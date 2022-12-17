17 причёсок, чьих владельцев можно смело назвать настоящими королями эпатажа

Предлагаю вам взглянуть на фото горе-экспериментаторов, решивших покорить окружающих своей креативной, но не особо удавшейся причёской.
Некоторые люди обожают экспериментировать со своим образом и стилем в целом. Речь в этом случае может идти не только о смене одежды, но и о новой стрижке. Желая соответствовать моде, некоторые парни и девушки идут на осознанный риск и выбирают довольно экстравагантные причёски.
Безусловно, нетипично подстриженные и окрашенные волосы гарантированно привлекают внимание и делают их обладателей в каком-то смысле центром вселенной. Однако в этом случае нужно быть готовым к тому, что окружающие обратят на них свои взгляды не только из-за восхищения, но и по причине того, что им банально смешно.
Фанат футболиста Месси
Причёска напоминает заборчик
Похоже на бесполезную насадку-щётку для пылесоса.
Что-то в этом модном эксперименте пошло не так
Соник, ты ли это?
Интересно, сколько лака ушло на эту конструкцию?
У футболистов свои предпочтения в причёсках
Возможно, стоит немного подровнять?
У этого парня довольно нетипичная форма головы. Вполне возможно, что на нём будет странно выглядеть практически любая причёска.
Закос под супергероя Росомаху
Когда очень любишь русалок
Можно сказать, что в каком-то смысле желание русалочки сбылось и она всё-таки получила ноги.
На стиле
Синьор Помидор
Слегка перестаралась с объёмом
Это просто её пекинес.
Немного кудряшек не помешает
Когда у тебя красивый лоб и ты хочешь всем его показать
Когда просишь подстричь на пару сантиметров, но не уточняешь, с какой стороны.
Складывается впечатление, что её не успели достричь
Джаред Лето готовится к своей новой роли сотрудника супермаркета Walmart.
Тот самый момент, когда хочешь сохранить длину и сделать короткий ёжик
Когда ты больше не хочешь чёлку, но и не хочешь ждать, пока она отрастёт.
Чёткий парень
Необычная свадебная причёска
Зачем иметь только одну залысину, когда их может быть шесть?!
Источник:
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