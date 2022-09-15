Девушка показала, как менялись женские причёски на протяжении 500 лет

Мода переменчива: то, что красиво сегодня, завтра будет устаревшим, а то, что сейчас кажется глупым и нелепым, через пару веков может быть на пике.
Морган Доннер из США ведёт канал на YouTube, и она решила поэкспериментировать, попробовав на себе причёски, которые носили женщины на протяжение 500 лет. Получился масштабный и познавательный проект. Только взгляните!
1520-е
Для создания причёски в стиле 1520-х Морган заплела волосы в косы, подняла их наверх и добавила головной убор. В 1530-х причёска почти не изменилась, добавились лишь круглые шапочки.
1550-е
В моду стали входить волосы, закрученные в жгут у лица, а ещё милые завитки над ушами, которые сейчас называют «baby-hair». Со временем объёма и кудрей становилось всё больше, причёски нуждались в добавлении специальных валиков.
1590-е: объём
1590-е: модные «рожки»
К 1590-м объём стал максимальным, а ещё одним трендом стали милые кудрявые рожки.
1600-е
К 1600-м маленькие кучеряшки у лица стали более растрёпанными и натуральными, 1610-е по-прежнему отличаются объёмными и пушистыми причёсками, к 1620-м этот объём начинает приглаживаться и опускаться.
1630-1660-е
В 1630-х в моду входит совсем другая причёска, для которой Морган даже пришлось подрезать несколько прядей.
1670-е
Вариация предыдущей причёски, где волосы поднимаются чуть выше.
1680-е
Причёска из 1680-х, где часть волос остаётся распущенной.
1690-е
К 1690-м такие причёски становятся выше и объёмнее, а на лбу появились маленькие колечки. Эта мода длилась до 1720-х. Ей также была характерна тенденция, когда укладки становились всё объёмнее.
1730-е
Потом мода на большой объём сменяется более плоскими причёсками. На портретах появляются головные уборы.
1740-е
В 1740-х актуальными становятся маленькие упругие завитки, для создания которых Морган понадобились специальная паста и пудра.
1770-е
Причёски снова становятся высокими. Для создания этой Морган создала валик из носков, его вы можете увидеть на первом фото коллажа.
1780-е
В 1780-х появляется облако коротких вьющихся волос около лица.
1790-е
В 1790-х ситуация похожая, добавляется лента.
1800-е
Новый век — новый образ! Кажется, дамы устали от высоких сложных причёсок, и на арену вышли пучки с прядями, обрамляющими лицо. В 1810-х они стали более аккуратными.
1820-е
К 1820-м пучки стали абсолютно аккуратными и структурированными.
1830-е
В причёсках сохраняются прежние тенденции, но они становятся больше и фантазийнее.
1840-е
Всё, что становилось слишком объёмным, обязательно должно стать плоским. В 1840-х приходит мода на более гладкие причёски.
1850-е
В 1850-х добавляется объём по бокам.
1860-е
В 1860-х объём уходит вверх. Можно добавить корону из цветов.
1870-е
Время объёмных причёсок с большим количеством кос и накладных волос.
1880-е
Причёски снова стали более естественными, в тренде кудрявая чёлка. В 1890-х тенденция сохранилась, только причёски стали чуть более объёмными.
1900-е
В 1900-х объемность причёсок снова достигла своего пика. 1910-е стали переходным периодом: встречаются как причёски прошлого десятилетия, так и начинают появляться те, которые свойственны 1920-м.
1920-е
1920-е время коротких волос. А те, у кого они были длинными, убирали волосы так, чтобы имитировать стрижку. Встречаются как милые кудри и волны, так и их противоположность — абсолютная гладкость. В ходу головные уборы и платки. В 1930-х причёски становятся более плавными и мягкими.
1940-е
Вариации причёсок 40-х.
1950-е
В 1950-х стрижки становятся короткими, принцип причёсок похож на 40-е.
Конец 1950-х
К концу 50-х причёски становятся объёмнее.
1960-е
Вот так мода приходит к огромным гладким причёскам 60-х. Однако есть и те, кто выбирает для себя естественный расслабленный образ. Для причёсок используются ленты в различных вариациях.
1970-е
В моду входят каскадные стрижки.
1980-е
Кудрявое безумие 80-х.
1990-е
В 90-х м моде прямые распущенные волосы. Большое влияние оказала Рейчел из «Друзей» и её многослойная стрижка.
2000-е
2000-е отметились прямыми длинными волосами, проборами-зигзагами и своеобразным объёмными начёсами.
2010-е
2010-е время волн и кос. Тренд на косы обусловлен в том числе культовыми фильмами и сериалами, где у героинь были косы.
2020-е
2020-е только начались, но Морган уже заметила тренд в ТикТоке, когда девушки сами делают себе многослойную стрижку, завязывая волосы в хвост на макушке и постепенно делают уровни короче и короче. А ещё она решила попробовать стрижку с помощью триммера и подстриглась почти под ноль.
Результат её масштабного проекта можно найти в этом видео
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Слишком много вопросов без единого ответа: 17 удивительных стрижек
- Вовсе не для красоты. Зачем католические монахи выбривают себе макушку
- Друзья-строители слепили из глины роскошную виллу с бассейнами
- 18 любителей безумных причёсок
- 15 уморительных фото животных, которых природа наградила шикарными шевелюрами
Можно обойтись и своими. Только они должны быть длинными.
Длинные волосы связываются у концов и поднимаются к макушке.
Получается "удвоенное" количество волос. (Но длинной не до середины бедра, а до середины спины. )
Но голову венком надевается пасма шерстяных ниток подходящего оттенка.
А дальше просто. Волосья заворачиваются вверх и крепятся шпильками к шерсти, давая объём.
Довольно устойчивая конструкция. Я так в школу ходила в старших классах.