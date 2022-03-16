В Соборе парижской богоматери нашли таинственный саркофаг

На месте раскопок были обнаружены также бюст бородатого мужчины и несколько скульптур, изображающих овощи, на которых еще видны следы краски. Ученые использовали мини-эндоскопическую камеру, чтобы заглянуть внутрь саркофага, который был деформирован под тяжестью земли и камней. «В саркофаге можно увидеть кусочки ткани, волосы и, прежде всего, подушку из листьев на макушке — хорошо известная традиция, связанная с похоронами религиозных лидеров, — рассказал ведущий археолог Кристоф Бенье. - Тот факт, что эти растительные элементы все еще находятся внутри, означает, что тело находится в очень хорошем состоянии и наверняка прекрасно сохранилось», — добавил он.