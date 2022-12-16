Горностай: Исполняет особый танец, отчего его жертвы могут умереть от страха ещё до атаки. Так он добывает добычу в 10 раз крупнее себя!

На охоте зверь очень жаден, при возможности он добывает намного больше, чем способен съесть за раз. В таких случаях у жертвы сначала съедается самая питательная часть — голова, а тушка прячется «на потом». Самое страшное, что от хищника не спастись нигде: горностай отлично бегает, замечательно плавает, прекрасно лазает по деревьям и ползает в норах. Кроме того, зверёк вынослив как конь: за сутки в поисках еды шерстяной проходит по 15 километров. Это вам не по Магниту шататься!