Москва. Какой была жизнь в Южном округе города 40-50 + лет тому назад

FISHKINET
«Встретил близнеца собственника». 5 историй о риелторах, спасших деньги покупателя «Встретил близнеца собственника». 5 историй о риелторах, спасших... СК призвали проверить песни Клавы Коки СК призвали проверить песни Клавы Коки Специфические образы и ситуации, от которых бегут табуны мурашек размером с кулак Специфические образы и ситуации, от которых бегут табуны мурашек... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 декабря Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Мгновенная месть забора Мгновенная месть забора Вся жизнь за несколько минут Вся жизнь за несколько минут Наталья Тенякова: полвека рука об руку с любимым на экране и в жизни Наталья Тенякова: полвека рука об руку с любимым на экране и в жизни В Японии построили узкий дом, который внутри оказался немаленьким В Японии построили узкий дом, который внутри оказался немаленьким Нежность Нежность Бразильской конфедерации футбола грозит миллионный штраф за котика Бразильской конфедерации футбола грозит миллионный штраф за котика Мы бандито-гангстерито: как появилась легендарная песня Мы бандито-гангстерито: как появилась легендарная песня 20 потрясающих фотографий из жизни авиации 20 потрясающих фотографий из жизни авиации Билборды как отдельный вид креатива Билборды как отдельный вид креатива Телескоп «Джеймс Уэбб» позволил увидеть облака на Титане, спутнике Сатурна Телескоп «Джеймс Уэбб» позволил увидеть облака на Титане, спутнике... Слава Сэ: О лучших друзьях парикмахера Слава Сэ: О лучших друзьях парикмахера Новогоднюю открытку можно сделать самому! Новогоднюю открытку можно сделать самому! Лягушкороты и другие: 10 смешных животных, которые живут на нашей планете Лягушкороты и другие: 10 смешных животных, которые живут на нашей... Гарри Поттер и звезда Болливуда: каким был бы фильм, если бы его снимали в Индии Гарри Поттер и звезда Болливуда: каким был бы фильм, если бы его...
Москва. Какой была жизнь в Южном округе города 40-50 + лет тому назад

Москва. Какой была жизнь в Южном округе города 40-50 + лет тому назад

Автор:
17 декабря 2022 21:25
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
464
30
Жизнь Южного округа Москвы. Смотрите и сравнивайте, как за десятки лет поменялись районы.
Фото уже были были раскрашены, получилось вот так)))
Интересного просмотра!
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
43k
Карандаш Час назад
Некоторые фото раскрашены не понятно как, не понятно зачем, не понятно кем... Как пример это фото. Где этот чудо "разукрашиватель" видел синие платья на ученицах??? Я молчу уже про(почти) все машины имеющие красный цвет(или оттенок).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
493
Папай 2 часа назад
Комментарий к фото
Догадывался, что когда-то был каток. Но, 1995 года проживания в данном районе, даже близко катка не видел. Может спорткомплекс "Труд" и стадион "Труд" это разные штуки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

890662



Другие посты автора
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить
6 заблуждений об агентах недвижимости, в которые пора перестать верить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ностальгия

Популярные теги
#фото#животные#забавно#в мире#СССР#подборка#дтп#Приколы#картинки#футбол
#Юмор#Прикол#креатив#интересное#автомир#красота#искусство#факты#космос#авто аварии
#интересно#кино#фотографии#автомобили#Ynews#аварии#люди#история#позитив#фильмы
«Встретил близнеца собственника». 5 историй о риелторах, спасших деньги покупателя «Встретил близнеца собственника». 5 историй о риелторах, спасших деньги покупателя Гибель "Индигирки": трагедия в проливе Лаперуза Гибель "Индигирки": трагедия в проливе Лаперуза 20+ людей, которые поделились своими маленькими "победами" 20+ людей, которые поделились своими маленькими "победами" Уникальные фото о людях и фактах Уникальные фото о людях и фактах Гений протезов: работы Джеймса Джиллингема XIX века Гений протезов: работы Джеймса Джиллингема XIX века 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР

На что жалуетесь?

Вернуться