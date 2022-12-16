13 писем Деду Морозу от послушных детишек, чьи пожелания не на шутку озадачат зимнего волшебника

Предлагаю для вас несколько писем новогоднему волшебнику от детей, чьи желания оказались как забавными, так и местами даже трогательными.
Новый год — сказочная пора для многих людей, но для детей это особенно волшебный праздник. Вспомните, как каждый из нас в детстве старательно писал письмо Деду Морозу и боялся забыть указать что-то из желаемых подарков. А потом мы скорее бежали класть под ёлку наше сокровище, которое загадочным образом исчезало на утро. И покорный Дедушка Мороз всегда старался исполнить все наши пожелания и сотворить маленькое чудо в Новый год.
Подарок, который невозможно купить
Кратко, точно и понятно
Телефон ребёнку уже куплен, но только он значительно скромнее, чем указано в письме.
Заботливый сынок
Часто детки просят у главного волшебника Нового года здоровья и счастья своим родным и друзьям. Хоть эти пожелания, к сожалению, сложно исполнить, они всё равно остаются очень ценными и трогательными для родителей.
Мама пахнет «шанелью», а ребёнок ничем. Какой-то не-по-ря-док
Ну и конфеты тоже можно добавить к 10 миллионам (настоящих!)
Интересно, а в какой валюте он хочет эти деньги?
Непривередливый ребёнок попался
Главное пожелание ребёнка — сохранить веру в чудеса!
Вопрос: где найти Менецкую овчарку?
Расслабься, Дед Мороз!
Подготовка на все сто
Современные дети точно не оставят никаких шансов Деду Морозу не найти желаемый ими подарок. Всё распишут в подробностях и, если надо, то и ссылочку внизу оставят.
И про младшего брата в этом году не забыл
Просто ребёнок хочет котика
Небольшой список подарков от Маркика-кошмарика
Источник:
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