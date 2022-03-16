В Соборе парижской богоматери нашли таинственный саркофаг

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Несколько гробниц, предположительно XIV века, были обнаружены археологами в соборе Нотр-Дам в Париже после разрушительного пожара 2019 года. Захоронения, представляющие оргромную ценность для науки, были обнаружены во время подготовительных работ по восстановлению собора.
Несколько гробниц и свинцовый саркофаг, вероятно, XIV века, были обнаружены археологами в соборе Нотр-Дам в Париже после разрушительного пожара 2019 года. Как сообщило Министерство культуры Франции, захоронения «замечательного научного качества», как рассказывают участники раскопок, были обнаружены во время подготовительных работ по восстановлению шпиля древней церкви в центральном месте, где трансепт пересекает неф. Среди гробниц был, в частности, обнаружен «полностью сохранившийся свинцовый саркофаг в форме человека».
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Как говоря ученые, саркофаг, по-видимому, был сделан для высокопоставленного церковного или королевского сановника в 1300-х годах, через столетие после строительства собора. Помимо гробниц, непосредственно под нынешним уровнем пола собора были обнаружены элементы расписных скульптур, идентифицированные как части оригинальной перегородки XIII века — архитектурного элемента, отделяющего алтарную зону от нефа. Журналистам, приглашенным на место раскопок, показали, как
археологи раскапывают и чистят скульптуры, появляющиеся из-под земли, в том числе пару резных рук.
археологи раскапывают и чистят скульптуры, появляющиеся из-под земли, в том числе пару резных рук.
На месте раскопок были обнаружены также бюст бородатого мужчины и несколько скульптур, изображающих овощи, на которых еще видны следы краски. Ученые использовали мини-эндоскопическую камеру, чтобы заглянуть внутрь саркофага, который был деформирован под тяжестью земли и камней. «В саркофаге можно увидеть кусочки ткани, волосы и, прежде всего, подушку из листьев на макушке — хорошо известная традиция, связанная с похоронами религиозных лидеров, — рассказал ведущий археолог Кристоф Бенье. - Тот факт, что эти растительные элементы все еще находятся внутри, означает, что тело находится в очень хорошем состоянии и наверняка прекрасно сохранилось», — добавил он.
«Это открытие поможет углубить наше понимание похоронных практик в средние века», - утверждает Доминик Гарсия из Национального института археологических исследований.
Захоронения были обнаружены, когда ремонтные бригады готовились к установке строительных лесов для восстановления шпиля, и им нужно было проверить устойчивость основания.
Они очень скоро обнаружили подземную систему отопления XIX века, среди кирпичных труб которой лежал саркофаг. Теперь археологам надо действовать быстро: строители дали им время до 25 марта, чтобы закончить работы до возобновления проекта реконструкции. График работ по реконструкции собора не может быть отменен даже ради науки - ведь иначе сорвется запланированное открытие собора в 2024 году.
Захоронения были обнаружены, когда ремонтные бригады готовились к установке строительных лесов для восстановления шпиля, и им нужно было проверить устойчивость основания.
Они очень скоро обнаружили подземную систему отопления XIX века, среди кирпичных труб которой лежал саркофаг. Теперь археологам надо действовать быстро: строители дали им время до 25 марта, чтобы закончить работы до возобновления проекта реконструкции. График работ по реконструкции собора не может быть отменен даже ради науки - ведь иначе сорвется запланированное открытие собора в 2024 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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