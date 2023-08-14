Кино с идеальной концовкой

В мире снято очень много кино. И много хорошего. Иногда он может показаться не очень интересным, но концовка спасает даже не самую удачную ленту.
Вот небольшая подборка фильмов с идеальным финалом. Если вспомните свои любимые финалы картин, то пишите в комментариях. Устроим перекличку киноманов!
"Шоу Трумана"
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"На случай, если я вас больше не увижу - добрый день, добрый вечер и доброй ночи!"
"Первобытный страх"
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"Аарона никогда не было, адвокат".
"Семь"
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"Я завидовал твоей нормальной жизни. Выходит, мой грех – зависть."
"Игра"
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"Я ослеп, но теперь я вижу."
"Бойцовский клуб"
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"Мы встретились в странный период моей жизни".
"Белый Бим Черное ухо"
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Без комментариев.
"Мгла"
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"Давай! Жри меня!"
"Ванильное небо"
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"Увидимся в другой жизни".
"Свой среди чужих, чужой среди своих"
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"Братцы..." И эта музыка Артемьева.
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