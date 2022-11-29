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Церковь Святого Квифана: крохотный храм, возвышающийся над морем

Церковь Святого Квифана: крохотный храм, возвышающийся над морем

Автор:
29 ноября 2022 09:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: Церковь Святого Квифана   в мире   интересно   природа   удивительно   фото   храм   
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Как на крохотном острове оказалась старинная церковь.

На севере Уэльса полно драматических пейзажей, достойных стать местом действия каких-нибудь фантазийных эпосов, таких как «Властелин колец» или «Игра престолов». Уэльс, вероятно, тоже когда-нибудь станет таким молчаливым героем, ведь пейзаж в любом искусстве — это не просто фон, он тоже исполняет свою роль. Возможно, и маленькая церквушка Святого Квифана на острове среди моря тоже может стать местом драмы.

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Эта церковь появилась в XII веке, ее посвятили Кевину Глендалохскому. Жизнь Кевина пришлась на V-VI века нашей эры, он стал основателем монастыря в ирландском городе Глендалох и его первым настоятелем, позже его причислили к лику святых. На месте церкви Святого Квифана уже в VII веке было религиозное строение, а сооружение из камня отстроили на пять столетий позже. Правда, сегодня от той средневековой постройки осталась лишь одна стена: храм пришлось восстанавливать.

Так как же построили церковь посреди острова? На самом деле когда-то это был не остров, а побережье, изрезанное приливами. Эрозия за много веков отделила участок суши, превратив его в приливной остров, который назвали Крибинау. Море было безжалостно к постройкам на берегу: храм быстро приходил в негодность, а кладбище, расположенное рядом, также начало разрушаться. Именно поэтому в XIX столетии на острове остались руины и одна целая стена, а саму церковь Святого Квифана и захоронения перенесли глубже на берег.

Однако все же нашлись те, кому была вовсе не безразлична судьба средневекового сооружения, и в 1893 году местный архитектор восстановил церковь. Также местные жители укрепили сам остров, сделав вокруг волнорез, чтобы сохранить постройки. Именно благодаря обычным людям церковь Святого Квифана и сегодня украшает побережье Уэльса. Местные называют ее маленькой церковью в море, и здесь до сих пор проходят таинства венчания и крещения. Правда, добраться до храма можно только во время отлива, когда море отступает, обнажая тонкий перешеек, соединяющий остров и берег. Путь сюда недолгий: около 15 минут.

Так почему этот храм в море называют церковью Святого Квифана, а не Кевина? На самом деле здесь все просто: Квифан с валлийского языка и есть Кевин.

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Метки: Церковь Святого Квифана   в мире   интересно   природа   удивительно   фото   храм   
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