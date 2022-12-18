Заспойлерил или напугал? Военком из Подмосковья анонсировал увеличение срока службы по призыву до двух лет

После появления записи в соцсетях и на ТВ, у многих возникли закономерные вопросы. Волна резонанса привлекла внимание юристов и чиновников, которые стали объяснять, что информация от Фотина не является достоверной.

Так, военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов напомнил, что правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы осуществляется федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" и сейчас "статьей 38 федерального закона установлено, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев". "В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается", - сообщил Астахов.