FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3113 постов • 428 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт
"Аэропорт — это туда". Пользователи сети высмеяли сборную Германии по футболу, вылетевшую с Чемпионата мира

"Аэропорт — это туда". Пользователи сети высмеяли сборную Германии по футболу, вылетевшую с Чемпионата мира

Автор:
02 декабря 2022 23:17
Сообщество : Спорт
Метки: Мемы   катар   плей-офф   позор   сборная Германии   чемпионат мира   
1762
9

В Катаре начался чемпионат по глумлению над сборной Германии, которая позорно, как пишут многие СМИ, не смогла даже выйти в плей-офф.

Пока национальная сборная Германии пакует чемоданы и молча возвращается домой с Чемпионата мира по футболу 2022, пользователи заблокированного в России Twitter во всю постят издевательские мемы, припоминая немецким футболистам акцию протеста, устроенную перед стартовым матчем на турнире.

Напомним, тогда на командном фото перед своим первым матчем со сборной Японии, сборная Германии закрыла рты руками, обидевшись на ФИФА за запрет носить радужные повязки в поддержку ЛГБТ.

После позорного проигрыша, мемы, высмеивающие команду, забывшую для чего она прибыла на ЧМ, не заставили себя долго ждать:

"Япония выкинула Германию с чемпионата мира", - говорится в сообщении, проиллюстрированном героями любимого многими мультфильма, с мусорным баком в цветах ЛГБТ:

Аэропорт - это туда", - гласит издевательская подпись одного из пользователей:

И ещё на ту же тему:

Счастливые японцы, многозначительно закрывающие рты руками группой:

И по одиночке:

"И не забудьте ваши флаги":

И вот ещё ценное замечание: "Мы появились на свет от Адама и Евы, а не от Адама и Стива". Аэропорт - это туда:

В четверг сборная Германии в заключительном матче группового турнира переиграла Коста-Рику со счетом 4:2. В параллельном матче Япония добилась победы над Испанией - 2:1 и, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Испания и Германия набрали по четыре очка, но испанцы опередили немцев по лучшей разнице мячей.

Ребята если так хочется молчать, молчите дома! А на футбольном поле нужно играть!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Мемы   катар   плей-офф   позор   сборная Германии   чемпионат мира   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Shtoppi 38 минут назад
<<Напомним, тогда на командном фото перед своим первым матчем со сборной Японии, сборная Германии закрыла рты руками...>>
-------------
Это точно сборная германии или им разрешили легионеров набирать из-за вымирания нации?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Алекс 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Алексей 54 минуты назад
"сборная Германии закрыла рты руками, обидевшись на ФИФА за запрет носить радужные повязки в поддержку ЛГБТ."

хокку

И самое быстрое веретено, нервно курит в углу.
Ведь ему не достичь оборотов Алоизовича в гробу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Алексей Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
ЦСКА Час назад
Ну ничего....Чемпионат Европы 2024 пройдет в Германии! Боюсь что это будет петушиный праздник!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

60540



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кубики, которые не наскучат
Кубики, которые не наскучат
Суд отправил в колонию братьев Магомедовых - строителей «Газпром-Арены» и аэропорта в Калининграде
Суд отправил в колонию братьев Магомедовых - строителей «Газпром-Арены» и аэропорта в...
Набирающие популярность в сообществах
Классический кабриолет Delahaye, принадлежавший двум королям, за три месяца подорожал в 23 раза
Классический кабриолет Delahaye, принадлежавший двум королям, за три месяца подорожал...
Алкопост на вечер этой пятницы
Алкопост на вечер этой пятницы
Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление
Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как же трудно одному воспитывать дочь

Лучшие демотиваторы
Настроение: улететь с Якиным в Гагры

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#интересное#СССР#аварии#улыбнуло#Прошлое#Приколы#Ynews
#Юмор#люди#история#автомобили#автомир#картинки#Жизнь#собака#США#в мире
#интересно#животные#дтп#забавно#подборка#позитив#новости#Еда#авто аварии#кино
Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление Если в конце каждого дня вы выглядите примерно так, вам срочно нужно ночное обнуление В Катаре с 1 января введен 100-процентный налог на алкоголь В Катаре с 1 января введен 100-процентный налог на алкоголь Последняя осенняя подборка каламбуров и лингвошуток Последняя осенняя подборка каламбуров и лингвошуток Украинцы, усы Гитлера и радужные скандалы. Как проходит ЧМ по футболу Украинцы, усы Гитлера и радужные скандалы. Как проходит ЧМ по футболу "Цирк какой-то": "фальшивые" фанаты, подкуп игроков и другие скандалы на ЧМ по футболу в Катаре "Цирк какой-то": "фальшивые" фанаты, подкуп игроков и другие скандалы на ЧМ по футболу в Катаре В Катаре прошла церемония открытия ЧМ-2022 по футболу В Катаре прошла церемония открытия ЧМ-2022 по футболу

На что жалуетесь?

Вернуться