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Кино с идеальной концовкой

Кино с идеальной концовкой

Автор:
14 августа 2023 19:35
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересное   кино   режиссеры   сценарии   фильмы   
1374
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В мире снято очень много кино. И много хорошего. Иногда он может показаться не очень интересным, но концовка спасает даже не самую удачную ленту.

Вот небольшая подборка фильмов с идеальным финалом. Если вспомните свои любимые финалы картин, то пишите в комментариях. Устроим перекличку киноманов!


"На случай, если я вас больше не увижу - добрый день, добрый вечер и доброй ночи!"


"Аарона никогда не было, адвокат".


"Я завидовал твоей нормальной жизни. Выходит, мой грех – зависть."


"Я ослеп, но теперь я вижу."


"Мы встретились в странный период моей жизни".


Без комментариев.


"Давай! Жри меня!"


"Увидимся в другой жизни".


"Братцы..." И эта музыка Артемьева.

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Метки: актеры   интересное   кино   режиссеры   сценарии   фильмы   
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13  комментариев
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1k
КолдурасЪ Час назад
В порно ещё концовки неплохие!
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318
Сергей 13 минут назад
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10k
Некто 18 минут назад
А как-же...?
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11k
поручик Ржевский 19 минут назад
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9k
RIZ deadening 37 минут назад
Первый раз когда смотрел , прям сердце в конце зашлось ! Фильм Ночные игры на Игру очень похож , тоже понравился !
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14k
GROMOZEKA 44 минуты назад
Как по мне, так вот тут концовка вполне себе идеальная

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57k
Опиум для народа Час назад
"Мгла" и идеальная концовка? Сценарист Кинг самолично обосрал весь смысл творения писателя Кинга. Насрать ему за это в руки!
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3k
Едондер пуп Час назад
"Останься" с Гослингом: внезапное озарение, вся мозаика складывается разом.
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8k
sedoisever Час назад
Я не назвал бы концовку в фильме "Мгла" идеальной. Шокирующей, неожиданной, трагичной... Но не идеальной.
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