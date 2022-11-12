FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11150 постов • 1197 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
Возраст не помеха: юные актрисы, слишком рано оказавшиеся в откровенных лентах

Возраст не помеха: юные актрисы, слишком рано оказавшиеся в откровенных лентах

Автор:
12 ноября 2022 13:51
Сообщество : Кино
Метки: Откровенные сцены   знаменитости   кино   молодые актрисы   сложные образы   фильмы   
2833
19

Многие известные актёры уже с самого детства демонстрировали свой непревзойдённый талант. Тот же Ди Каприо с ранних лет успешно отыгрывал сложные образы. Правда, есть проекты, для участия в которых просто неразумно брать юные дарования. Например, это касается откровенных лент.

Вот только далеко не всех режиссеров, гонящихся за искусственным скандалом, это останавливало. Из-за амбиций таких творцов некоторые актёры ещё в юном возрасте сыграли слишком провокационные роли. О некоторых из них мы и поговорим.


В 12 лет Джоди Фостер попала в картину Скорсезе «Таксист», где исполнила роль юной «ночной бабочки». Прежде чем допускать ребёнка к съёмкам, с ней тщательно поработали психологи, а в откровенных сценах за неё отыгрывала 20-летняя сестра Конни.

×
×

К слову, эта роль принесла Фостер первую номинацию на «Оскар».


Брук Шилдс уже в 10-летнем возрасте оказалась на обложке мужского журнала с разрешения матери. А в 15 лет она попала в известную многим мелодраму «Голубая лагуна».  Зрители были в шоке, что отношения подростков демонстрировались слишком откровенно. Правда, до тех пор, пока не выяснилось, что в сценах с обнажёнкой молодых артистов заменяли дублёры.

В 1981 году немецкая актриса Натя Брункхорст снялась в фильме «Я – Кристина», где в 14-летнем возрасте исполнила роль девушки, страдающей от наркотической зависимости. К слову, ей удалось настолько реалистично сыграть, что многие зрители к финалу ленты не смогли сдержать слёз.

13-летняя Линда Блэр удосужилась множества престижных наград за роль в фильме 1973 года «Изгоняющий дьявола». Не секрет, что картина вызвала мощный общественный резонанс, во многом благодаря тому, что одержимая девочка выкрикивала грязные ругательства, творила непристойные вещи и издевалась над людьми.

В 1992 году на экраны вышла мелодрама «Ветчина, ветчина» с 16-летней Пенелопой Крус в главной роли. Несмотря на уйму провокационных кадров, актриса исправно выполняла указания режиссера. Там же на площадке она встретила своего будущего супруга Хавьера Бардема.

Несмотря на то, что создатели фильма «Яма» старались сглаживать углы, им всё-таки пришлось показать 15-летнюю Киру Найтли обнажённой в сцене, где её героиня лежит на операционном столе.

Актриса Кирстен Данст навсегда запомнила своё участие в картине «Интервью с вампиром». Ведь в 12-летнем возрасте состоялся её первый поцелуй на съёмочной площадке. Причём не абы с кем, а с уже взрослым Брэдом Питтом. Стоит отметить, что сцена выдалась весьма сомнительной.

Довольно тяжёлой выдалась роль 12-летней Дакоты Фаннинг в картине «Затравленная». Ведь ей пришлось играть девочку, страдающую от нищеты и зависимостей, а также подвергавшуюся шантажу и нападения на улице. При этом юная актриса не видела ничего ужасного даже в откровенных сценах, прекрасно понимая, что это всего лишь кино.

Ну и закончим самой известной экранизацией «Лолиты» с 15-летней Доминик Суэйн в главных ролях. Несмотря на то, что постельные сцены Джереми Айронс отыгрывал с дублёршей, все эпизоды с поцелуями пришлись на саму Доминик. При этом никто не видел в этом ничего предосудительного, поскольку подобное не противоречило законам США.

