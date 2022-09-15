Девушка показала, как менялись женские причёски на протяжении 500 лет

1920-е время коротких волос. А те, у кого они были длинными, убирали волосы так, чтобы имитировать стрижку. Встречаются как милые кудри и волны, так и их противоположность — абсолютная гладкость. В ходу головные уборы и платки. В 1930-х причёски становятся более плавными и мягкими.

1940-е