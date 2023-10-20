Сериалы - это новые полнометражные фильмы?

Еще совсем недавно признаться в том, что смотришь сериалы было чем-то немного стыдным, эдаким guilty pleasure. Но сегодня на встречах с друзьями частенько обсуждаются новые серии, до выхода нового сезона считают дни, а сами сериалы нередко становятся движущей силой социальных реформ.
Почему же они так популярны?
Как только, в начале 50-х годов прошлого века, появились первые сериалы, то до конца 90-х их формат мыльной оперы оставался практически неизменным.
В 80-е и 90-е годы вышли прославленные "Альф", "Друзья" и несмотря на то, что они были на голову выше, чем привычные "санты-барбары" с бесконечным обсуждением кто кому чей родственник и кто именно в данный момент лежит в коме и очнётся через пять лет. Однако, часто они всё равно оставались продуктом ТВ с вертикальным сюжетом, где каждая серия была практически всегда отдельной историей и включиться в просмотр можно было с любого момента.
Но потом появилась цифровизация.
В 2014 году компания Netflix уже стала снимать и демонстрировать контент исключительно в формате от 4K до Ultra HD. Они уже тогда понимали, что в будущем сложно будет найти телевизор, не поддерживающий данные форматы. В 4К показывают большинство стриминговых сервисов - "Кинопоиск", ivi, НВО и прочие.
Разница между сериалами и кино размылась сначала в качестве и факт того, что у сериалов плохое качество картинки, а у кино - высокое, перестал быть актуальным.
Благодаря растущим бюджетам сериалов ими начинают заниматься режиссёры, шоураннеры, сценаристы, операторы и художники, так называемого, первого эшелона. Визуальный стиль, сюжетные повороты, актёрская работа - всё становится такого же уровня (а местами и выше), как и полнометражные фильмы.
Также повлияло и изменение современного времени. Теперь досуг - это экономический ресурс. Сериалы - это удобный способ хорошо провести небольшое количество освободившегося времени. Серия обычно длится не больше часа, а чтобы пойти в кинотеатр - это надо заложить несколько часов, да и кто гарантирует, что фильм понравится.
Благодаря наличию большого выбора, можно спокойно остановить серию, если не понравилось и переключиться на другой.
Интересно, что в кинотеатры люди предпочитают ходить на лёгкие фильмы, типа семейных, блокбастеров и всяких супергеройских франшиз, которые как раз сняты для большого экрана. С одной стороны зритель не слишком требователен к сюжету такого фильма, но с другой, хочет увидеть качественную и масштабную картинку. На драму в кинотеатр идет заметно меньше зрителей и, таким образом, она плавно перешла в сериалы.
Все устали от однообразных персонажей, глупых шуток, кочующих из ситкома в ситком и предсказуемого развития сюжетов. Герои становятся сложнее и непривычнее: Уолтер Уайт в "Во все тяжкие", Тед Лассо в одноимённом сериале, "Клан Сопрано", где брутальный мафиозо посещает психиатра и так далее.
Влияние сериалов на социум стало велико.
Например, в сериале "13 причин почему" активно поднимается вопрос буллинга и подростковых суицидов. "Чёрное зеркало", которое всё чаще вспоминают при возникновении очередной новой технологии. В "Утреннем шоу" можно увидеть актуальный вопрос влияния власти на рабочих местах, харассменте и то, каким образом предпочитают работать с этим вопросом в медиа. В "Половом воспитании", как становится ясно из названия, рефреном звучит важность сексуального воспитания для подростков, где сам секс стоит далеко не на первом месте, выдвигая вперед важность активного согласия, разговоров и умения слышать и слушать своего партнёра. Последний, кстати, действительно оказал большое влияние на аудиторию, потому что подача важной информации в развлекательном формате, разумеется, привлекательнее лекций, статей и научных подкастов.
Со стриминговыми сервисами стали работать такие режиссёры, как Ридли Скотт, сёстры Вачовски, Дэвид Финчер. Актёры, которые раньше появлялись исключительно в полнометражном кино, перестали "бояться" сериалов и теперь появляются в различных проектах НВО или Netflix, что говорит о том, что теперь сериалы - это новое кино.
Какие у вас есть любимые сериалы? Давайте сделаем в комментах подборку, что будем смотреть долгими зимними вечерами.
Источник:
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PS Очень жаль, что кадр обрезали..