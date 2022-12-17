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17 причёсок, чьих владельцев можно смело назвать настоящими королями эпатажа

17 причёсок, чьих владельцев можно смело назвать настоящими королями эпатажа

Автор:
17 декабря 2022 09:01
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   волосы   креатив   люди   прическа   фантазия   фото   эпатаж   
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Предлагаю вам взглянуть на фото горе-экспериментаторов, решивших покорить окружающих своей креативной, но не особо удавшейся причёской.

Некоторые люди обожают экспериментировать со своим образом и стилем в целом. Речь в этом случае может идти не только о смене одежды, но и о новой стрижке. Желая соответствовать моде, некоторые парни и девушки идут на осознанный риск и выбирают довольно экстравагантные причёски.

Безусловно, нетипично подстриженные и окрашенные волосы гарантированно привлекают внимание и делают их обладателей в каком-то смысле центром вселенной. Однако в этом случае нужно быть готовым к тому, что окружающие обратят на них свои взгляды не только из-за восхищения, но и по причине того, что им банально смешно.


Фанат футболиста Месси

×
×

Причёска напоминает заборчик


Похоже на бесполезную насадку-щётку для пылесоса.


Что-то в этом модном эксперименте пошло не так


Соник, ты ли это?


Интересно, сколько лака ушло на эту конструкцию?


У футболистов свои предпочтения в причёсках


Возможно, стоит немного подровнять?

У этого парня довольно нетипичная форма головы. Вполне возможно, что на нём будет странно выглядеть практически любая причёска.


Закос под супергероя Росомаху


Когда очень любишь русалок

Можно сказать, что в каком-то смысле желание русалочки сбылось и она всё-таки получила ноги.


На стиле

Синьор Помидор

Слегка перестаралась с объёмом

Это просто её пекинес.

Немного кудряшек не помешает

Когда у тебя красивый лоб и ты хочешь всем его показать

Когда просишь подстричь на пару сантиметров, но не уточняешь, с какой стороны.

Складывается впечатление, что её не успели достричь

Джаред Лето готовится к своей новой роли сотрудника супермаркета Walmart.

Тот самый момент, когда хочешь сохранить длину и сделать короткий ёжик

Когда ты больше не хочешь чёлку, но и не хочешь ждать, пока она отрастёт.

Чёткий парень

Необычная свадебная причёска

Зачем иметь только одну залысину, когда их может быть шесть?!

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Метки: Юмор   волосы   креатив   люди   прическа   фантазия   фото   эпатаж   
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Аааа Час назад
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Parus59 39 минут назад
17 долбоящеров. Автор тоже.
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