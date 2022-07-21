Актёрский ужас: звёзды кино, ставшие заложниками одной роли

Ну и бонусом закончим нашим отечественным актёром, ставшим заложником не то что одной роли, а целого образа. Речь идёт о Фёдоре Добронравове, который, благодаря харизме «деревенского добрячка», внешности Шукшина и манере речи, закрепил за собой образ «простого русского мужичка». И ведь в его случае речь идёт не только о «Сватах». Единственный фильм, где мы его увидели другим – «Изображая жертву». В остальных же работах это всё тот же Иван Будько.