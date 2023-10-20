Сериалы - это новые полнометражные фильмы?

В 2014 году компания Netflix уже стала снимать и демонстрировать контент исключительно в формате от 4K до Ultra HD. Они уже тогда понимали, что в будущем сложно будет найти телевизор, не поддерживающий данные форматы. В 4К показывают большинство стриминговых сервисов - "Кинопоиск", ivi, НВО и прочие.

Разница между сериалами и кино размылась сначала в качестве и факт того, что у сериалов плохое качество картинки, а у кино - высокое, перестал быть актуальным.