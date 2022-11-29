Церковь Святого Квифана: крохотный храм, возвышающийся над морем

Однако все же нашлись те, кому была вовсе не безразлична судьба средневекового сооружения, и в 1893 году местный архитектор восстановил церковь. Также местные жители укрепили сам остров, сделав вокруг волнорез, чтобы сохранить постройки. Именно благодаря обычным людям церковь Святого Квифана и сегодня украшает побережье Уэльса. Местные называют ее маленькой церковью в море, и здесь до сих пор проходят таинства венчания и крещения. Правда, добраться до храма можно только во время отлива, когда море отступает, обнажая тонкий перешеек, соединяющий остров и берег. Путь сюда недолгий: около 15 минут.