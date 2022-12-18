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Заспойлерил или напугал? Военком из Подмосковья анонсировал увеличение срока службы по призыву до двух лет

Заспойлерил или напугал? Военком из Подмосковья анонсировал увеличение срока службы по призыву до двух лет

Автор:
18 декабря 2022 09:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   армия   видео   военком   интервью   политика   призыв   служба в армии   
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В интервью Дмитровскому ТВ военный комиссар по городам Дмитров, Талдом и Дубна сообщил, что с весны 2023 года время срочной службы в армии будет увеличено.

Михаил Фотин нагнал шороху, сообщив об увеличении срока службы по призыву. Он заявил, что срочники, ушедшие в армию с весны 2023 г. будут служить 1,5 года, а призванные осенью 2023 - уже, как и когда-то в СССР, - два года.


После появления записи в соцсетях и на ТВ, у многих возникли закономерные вопросы. Волна резонанса привлекла внимание юристов и чиновников, которые стали объяснять, что информация от Фотина не является достоверной.


Так, военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов напомнил, что правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы осуществляется федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" и сейчас "статьей 38 федерального закона установлено, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев". "В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается", - сообщил Астахов.


А сам Фотин заявил, что его поняли как-то не так, видео склеено и вообще он об этом говорил два года назад. Позвольте, как склеенное видео пропустили на ТВ Подмосковья? Главред "Вечернего Дмитрова" категорически отвергает слова военкома о том, что ролик был снят два года назад.

Кстати, то самое интервью военкома было удалено с сайта Дмитровского ТВ, и теперь страницы с ним не существует. Ну, сболтнул чего-то так - с кем не бывает?


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Метки: Ynews   армия   видео   военком   интервью   политика   призыв   служба в армии   
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12  комментариев
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Алексей Полчаса назад
Ну теперь и призывники по разным странам разбегутся ,не только мобилизованные
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2k
Dema Минуту назад
Ну отпрыски его и таких как он точно служить не будут ни 1,ни1,5 и ни 2.
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17k
scorpick 20 минут назад
Я служил 1,5 в 93-94 годах и теперь вру всем, что служил 2 года. Мы пришли, когда двухгодичники дослуживали. Сейчас служат 1 год, чему за это время можно научиться? Мой отец 36го г.р. служил в береговой охране на границе с финнами 5 лет. Другой вопрос в том, что служить сейчас будут только дети крестьян. А раньше служили все. Так что или сделайте для всех, кроме инвалидов, или делайте уже профессиональную армию по контракту.
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6k
Copycat Полчаса назад
[мат] с дедовщиной бы покончили для начала, 99% людей которые не хотят служить - их титульная причина это именно дедовщина, убери этот момент и очень многое изменится
по тому что армия это круто, кормят одевают бесплатно, физ подготовка, многому учат
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12k
Pochiniks Полчаса назад
Подпол! Ну чтож тебя так подмывает поумничать и поважничать? Молчать не научили? Явно - блатной "пиджак", в войсках небыл никогда, все наградки "за песок".
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1k
emporio_ss 50 минут назад
Ссылка coub.com
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24
Александр Шевченко 51 минуту назад
Болтун - находка для шпиона.
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106
Максим Химки 52 минуты назад
Я тоже 2 года служил. 98-00 годы. Радовался что не 3 года так как был призван на Балтийский флот.
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