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Горностай: Исполняет особый танец, отчего его жертвы могут умереть от страха ещё до атаки. Так он добывает добычу в 10 раз крупнее себя!

Горностай: Исполняет особый танец, отчего его жертвы могут умереть от страха ещё до атаки. Так он добывает добычу в 10 раз крупнее себя!

Автор:
16 декабря 2022 21:31
Метки: животные   интересно   факты   
444
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Вопреки названию, горностай не имеет никакого отношения ни к горам, ни к стаям. Зато к окружающему миру его отношение однозначно: всю живность в поле зрения зверь рассматривает как потенциальный обед. Этот комок меха настолько лютый, что его добыча порой умирает не от клыков, а от шока во время нападения. Ещё бы, ведь наш маленький горностай — кузен всемогущего Медоеда!

Благо, что ареалы этих животин не пересекаются — такого кроссовера не выдержала бы ни одна экосистема! Горностай живёт в Северной Америке, Гренландии и Евразии — от арктических широт до жарких пустынь.

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Причём ради встречи не обязательно идти куда-то в глушь, ведь шерстяные сами не прочь поселиться рядом с человеком. Жители деревень не понаслышке знают об этих маленьких хищниках-воришках: то запасы мясные сопрут, то курей задушат.

При весе в 70-260 граммов горностаи легко справляются с добычей на порядок крупнее себя. Сейчас сбегутся мамкины грамотеи и скажут, что на порядок — это в 10 раз. А мы это знаем — в подсчётах не ошиблись. Этот отморозок способен убить даже зайца и глухаря! Главное — сила духа и особые охотничьи приёмы.

Горностаи не устраивают засад: зверёк полностью уверен в своих силах и нападает в открытую. Добычу поменьше хищник убивает укусом в шею. С крупной жертвой приходится повозиться: перед атакой горностаи исполняют особый «боевой танец» — бессмысленные, по сути, движения, чтобы усыпить бдительность — мол, я просто дурачусь.

Кувыркаясь и извиваясь дурниной, хищник подбирается к ничего не подозревающей жертве всё ближе, пока не сократит дистанцию до длины своего прыжка. Ну а дальше — дело техники: горностай впивается в шею, мощным укусом переламывая хребет. Часто зайцы и кролики вовсе не ведут драки, погибая раньше, чем зверёк нанесет свой смертоносный укус. У ушастых не выдерживает сердечко — оно останавливается от страха!

На охоте зверь очень жаден, при возможности он добывает намного больше, чем способен съесть за раз. В таких случаях у жертвы сначала съедается самая питательная часть — голова, а тушка прячется «на потом». Самое страшное, что от хищника не спастись нигде: горностай отлично бегает, замечательно плавает, прекрасно лазает по деревьям и ползает в норах. Кроме того, зверёк вынослив как конь: за сутки в поисках еды шерстяной проходит по 15 километров. Это вам не по Магниту шататься!

На самих горностаев покушаются куницы, соболи, барсуки и крупные хищные птицы. Иногда их ловят обычные домашние кошки, но сразиться с такой зверюгой рискнёт не каждая. Загнанный в угол комок шерсти отчаянно защищается: гавкает, шипит, рычит и атакует в ответ. В ход идут не только клыки, но и газовое оружие — горностай выделяет очень вонючий секрет из специальных желёз под хвостом, аппетит отбивает на раз.

Но почему горностай такой злой? Ответ до банальности прост и понятен каждому: потому что он голодный! Всегда! Дело в том, что его мелкая сосискообразная тушка отлично подходит для того, чтобы пролезть в узкую щель и достать добычу из самой глубокой норы. Но, как показывают вычисления, такая форма тела приводит к высоким энергетическим затратам на терморегуляцию. Проще говоря, горностай — мерзляка.

Для того, чтобы поддерживать тепло, ему нужно тратить больше калорий, чем остальным животным. А когда ты живёшь в северных широтах — ситуация усугубляется. Получился замкнутый круг: чем больше горностай приспособлен к тому, чтобы лазать по норам, тем менее он устойчив к холоду и более зависим от еды.

Этот зверёк стал живым доказательством народной мудрости: голод — не тётка, пирожка не поднесёт. Чтобы выжить, горностай должен охотиться и есть почти непрерывно. Мораль проста: кушайте, братцы! Много и вкусно!

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Метки: животные   интересно   факты   
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8k
au3 5 часов назад
Жаль. так и не увидели танец.
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35k
Седой 2 часа назад
Что то мне напоминает...
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Димон

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