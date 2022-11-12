Возраст не помеха: юные актрисы, слишком рано оказавшиеся в откровенных лентах

Вот только далеко не всех режиссеров, гонящихся за искусственным скандалом, это останавливало. Из-за амбиций таких творцов некоторые актёры ещё в юном возрасте сыграли слишком провокационные роли. О некоторых из них мы и поговорим.

В 12 лет Джоди Фостер попала в картину Скорсезе «Таксист», где исполнила роль юной «ночной бабочки». Прежде чем допускать ребёнка к съёмкам, с ней тщательно поработали психологи, а в откровенных сценах за неё отыгрывала 20-летняя сестра Конни.