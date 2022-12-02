"Аэропорт — это туда". Пользователи сети высмеяли сборную Германии по футболу, вылетевшую с Чемпионата мира

Пока национальная сборная Германии пакует чемоданы и молча возвращается домой с Чемпионата мира по футболу 2022, пользователи заблокированного в России Twitter во всю постят издевательские мемы, припоминая немецким футболистам акцию протеста, устроенную перед стартовым матчем на турнире.

Напомним, тогда на командном фото перед своим первым матчем со сборной Японии, сборная Германии закрыла рты руками, обидевшись на ФИФА за запрет носить радужные повязки в поддержку ЛГБТ.