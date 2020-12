Древние детские останки помогли разрешить загадку неандертальцев

Ученые также утверждают, что останки были уложены в целом виде, в анатомической позиции, при этом голова находилась выше туловища, хотя сой земли был направлен в обратную сторону. Тело было не тронуто животными, и это стало еще одним доказательством того, что тело было похороненно целенаправленным образом. В результате, его состояние разительно отличалось от состояния останков животных той же эпохи, также найденных поблизости.

"Отсутствие отметок от зубов хищников, отсутствие повреждений и фрагментации заставляют предположить, что тело вскоре после смерти было укрыто слоем породы, - пишут ученые. - Мы не можем представить себе естественный процесс, который привел бы к попаданию останков в стерильный слой породы. Соответственно, мы делаем вывод, что в стерильную породу его положили намеренно.

"The absence of carnivore marks, the low degree of spatial disturbance, fragmentation, and weathering suggest that they were rapidly covered by sediment," the researchers explain.

Эхто не первая статья последнего времени о существовании у неандертальцев похоронных обрядов и, судя по всему, не последняя. Судя по всему, представление ученых об их существовании в ближайшее время изменится.