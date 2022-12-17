Попрощайся с гадким утёнком внутри себя: поразительные метаморфозы молодых людей, которые смогли измениться

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Подростковый возраст – это без преувеличения ужас ужасный. В том плане, что масса вполне себе симпатичных парней и девушек взращивает в себе целые плантации комплексов из-за прыщей, неправильных волос или носа.
Но иногда стоит приложить минимум усилий, чтобы полностью измениться. Или даже просто подождать. И наглядные примеры этих людей доказывают, что внешность можно изменить, если задаться такой целью.
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А у вас в юности были комплексы из-за внешности?
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Те кто вес сбросили, молодцы, для здоровья полезно, а вот просто перемена причёски или пирсинг вот никак не меняет положение дел...
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А почему собственно поразительных? У людей, за редким исключением, в большинстве своем, подростковое _удачество все таки заканчивается выздоровлением.
Ну на самом то деле, не всю же жизнь ходить и выглядеть как убожество?