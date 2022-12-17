17 причёсок, чьих владельцев можно смело назвать настоящими королями эпатажа

Некоторые люди обожают экспериментировать со своим образом и стилем в целом. Речь в этом случае может идти не только о смене одежды, но и о новой стрижке. Желая соответствовать моде, некоторые парни и девушки идут на осознанный риск и выбирают довольно экстравагантные причёски.

Безусловно, нетипично подстриженные и окрашенные волосы гарантированно привлекают внимание и делают их обладателей в каком-то смысле центром вселенной. Однако в этом случае нужно быть готовым к тому, что окружающие обратят на них свои взгляды не только из-за восхищения, но и по причине того, что им банально смешно.

Фанат футболиста Месси