А как вы думаете, должны ли допускаться в кино подобные откровения, или лишний раз стоит от этого воздержаться?

 

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Откровенные сцены   знаменитости   кино   молодые актрисы   сложные образы   фильмы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Не хочу показаться нудным, но видеть "удосужилась наград" и промолчать - выше моих сил. Наград не удосуживаются, а удостаиваются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
616
AmaN 13 минут назад
Мэриел Хемингуэй в 15 лет сыграла в эротическом триллере "Губная помада", пикантная деталь в том, что её не пустили на премьеру из за возрастных ограничений - фильм только для взрослых.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Matrosskin 39 минут назад
Ну такое. " Она/не суть кто/ играла в ... но в откровенной сцене её заменяла дублёрша, и тогда всё нормально". И что ? В чём логика ? Что педофил-извращенец увидит не её прелести а дублёрши ? Так на то и мастера монтажа - никто и не поймёт что там чьё, так он и будет наяривать думая что это вот та героиня или актриса. Или то что она не в 17 а в 18 лет сиськи покажет, это что-то изменит ? Моральное состояние актрисы - да побойтесь бога, посмотрите кругом, в интернет и в телевизор, и не делайте людям в мозг.
Стоит уже определится в принципе - либо есть место фильмам с героинями до какого-то возраста, или всех их на свалку цензуры. А уж засветится там кусок ягодицы самой актрисы, или это фотошопер ( пардон - видеошопер, ну или какие там проги) дорисует - дело вообще десятое.
Да и вообще - в современном "развитии" мирового кинематогрофа не удивлюсь, если в очередной экранизации "Лолиты" её будет играть Морган Фримен. Ну а чё - толерантно же, и проблем с моралью не будет, да.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Григорий 42 минуты назад
Когда был молод, то загонялся на тему секса, а сейчас стало легко-легко. Не потому, что писюн перестал работать, отнюдь, а потому как понял, что эти моральные скрепы остались в других временах. Как и необходимость женщины в муже, как и 8 детей в семье, что-бы коль часть помрет, то род выживет. Что именно муж зарабатывает больше и прочее. И можно зарабатывать не выходя из дома, причем очень неплохо.
Мир круто изменился за последние 20 лет. А потрахушки - ну и что? Детей не делайте и веселитесь до упаду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
343
adssaf afasffdsga Григорий Полчаса назад
8 детей в семье было далеко не только из-за потребности в потомстве...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Axel 45 минут назад
Распутное детство, 1977

Первоначально этот фильм демонстрировался только в нескольких странах, в других остался не замеченным. Позже фильм «Распутное детство» получил скандальную известность из-за показа несовершеннолетних обнажённых актёров (Ларе Вендель и Еве Ионеско во время съёмок исполнилось 11 лет), имитирующих половой акт, кроме того в отдельных кадрах были показаны половые органы крупным планом.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Распутное_детствоhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/Распутное_детство

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Duke_kir 48 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
seller-k 50 минут назад
"подобное не противоречило законам США."
Ну если на это ориентироваться... По-моему Мизулина всё правильно делает

