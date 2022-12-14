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14 удивительных снимков, на которых запечатлена совершенная случайность

14 удивительных снимков, на которых запечатлена совершенная случайность

Автор:
14 декабря 2022 09:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   животные   идеально   красота   люди   совпадение   фото   
991
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Такие случайности на вес золота.

Реалистичность, улицы больших и маленьких городов и самые обычные люди: именно за это мы любим стрит-фотографию. Этот жанр съемки выделился в первой половине ХХ века, и его отцом-основателем стал француз Анри Картье-Брессон.


Сегодня уличная фотография на пике популярности, ведь она отображает жизнь как таковую. Эти снимки обрабатываются минимально, они не постановочные, отчего становятся еще более интересными и ценными. Здесь главное — поймать момент, случайность, даже если для этого придется пробродить по улицам много часов. Но талантливые фотографы умеют ждать и обязательно ловят кадр на миллион.


Какое может быть утро без кофе

×
×

Вся красота осени в одном снимке

Хочется узнать историю, которая скрыта за этим фото

Когда в душе тебе всегда пятнадцать

Маленький заклинатель кошек

Совершенно великолепные краски квартала Бурано в Венеции

«Свет мой, зеркальце, скажи!»

Драконы выглядят не так, как мы представляли

Вот что значит — поймать момент

Идеальная случайность

Снимок в самое сердце

Кадр, который следовало подождать многие часы

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Метки: в мире   животные   идеально   красота   люди   совпадение   фото   
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1  комментарий
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Виктор Апрель Час назад
Это не "Идеальная случайность", это арт-проект от фотографа Helga Stentzel
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