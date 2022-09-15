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Девушка показала, как менялись женские причёски на протяжении 500 лет

Девушка показала, как менялись женские причёски на протяжении 500 лет

Автор:
15 сентября 2022 09:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: видео   волосы   изменение   красота   прическа   тогда и сейчас   фото   
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Мода переменчива: то, что красиво сегодня, завтра будет устаревшим, а то, что сейчас кажется глупым и нелепым, через пару веков может быть на пике.

Морган Доннер из США ведёт канал на YouTube, и она решила поэкспериментировать, попробовав на себе причёски, которые носили женщины на протяжение 500 лет. Получился масштабный и познавательный проект. Только взгляните!


1520-е

Для создания причёски в стиле 1520-х Морган заплела волосы в косы, подняла их наверх и добавила головной убор. В 1530-х причёска почти не изменилась, добавились лишь круглые шапочки.


1550-е

В моду стали входить волосы, закрученные в жгут у лица, а ещё милые завитки над ушами, которые сейчас называют «baby-hair». Со временем объёма и кудрей становилось всё больше, причёски нуждались в добавлении специальных валиков.


1590-е: объём

1590-е: модные «рожки»

К 1590-м объём стал максимальным, а ещё одним трендом стали милые кудрявые рожки.


1600-е

К 1600-м маленькие кучеряшки у лица стали более растрёпанными и натуральными, 1610-е по-прежнему отличаются объёмными и пушистыми причёсками, к 1620-м этот объём начинает приглаживаться и опускаться.


1630-1660-е

В 1630-х в моду входит совсем другая причёска, для которой Морган даже пришлось подрезать несколько прядей.


1670-е

Вариация предыдущей причёски, где волосы поднимаются чуть выше.


1680-е

Причёска из 1680-х, где часть волос остаётся распущенной.


1690-е

К 1690-м такие причёски становятся выше и объёмнее, а на лбу появились маленькие колечки. Эта мода длилась до 1720-х. Ей также была характерна тенденция, когда укладки становились всё объёмнее.


1730-е

Потом мода на большой объём сменяется более плоскими причёсками. На портретах появляются головные уборы.


1740-е

В 1740-х актуальными становятся маленькие упругие завитки, для создания которых Морган понадобились специальная паста и пудра.


1770-е

Причёски снова становятся высокими. Для создания этой Морган создала валик из носков, его вы можете увидеть на первом фото коллажа.

1780-е

В 1780-х появляется облако коротких вьющихся волос около лица.


1790-е

В 1790-х ситуация похожая, добавляется лента.


1800-е

Новый век — новый образ! Кажется, дамы устали от высоких сложных причёсок, и на арену вышли пучки с прядями, обрамляющими лицо. В 1810-х они стали более аккуратными.


1820-е

К 1820-м пучки стали абсолютно аккуратными и структурированными.


1830-е

В причёсках сохраняются прежние тенденции, но они становятся больше и фантазийнее.


1840-е

Всё, что становилось слишком объёмным, обязательно должно стать плоским. В 1840-х приходит мода на более гладкие причёски.


1850-е

В 1850-х добавляется объём по бокам.


1860-е

В 1860-х объём уходит вверх. Можно добавить корону из цветов.


1870-е

Время объёмных причёсок с большим количеством кос и накладных волос.


1880-е

Причёски снова стали более естественными, в тренде кудрявая чёлка. В 1890-х тенденция сохранилась, только причёски стали чуть более объёмными.


1900-е

В 1900-х объемность причёсок снова достигла своего пика. 1910-е стали переходным периодом: встречаются как причёски прошлого десятилетия, так и начинают появляться те, которые свойственны 1920-м.


1920-е

1920-е время коротких волос. А те, у кого они были длинными, убирали волосы так, чтобы имитировать стрижку. Встречаются как милые кудри и волны, так и их противоположность — абсолютная гладкость. В ходу головные уборы и платки. В 1930-х причёски становятся более плавными и мягкими.


1940-е

Вариации причёсок 40-х.


1950-е

В 1950-х стрижки становятся короткими, принцип причёсок похож на 40-е.


Конец 1950-х

К концу 50-х причёски становятся объёмнее.


1960-е

Вот так мода приходит к огромным гладким причёскам 60-х. Однако есть и те, кто выбирает для себя естественный расслабленный образ. Для причёсок используются ленты в различных вариациях.


1970-е

В моду входят каскадные стрижки.


1980-е

Кудрявое безумие 80-х.


1990-е

В 90-х м моде прямые распущенные волосы. Большое влияние оказала Рейчел из «Друзей» и её многослойная стрижка.


2000-е

2000-е отметились прямыми длинными волосами, проборами-зигзагами и своеобразным объёмными начёсами.


2010-е

2010-е время волн и кос. Тренд на косы обусловлен в том числе культовыми фильмами и сериалами, где у героинь были косы.


2020-е

2020-е только начались, но Морган уже заметила тренд в ТикТоке, когда девушки сами делают себе многослойную стрижку, завязывая волосы в хвост на макушке и постепенно делают уровни короче и короче. А ещё она решила попробовать стрижку с помощью триммера и подстриглась почти под ноль.


Результат её масштабного проекта можно найти в этом видео


Источник:

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Метки: видео   волосы   изменение   красота   прическа   тогда и сейчас   фото   
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36k
Mamin Sibiriak Час назад
Семидесятые

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11k
Джон Уик 15 минут назад
Уверен что не всегда волосы были такими чистыми как и сам человек.
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9k
Izrin Maria 43 минуты назад
Большая часть "объёмных" причёсок делалась на основе накладных волос, или даже вообще была париками.
Можно обойтись и своими. Только они должны быть длинными.
Длинные волосы связываются у концов и поднимаются к макушке.
Получается "удвоенное" количество волос. (Но длинной не до середины бедра, а до середины спины. )
Но голову венком надевается пасма шерстяных ниток подходящего оттенка.
А дальше просто. Волосья заворачиваются вверх и крепятся шпильками к шерсти, давая объём.
Довольно устойчивая конструкция. Я так в школу ходила в старших классах.
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28k
Ashabad 50 минут назад
Женщина - это великое чудо. Но со своими прибамбасами... ))))
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