Гнать поганой метлой всех кто эксплуатирует молодость и красоту.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр Сучков 58 минут назад
Постельные откровенные сцены- нет. Однако многие произведения классиков 19-20 веков потребуют (потребовали) актрис детского возраста. А что поделать? это- искусство. Писатели писали, а киношникам- отдуваться))) Всегда есть дублеры. Ну а если юная актриса поцелуется или покажет ноги (Доминик Суэйн), то это приемлемо. Это как самый смешной анекдот, который не будет смешным без мата. Уж извините за сравнение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Компьютер DELL монитором Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Очень Злой Час назад
Насчёт запрета порнографии и обнажёнки приходит мысль:..А почему фильмы где кровькишкираспидорасило т.е где лишают жизни показывать можно,а там где жизнь зарождается,показывать не можно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Владимир Час назад
Я так угорал когда в Я – Кристина парень той девки оправдывался, ,,я только сосал,, а она говорит я тоже! ААААААА
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
sssss3 Час назад
Тут 2 вопроса.
1. О ханжестве.
Ведь все прекрасно понимают, что половую жизнь, потребление веществ и алкоголя начинают не в 18 лет. И нет смысла снимать о том, что героям УЖЕ 18. Это будет ложью.
Мало того, участие именно подростков в этом экранизационном дерьме - это для прорисовка трагедии, это жанр искусства.
Это не попытка пойти на поводу у педофилов и снять для них высокохудожественное пор,но - А ПОКАЗАТЬ НАМ, НОРМАЛЬНЫМ, ТРАГИЗМ ЧАСТИ НАШЕГО СООБЩЕСТВА.
2. О порядочности.
Если хотите защитить актёров детей, не используйте детей, замените рисованными персонажами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Frank Borman Час назад
Все начинающие актрисульки знают: путь на большой экран и к оскару лежит через постель режиссера. Ну или продюсера, кому как повезет. Харви Вайнштайн не даст соврать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
343
adssaf afasffdsga Irena Ignatjevna Полчаса назад
Человек должен быть устроен на таланте...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий Час назад
Что касается кино, то вопрос скорее стоит "со скольки лет можно смотреть фильмы с обнажёнными телами". Знаменитое +16 или +21. И что несёт в себе сам фильм. Извините, но той же Круз разве дашь 16 лет в фильме? И если несовершеннолетняя не будет играть наркоманку исчезнет ли от этого наркомания среди подростков? Вряд ли. Или по сюжету и так понятно, что между девочкой 16 лет и её парнем(и не только парнем) произошёл секс, то так уже важно обнажённая она или нет? Скорее всего в самом кино должны быть определённые грани, а для зрителя должны быть чёткие ограничения по возрасту. А нет так, что зашёл на фильм +16 а там пол зала малолетки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
353
Бухаю по пятницам Дмитрий Минуту назад
До 18 тебе не продают алкоголь, а на следующий день после 18 тебе дадут автомат и разрешат убивать и самому быть убитым.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
hairov Час назад
Тема до конца не раскрыта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

57014



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Я заснял!": 20+ интересных снимков, которыми поделись пользователи сети
"Я заснял!": 20+ интересных снимков, которыми поделись пользователи сети
«Его нельзя возвращать в эфир. Он - символ пятой колонны»: Иван Ургант может уже никогда не появиться на отечественном ТВ
«Его нельзя возвращать в эфир. Он - символ пятой колонны»: Иван Ургант может уже...
Набирающие популярность в сообществах
Всё вразнобой
Всё вразнобой
«И вновь продолжается бой»
«И вновь продолжается бой»
Ты вся в белом, это смело
Ты вся в белом, это смело
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И куда они пропали...

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#Прикол#истории#Ynews#истории из жизни#Китай#Приколы#суд
#Юмор#подборка#картинки#СССР#новости#сатира#знаменитости#креатив#сарказм#Украина
#интересно#интересное#люди#животные#фотографии#Разное#искусство#позитив#шоу бизнес#истории людей
Мощные смартфоны Cubot со скидками Мощные смартфоны Cubot со скидками 16 актеров, которые солгали ради роли 16 актеров, которые солгали ради роли 20 актеров, которые отказались от крупных ролей при странных обстоятельствах 20 актеров, которые отказались от крупных ролей при странных обстоятельствах 20 актёров, которые отказались от успешных и судьбоносных ролей 20 актёров, которые отказались от успешных и судьбоносных ролей 19 легендарных музыкантов и актёры, которые сыграли их в фильмах 19 легендарных музыкантов и актёры, которые сыграли их в фильмах Злодейская дорожка в мировые звезды: актеры, ставшие знаменитыми на ролях «плохих парней» Злодейская дорожка в мировые звезды: актеры, ставшие знаменитыми на ролях «плохих парней»

На что жалуетесь?

Вернуться