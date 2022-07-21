Актёрский ужас: звёзды кино, ставшие заложниками одной роли

Какими бы не были талантливыми актёры, нередко с ними случается страшное – они становятся заложниками одной роли. Несмотря на то, что они раскрывали себя и в других фильмах и сериала, говоря о них, зрители обычно вспоминают лишь самый известный образ.
Несмотря на то, что Кевин Макнелли демонстрирует свой талант на вторых ролях, в его послужном списке немало работ: от «Доктора Кто» до «Призрака Оперы». Однако зрители запомнили его образ лихого пирата Гиббса. И это неудивительно, ведь актёр оказался в тройке тех людей, кто присутствовал во все пяти частях «Пиратов Карибского моря».
Какой бы не была талантливой Фиона Шоу, сыгравшая абсолютно разноплановые роли в фильмах «Убивая Еву» и «Моя левая нога», шлейф от «Гарри Поттера» не перестаёт тянуться за ней. В её копилке немало работ, вот только большинству обывателей она знакома исключительно в образе вредной тёти Петунии Дурсль.
Хуже, наверно, только Дэниелу Рэдклиффу, по-прежнему ассоциирующемуся у многих с мальчиком со шрамом на лбу. Вот только «юный волшебник» давно вырос и демонстрирует свои таланты в других проектах разных жанров, но фанатскую любовь всё никак не перекрыть новыми работами.
Иан Макдермид может и не бросался в глаза в «Сонной Лощине», зато в адаптации «Преступления и наказания» был хорошо заметен. Только кто об этом помнит, когда за актёром тянется тёмный след императора Палпатина из «Звёздных войн».
Тоби Магуайр за свою карьеру сыграл ни один десяток отличных ролей – от «Страха и ненависти в Лас-Вегасе» до «Братьев». Но кому интересны его другие образы после трилогии про «Человека-паука» Сэма Рэйми? К слову, после выхода этих фильмов актёр уходил в затишье, заставив зрителей заподозрить, что его больше нет в живых.
Кто-нибудь помнит запоминающиеся работы Арнольда Вослу? А они есть. Например, «Бросок кобры» или «Мыслить как преступник». Однако зрители часто вспоминают его коварного Имхотепа, принёсшего ему славу. А ведь актёр продолжает сниматься и по сей день, вот только затмить «Мумию» всё никак не выходит.
Следующие два актёра навсегда погрязли в трилогии «Властелина колец». Джон Рис-Дэвис хоть и отлично сыграл харизматичного гнома Гимли, но не стоит забывать и о его других великолепных ролях. Например, в «Звёздном пути», «Индиане Джонсе» и сериале «Сегун». Несмотря на то, что за некоторые из них (хоть они и второго плана) актёр получил награды, откреститься от образа одного из «хранителей кольца» у него не выходит.
Впрочем, с той же проблемой столкнулся и Элайджа Вуд, навсегда оставшийся для зрителя в образе Фродо. А ведь сколько у него запоминающихся ролей? Взять хотя бы маньяка из «Города грехов». И это не говоря о том, что он уже давно стал знаковым актёром и продюсером в независимом кино.
Ну и бонусом закончим нашим отечественным актёром, ставшим заложником не то что одной роли, а целого образа. Речь идёт о Фёдоре Добронравове, который, благодаря харизме «деревенского добрячка», внешности Шукшина и манере речи, закрепил за собой образ «простого русского мужичка». И ведь в его случае речь идёт не только о «Сватах». Единственный фильм, где мы его увидели другим – «Изображая жертву». В остальных же работах это всё тот же Иван Будько.
К слову, среди российских и советских актёров так же хватает заложников одной роли. Может стоит поговорить и о них?
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АНТИФИШКИ
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