Древние детские останки помогли разрешить загадку неандертальцев

Проанализировав останки ребенка неандертальцев, обнаруженные во Франции 50 лет назад, археологи, наконец, сумели ответить на вопрос, была ли у неандертальцев культура захоронений.
Древние останки ребенка неандертальцев, найденные археологами во Франции, помогли ученым разрешить долгое время остававшийся загадкой вопрос: хоронили ли неандертальцы своих покойников?
Останки ребенка, жившего 41000 лет назад,были обнаружены в 1970-х годах в знаменитом среди археологом месте раскопок Ла Ферраси на юго-западе Франции. С начала ХХ века там было найдено несколько останков, и детские, обнаруженные последними, проходили под номером "Ферраси-8". Именно многочисленность таких нахдок в Ферраси впервые заставила некоторых археологов предположить, что у неандертальцев существовали первоначальные ритуалы захоронения, и они хоронили своих покойников под землей, в особых местах, предназначенных именно для этого. Однако большинство археологов до наших дней сомневались в этом, заявляя, что погребальные обряды первыми изобрели представители вида Homo Sapiens.
Останки ребенка, жившего 41000 лет назад,были обнаружены в 1970-х годах в знаменитом среди археологом месте раскопок Ла Ферраси на юго-западе Франции. С начала ХХ века там было найдено несколько останков, и детские, обнаруженные последними, проходили под номером "Ферраси-8". Именно многочисленность таких нахдок в Ферраси впервые заставила некоторых археологов предположить, что у неандертальцев существовали первоначальные ритуалы захоронения, и они хоронили своих покойников под землей, в особых местах, предназначенных именно для этого. Однако большинство археологов до наших дней сомневались в этом, заявляя, что погребальные обряды первыми изобрели представители вида Homo Sapiens.
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Большинство сомнений были связаны с несоверненством археологических техник и систем записи, бытовавших в начале-середине ХХ века. И вот французские ученые из Национального центра научных исследований и Музея естественной истории Франции решили заняться этой загадкой. Они решили изучить хранившиеся 50 лет в музее останки "Ферраси 8", обращая внимание на все имеющиеся данные на все подробности, связанные с их местоположением и положением. "Открытие этого скелета и его положение были плохо задокументированы, в частности, потому, что работавшие в то время ученые не имели достаточной информации о предыдущих раскопках, - рассказывают авторы исследования. - При этом данные существовали, но в неразобранном виде".
В ходе исследования ученые изучили записные книжки и полевые дневники, связанные с раскопками в Ла Ферраси, а также предприняли дополнительные раскопки в пещере, где были найдены останки. В результате им удалось прийти к выводу, что ребенок действительно был захоронен в соответствии с неким ритуалом.
В ходе исследования ученые изучили записные книжки и полевые дневники, связанные с раскопками в Ла Ферраси, а также предприняли дополнительные раскопки в пещере, где были найдены останки. В результате им удалось прийти к выводу, что ребенок действительно был захоронен в соответствии с неким ритуалом.
"Комплекс антропологических, пространственных, геохронологических, тафономических и биомолекулярных данных был подвергнут анализу, результаты которого позволяют предположить, что он был захоронен с соблюдением формальных правил, - утверждают ученые. - Мы обнаружили, что тело было размещено внутри более старого, археологически стерильного слоя осадочных пород. Соответственно, можно предположить, что неандертальцы преднамеренно вырыли яму, в которую было уложено тело".
Ученые также утверждают, что останки были уложены в целом виде, в анатомической позиции, при этом голова находилась выше туловища, хотя сой земли был направлен в обратную сторону. Тело было не тронуто животными, и это стало еще одним доказательством того, что тело было похороненно целенаправленным образом. В результате, его состояние разительно отличалось от состояния останков животных той же эпохи, также найденных поблизости.
"Отсутствие отметок от зубов хищников, отсутствие повреждений и фрагментации заставляют предположить, что тело вскоре после смерти было укрыто слоем породы, - пишут ученые. - Мы не можем представить себе естественный процесс, который привел бы к попаданию останков в стерильный слой породы. Соответственно, мы делаем вывод, что в стерильную породу его положили намеренно.
"The absence of carnivore marks, the low degree of spatial disturbance, fragmentation, and weathering suggest that they were rapidly covered by sediment," the researchers explain.
Эхто не первая статья последнего времени о существовании у неандертальцев похоронных обрядов и, судя по всему, не последняя. Судя по всему, представление ученых об их существовании в ближайшее время изменится.
"Отсутствие отметок от зубов хищников, отсутствие повреждений и фрагментации заставляют предположить, что тело вскоре после смерти было укрыто слоем породы, - пишут ученые. - Мы не можем представить себе естественный процесс, который привел бы к попаданию останков в стерильный слой породы. Соответственно, мы делаем вывод, что в стерильную породу его положили намеренно.
"The absence of carnivore marks, the low degree of spatial disturbance, fragmentation, and weathering suggest that they were rapidly covered by sediment," the researchers explain.
Эхто не первая статья последнего времени о существовании у неандертальцев похоронных обрядов и, судя по всему, не последняя. Судя по всему, представление ученых об их существовании в ближайшее время изменится.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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