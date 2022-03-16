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В Соборе парижской богоматери нашли таинственный саркофаг

В Соборе парижской богоматери нашли таинственный саркофаг (5 фото)

Автор:
16 марта 2022 11:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Нотр Дам   находка   новости. Париж   раскопки   ремонт   саркофаг   собор   
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Несколько гробниц, предположительно XIV века, были обнаружены археологами в соборе Нотр-Дам в Париже после разрушительного пожара 2019 года. Захоронения, представляющие оргромную ценность для науки, были обнаружены во время подготовительных работ по восстановлению собора.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Нотр Дам   находка   новости. Париж   раскопки   ремонт   саркофаг   собор   
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5  комментариев
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19k
Serg2001 Час назад
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61k
Опиум для народа 10 минут назад
Богомать откопали.)))
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pilgrimnl 11 минут назад
блин, им ковида мало, раскопали свинцовый саркофаг времен второй пандемии чумы в европе, браво
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14k
Совранский 21 минуту назад
ТОЛЬКО НЕ ЖРАТЬ!!!
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5k
Mowgley 45 минут назад
"График работ по реконструкции собора не может быть отменен даже ради науки - ведь иначе сорвется запланированное открытие собора в 2024 году."

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