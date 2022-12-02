"Аэропорт — это туда". Пользователи сети высмеяли сборную Германии по футболу, вылетевшую с Чемпионата мира

В Катаре начался чемпионат по глумлению над сборной Германии, которая позорно, как пишут многие СМИ, не смогла даже выйти в плей-офф.
Пока национальная сборная Германии пакует чемоданы и молча возвращается домой с Чемпионата мира по футболу 2022, пользователи заблокированного в России Twitter во всю постят издевательские мемы, припоминая немецким футболистам акцию протеста, устроенную перед стартовым матчем на турнире.
Напомним, тогда на командном фото перед своим первым матчем со сборной Японии, сборная Германии закрыла рты руками, обидевшись на ФИФА за запрет носить радужные повязки в поддержку ЛГБТ.
После позорного проигрыша, мемы, высмеивающие команду, забывшую для чего она прибыла на ЧМ, не заставили себя долго ждать:
"Япония выкинула Германию с чемпионата мира", - говорится в сообщении, проиллюстрированном героями любимого многими мультфильма, с мусорным баком в цветах ЛГБТ:
Аэропорт - это туда", - гласит издевательская подпись одного из пользователей:
И ещё на ту же тему:
Счастливые японцы, многозначительно закрывающие рты руками группой:
И по одиночке:
"И не забудьте ваши флаги":
И вот ещё ценное замечание: "Мы появились на свет от Адама и Евы, а не от Адама и Стива". Аэропорт - это туда:
В четверг сборная Германии в заключительном матче группового турнира переиграла Коста-Рику со счетом 4:2. В параллельном матче Япония добилась победы над Испанией - 2:1 и, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Испания и Германия набрали по четыре очка, но испанцы опередили немцев по лучшей разнице мячей.
Ребята если так хочется молчать, молчите дома! А на футбольном поле нужно играть!
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Это точно сборная германии или им разрешили легионеров набирать из-за вымирания нации?
хокку
И самое быстрое веретено, нервно курит в углу.
Ведь ему не достичь оборотов Алоизовича в гробу...