13 писем Деду Морозу от послушных детишек, чьи пожелания не на шутку озадачат зимнего волшебника

Новый год — сказочная пора для многих людей, но для детей это особенно волшебный праздник. Вспомните, как каждый из нас в детстве старательно писал письмо Деду Морозу и боялся забыть указать что-то из желаемых подарков. А потом мы скорее бежали класть под ёлку наше сокровище, которое загадочным образом исчезало на утро. И покорный Дедушка Мороз всегда старался исполнить все наши пожелания и сотворить маленькое чудо в Новый год.

Подарок, который невозможно купить