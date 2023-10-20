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Сериалы - это новые полнометражные фильмы?

Сериалы - это новые полнометражные фильмы?

Автор:
20 октября 2023 19:04
Сообщество : Кино
Метки: Режиссёры   актёры   интересное   кино   сериалы   увлечения   хобби   шоу   
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Еще совсем недавно признаться в том, что смотришь сериалы было чем-то немного стыдным, эдаким guilty pleasure. Но сегодня на встречах с друзьями частенько обсуждаются новые серии, до выхода нового сезона считают дни, а сами сериалы нередко становятся движущей силой социальных реформ.

Почему же они так популярны?
Как только, в начале 50-х годов прошлого века, появились первые сериалы, то до конца 90-х их формат мыльной оперы оставался практически неизменным.
В 80-е и 90-е годы вышли прославленные "Альф", "Друзья" и несмотря на то, что они были на голову выше, чем привычные "санты-барбары" с бесконечным обсуждением кто кому чей родственник и кто именно в данный момент лежит в коме и очнётся через пять лет. Однако, часто они всё равно оставались продуктом ТВ с вертикальным сюжетом, где каждая серия была практически всегда отдельной историей и включиться в просмотр можно было с любого момента.

Но потом появилась цифровизация.

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В 2014 году компания Netflix уже стала снимать и демонстрировать контент исключительно в формате от 4K до Ultra HD. Они уже тогда понимали, что в будущем сложно будет найти телевизор, не поддерживающий данные форматы. В 4К показывают большинство стриминговых сервисов - "Кинопоиск", ivi, НВО и прочие.

Разница между сериалами и кино размылась сначала в качестве и факт того, что у сериалов плохое качество картинки, а у кино - высокое, перестал быть актуальным.

Благодаря растущим бюджетам сериалов ими начинают заниматься режиссёры, шоураннеры, сценаристы, операторы и художники, так называемого, первого эшелона. Визуальный стиль, сюжетные повороты, актёрская работа - всё становится такого же уровня (а местами и выше), как и полнометражные фильмы.

Также повлияло и изменение современного времени. Теперь досуг - это экономический ресурс. Сериалы - это удобный способ хорошо провести небольшое количество освободившегося времени. Серия обычно длится не больше часа, а чтобы пойти в кинотеатр - это надо заложить несколько часов, да и кто гарантирует, что фильм понравится.
Благодаря наличию большого выбора, можно спокойно остановить серию, если не понравилось и переключиться на другой.

Интересно, что в кинотеатры люди предпочитают ходить на лёгкие фильмы, типа семейных, блокбастеров и всяких супергеройских франшиз, которые как раз сняты для большого экрана. С одной стороны зритель не слишком требователен к сюжету такого фильма, но с другой, хочет увидеть качественную и масштабную картинку. На драму в кинотеатр идет заметно меньше зрителей и, таким образом, она плавно перешла в сериалы.
Все устали от однообразных персонажей, глупых шуток, кочующих из ситкома в ситком и предсказуемого развития сюжетов. Герои становятся сложнее и непривычнее: Уолтер Уайт в "Во все тяжкие", Тед Лассо в одноимённом сериале, "Клан Сопрано", где брутальный мафиозо посещает психиатра и так далее.

Влияние сериалов на социум стало велико.
Например, в сериале "13 причин почему" активно поднимается вопрос буллинга и подростковых суицидов. "Чёрное зеркало", которое всё чаще вспоминают при возникновении очередной новой технологии. В "Утреннем шоу" можно увидеть актуальный вопрос влияния власти на рабочих местах, харассменте и то, каким образом предпочитают работать с этим вопросом в медиа. В "Половом воспитании", как становится ясно из названия, рефреном звучит важность сексуального воспитания для подростков, где сам секс стоит далеко не на первом месте, выдвигая вперед важность активного согласия, разговоров и умения слышать и слушать своего партнёра. Последний, кстати, действительно оказал большое влияние на аудиторию, потому что подача важной информации в развлекательном формате, разумеется, привлекательнее лекций, статей и научных подкастов.

Со стриминговыми сервисами стали работать такие режиссёры, как Ридли Скотт, сёстры Вачовски, Дэвид Финчер. Актёры, которые раньше появлялись исключительно в полнометражном кино, перестали "бояться" сериалов и теперь появляются в различных проектах НВО или Netflix, что говорит о том, что теперь сериалы - это новое кино.
Какие у вас есть любимые сериалы? Давайте сделаем в комментах подборку, что будем смотреть долгими зимними вечерами.

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Метки: Режиссёры   актёры   интересное   кино   сериалы   увлечения   хобби   шоу   
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11  комментариев
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698
Александр Сергеев Час назад
"Тед Лассо" такой прикольный сериал был,пока второй сезон не вышел,в который уже и п@доров и блм запихнули! Начал смотреть второй сезон,бросил после нескольких серий.
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972
Gigantes 4 минуты назад
Меня, кстати, бесит эти постоянные сериалы-сериалы..., раньше фильмы норм выпускали, а теперь эти сериалы...!
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150
Афанасий Борщёв 6 минут назад
Людям времени жизни не жаль? Смотреть каждый день несколько недель( месяцев, лет ) какую то уйню? А могли бы на что то полезное время потратить...
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92k
sapér Vodička 8 минут назад
Кто знает когда продолжение ,5-й сезон половина и все ?
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551
Sadik-mardik 12 минут назад
Разве это сериалы щенки?))))) Короткометражка галимая!!! Санта Барбара, вот это полнометражка
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10k
Dabus Полчаса назад
Пересмотрел вчера 1 сезон "Локи", и должен сказать что это реально лучший сериал по вселенной Мarvel. В плане графики, эффектов и сюжета - отличий от полнометражных фильмов франшизы практически ноль.
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11k
kaboza 40 минут назад
А почему не раскольцовку сделат "Сериал" и "Многосерийный Фильм" Сериал реально сериал про какую-то бытовуху, а многосерийный фильм это когда реально не вломится в телеформат.
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6k
Трям 57 минут назад
Даёшь самтыбарбару на все экраны страны!
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286
iskra Час назад
Стоимость одной серии "Игры престолов" - от 6 до 15 миллионов(!) долларов.. Это,знаете ли,далеко не каждый полнометражный фильм может себе позволить..
PS Очень жаль, что кадр обрезали..
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