14 удивительных снимков, на которых запечатлена совершенная случайность

Такие случайности на вес золота.
Реалистичность, улицы больших и маленьких городов и самые обычные люди: именно за это мы любим стрит-фотографию. Этот жанр съемки выделился в первой половине ХХ века, и его отцом-основателем стал француз Анри Картье-Брессон.
Сегодня уличная фотография на пике популярности, ведь она отображает жизнь как таковую. Эти снимки обрабатываются минимально, они не постановочные, отчего становятся еще более интересными и ценными. Здесь главное — поймать момент, случайность, даже если для этого придется пробродить по улицам много часов. Но талантливые фотографы умеют ждать и обязательно ловят кадр на миллион.
Какое может быть утро без кофе
Вся красота осени в одном снимке
Хочется узнать историю, которая скрыта за этим фото
Когда в душе тебе всегда пятнадцать
Маленький заклинатель кошек
Совершенно великолепные краски квартала Бурано в Венеции
«Свет мой, зеркальце, скажи!»
Драконы выглядят не так, как мы представляли
Вот что значит — поймать момент
Идеальная случайность
Снимок в самое сердце
Кадр, который следовало подождать многие часы
Источник:
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