. И нет смысла снимать о том, что героям УЖЕ 18. Это будет ложью.
Мало того, участие именно подростков в этом экранизационном дерьме - это для прорисовка трагедии, это жанр искусства.
Это не попытка пойти на поводу у педофилов и снять для них высокохудожественное пор,но - А ПОКАЗАТЬ НАМ, НОРМАЛЬНЫМ, ТРАГИЗМ ЧАСТИ НАШЕГО СООБЩЕСТВА.
2. О порядочности.
Если хотите защитить актёров детей, не используйте детей, замените рисованными персонажами