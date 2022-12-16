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13 писем Деду Морозу от послушных детишек, чьи пожелания не на шутку озадачат зимнего волшебника

13 писем Деду Морозу от послушных детишек, чьи пожелания не на шутку озадачат зимнего волшебника

Автор:
16 декабря 2022 10:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дед мороз   дети   новый год   письмо   пожелание   фото   
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Предлагаю для вас несколько писем новогоднему волшебнику от детей, чьи желания оказались как забавными, так и местами даже трогательными.

Новый год — сказочная пора для многих людей, но для детей это особенно волшебный праздник. Вспомните, как каждый из нас в детстве старательно писал письмо Деду Морозу и боялся забыть указать что-то из желаемых подарков. А потом мы скорее бежали класть под ёлку наше сокровище, которое загадочным образом исчезало на утро. И покорный Дедушка Мороз всегда старался исполнить все наши пожелания и сотворить маленькое чудо в Новый год.


Подарок, который невозможно купить

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Кратко, точно и понятно

Телефон ребёнку уже куплен, но только он значительно скромнее, чем указано в письме.


Заботливый сынок

Часто детки просят у главного волшебника Нового года здоровья и счастья своим родным и друзьям. Хоть эти пожелания, к сожалению, сложно исполнить, они всё равно остаются очень ценными и трогательными для родителей.


Мама пахнет «шанелью», а ребёнок ничем. Какой-то не-по-ря-док


Ну и конфеты тоже можно добавить к 10 миллионам (настоящих!)

Интересно, а в какой валюте он хочет эти деньги?


Непривередливый ребёнок попался


Главное пожелание ребёнка — сохранить веру в чудеса!


Вопрос: где найти Менецкую овчарку?


Расслабься, Дед Мороз!


Подготовка на все сто

Современные дети точно не оставят никаких шансов Деду Морозу не найти желаемый ими подарок. Всё распишут в подробностях и, если надо, то и ссылочку внизу оставят.


И про младшего брата в этом году не забыл


Просто ребёнок хочет котика


Небольшой список подарков от Маркика-кошмарика

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Метки: Юмор   дед мороз   дети   новый год   письмо   пожелание   фото   
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2  комментария
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Dr. Zoidberg 24 минуты назад
Дорогой дед Мороз. У моей мамы часто болит голова, а папа её не жалеет, а сердится. Пожалуйста, сделай так чтобы мама выздоровела, а папа стал добрым. ©
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