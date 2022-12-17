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Попрощайся с гадким утёнком внутри себя: поразительные метаморфозы молодых людей, которые смогли измениться

Попрощайся с гадким утёнком внутри себя: поразительные метаморфозы молодых людей, которые смогли измениться

Автор:
17 декабря 2022 19:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: вес   внешность   изменение   красота   подросток   стиль   улучшение   фото   цель   
1765
23

Подростковый возраст – это без преувеличения ужас ужасный. В том плане, что масса вполне себе симпатичных парней и девушек взращивает в себе целые плантации комплексов из-за прыщей, неправильных волос или носа.

Но иногда стоит приложить минимум усилий, чтобы полностью измениться. Или даже просто подождать. И наглядные примеры этих людей доказывают, что внешность можно изменить, если задаться такой целью.

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А у вас в юности были комплексы из-за внешности?

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Метки: вес   внешность   изменение   красота   подросток   стиль   улучшение   фото   цель   
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6  комментариев
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55k
alertol Час назад
Как и в прошлых подборках, некоторые вообще не поменялись, а некоторые стали даже хуже...

Те кто вес сбросили, молодцы, для здоровья полезно, а вот просто перемена причёски или пирсинг вот никак не меняет положение дел...
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9k
Shtoppi 4 минуты назад
<<поразительные метаморфозы молодых людей, которые смогли измениться>>
-------------
А почему собственно поразительных? У людей, за редким исключением, в большинстве своем, подростковое _удачество все таки заканчивается выздоровлением.
Ну на самом то деле, не всю же жизнь ходить и выглядеть как убожество?
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6k
yahaomsk 11 минут назад
я тоже был умный и красивый, только меня в роддоме подменили
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14k
banzai7 Полчаса назад
А я вот вообще 4 килограмма в прошлом был. Через 20 лет уже 75 кг весил.
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14k
Majul 44 минуты назад
Всего лишь пубертат. Был и прошел. А сравнивать фото, дело, в данном случае, глупое и неблагодарное
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