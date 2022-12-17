Москва. Какой была жизнь в Южном округе города 40-50 + лет тому назад

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Жизнь Южного округа Москвы. Смотрите и сравнивайте, как за десятки лет поменялись районы.
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
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8.
Стадион "Труд". Район: Даниловский.
Матч по хоккею с мячом. 20 февраля 1984. Одна из команд - команда московского радиозавода "Темп"
17.
Восточная трибуна стадиона "Торпедо" Район: Даниловский. На обновленном стадионе «Торпедо» прошел торжественный праздник, посвященный 60-летию автозавода им. Лихачева. Парад автомобилей, выпущенных заводом. 2 августа 1976.
Автор: Валентин Хухлаев
18.
Строительство мкр. Северное Чертаново. Алинжан Сафин сваривает плиты перекрытия 9-го этажа, 1976 год.
21.
Нагатинская набережная. 1984 год. Район: Нагатинский затон Строительство дома 48/2 по Нагатинской набарежной.
23.
Автобус ЛиАЗ-677М на 3-м Дорожном проезде, 1981 год. Район: Чертаново Южное
Автор :Валерий Шитов
27.
Вид на Средний Царицынский пруд в направлении Каспийской улицы, 1979 год. Перед Олимпиадой в 1979 г. сливали Борисовские и Царицынские пруды для очистки; оставалась протока. Рыбу ловили и руками.
Автор: PaulLat
28.
Праздничное оформление здания над входом на станцию метро "Автозаводская", 1974 год. Район: Даниловский
Источник: Фотоархив завода ЗИЛ
29.
Велозаводская, 9 Район: Даниловский Дом построен силами пленных немцев и введён в эксплуатацию в 1951 г.
Источник:
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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