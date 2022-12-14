14 удивительных снимков, на которых запечатлена совершенная случайность

Реалистичность, улицы больших и маленьких городов и самые обычные люди: именно за это мы любим стрит-фотографию. Этот жанр съемки выделился в первой половине ХХ века, и его отцом-основателем стал француз Анри Картье-Брессон.

Сегодня уличная фотография на пике популярности, ведь она отображает жизнь как таковую. Эти снимки обрабатываются минимально, они не постановочные, отчего становятся еще более интересными и ценными. Здесь главное — поймать момент, случайность, даже если для этого придется пробродить по улицам много часов. Но талантливые фотографы умеют ждать и обязательно ловят кадр на миллион.

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