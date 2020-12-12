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Древние детские останки помогли разрешить загадку неандертальцев

Древние детские останки помогли разрешить загадку неандертальцев (5 фото)

Автор:
12 декабря 2020 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: археология   история   неандертальцы   открытие   похоронные ритуалы   раскопки   ученые   франция   
805
5
Проанализировав останки ребенка неандертальцев, обнаруженные во Франции 50 лет назад, археологи, наконец, сумели ответить на вопрос, была ли у неандертальцев культура захоронений.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археология   история   неандертальцы   открытие   похоронные ритуалы   раскопки   ученые   франция   
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5  комментариев
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parallax 48 минут назад
У них мозг был больше нашего. При примерно равной с нами массе тела, это даёт им преимущество.
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alex5450 parallax 16 минут назад
Физический размер мозга значит не так много как считалось ранее. Даже его площадь хоть и важна, но не однозначна.
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862
Евгения Ефимова Полчаса назад
Да по всей Европе найдены сотни захоронений неандертальцев, уже давно ученые не сомневаются, что это были именно похороны. Лежат в одной позе, строго по одному в могиле, ну да, нет никакого похоронного инвентаря, это уже сапиенсы придумали, но все равно все сходится на том, что их хоронили целенаправленно. Это и до неандертальцев стали делать, просто у них это уже вошло в общепринятую практику.
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