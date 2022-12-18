Заспойлерил или напугал? Военком из Подмосковья анонсировал увеличение срока службы по призыву до двух лет

В интервью Дмитровскому ТВ военный комиссар по городам Дмитров, Талдом и Дубна сообщил, что с весны 2023 года время срочной службы в армии будет увеличено.
Михаил Фотин нагнал шороху, сообщив об увеличении срока службы по призыву. Он заявил, что срочники, ушедшие в армию с весны 2023 г. будут служить 1,5 года, а призванные осенью 2023 - уже, как и когда-то в СССР, - два года.
После появления записи в соцсетях и на ТВ, у многих возникли закономерные вопросы. Волна резонанса привлекла внимание юристов и чиновников, которые стали объяснять, что информация от Фотина не является достоверной.
Так, военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов напомнил, что правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы осуществляется федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" и сейчас "статьей 38 федерального закона установлено, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев". "В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается", - сообщил Астахов.
А сам Фотин заявил, что его поняли как-то не так, видео склеено и вообще он об этом говорил два года назад. Позвольте, как склеенное видео пропустили на ТВ Подмосковья? Главред "Вечернего Дмитрова" категорически отвергает слова военкома о том, что ролик был снят два года назад.
Кстати, то самое интервью военкома было удалено с сайта Дмитровского ТВ, и теперь страницы с ним не существует. Ну, сболтнул чего-то так - с кем не бывает?
Источник:
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по тому что армия это круто, кормят одевают бесплатно, физ подготовка, многому учат