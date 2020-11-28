Российский фотограф открыл, какой причудливой была порой советская архитектура

Сборник "Советские города: труд, жизнь и отдых" был выпущен Арсением Котовым после поездки по постсоветским республикам в 2016 - 2020 годах, когда он побывал в более чем 200 городах.
Все кадры, представленные в издании, показывают, по словам фотографа, то, что осталось в наши дни от советской цивилизации: "С помощью фотографии я хотел показать выдающиеся здания и сооружения, среди которых жили когда-то советские люди..."
Все кадры, представленные в издании, показывают, по словам фотографа, то, что осталось в наши дни от советской цивилизации: "С помощью фотографии я хотел показать выдающиеся здания и сооружения, среди которых жили когда-то советские люди..."
"Большинство зданий в советских городах строились по типовым проектам. Но по мере того, как посещал больше разных мест, я начал замечать уникальные здания и особенности городского планирования". Давайте посмотрим полтора десятка снимков, которые могут считаться одой коммунистическому строительству.
Кинотеатр в Ереване, столице Армении, который был построен в 1975 году и должен был напоминать две вершины горы Арарат. Котов добавляет: "Изначально в нем были две аудитории на 1600 и 1000 мест, с небольшим залом на 280 мест, в комплекс также входили выставочные площади, танцпол и кафе. С тех пор интерьеры были разрушены, и сегодня здание служит торговым павильоном".
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Актовый зал Украинского института научно-технической экспертизы и информации в Киеве, Украина. Г-н Котов говорит, что он был построен в 1971 году и был известен как «летающая тарелка». В настоящее время пустует...
Памятник покорителям космоса в Москве. Построенный в 1964 году, он «должен был отражать образ СССР как современной и прогрессивной страны, исследующей космос на благо мира», - говорит фотограф.
Этот памятник был поставлен в Магнитогорске в честь того, что треть советских снарядов и половина танков во время Второй мировой войны были сделаны из выплавленной здесь стали.
Жилой дом в городе Тырныауз (Кабардино-Балкария), основанный в 1934 году после открытия Тырныаузского вольфрамово-молибденового месторождения. Арсений Котов говорит, что с распадом СССР и закрытием завода количество жителей резко сократилось: в период с 1989 по 2002 год - буквально на треть.
Общежития гостиничного типа в Воркуте, построенные в 1981 году. Город вырос из поселка, построенного для рабочих, работавших на угольных месторождениях в 1930-х годах.
Потрясающая мозаика на вокзале Нижнего Новгорода, возданная в 1971 году по проекту Валентина Любимова.
Кто-нибудь хочет поиграть в Дженгу? С офисными блоками... Это Министерство дорожного строительства Грузинской ССР, Тбилиси. По словам Котова, здание было построено в 1974 году и его автор черпал вдохновение в формах леса: "Эта конструкция основана на трех "стволах деревьев" - вертикальных колоннах с лифтами и лестничными клетками - с проходящими через них горизонтальными "кронами деревьев", то есть офисными блоками. Концепция: поднять здание над землей, чтобы природа могла процветать в пространстве под ним".
На этом снимке - 20-этажный монолитный жилой дом в Самаре. Это одно из пяти подобных зданий, созданных архитектором Александром Белоконем, другие расположены в Минске и Уфе.
Комплекс жилых домов в Тбилиси, который был построен в 1976 году. Здания объединяет проход на уровне восьмого этажа...
Священная гора Сулайман-Тоо в Кыргызстане, которую в 1978 году оснастили бетонной аркой с панорамным остеклением - над входом в пещеру с древними наскальными надписями, внесенную в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Ангар окончательной сборки и дозаправки космической программы "Буран" на космодроме Байконур в Казахстане. В 1990 году здесь был захоронен второй космический корабль программы «Буран» - «Буря» и его полноразмерная модель. Работа над программой была остановлена из-за распада СССР, и проект был официально закрыт президентом Борисом Ельциным в 1993 году, пишет Котов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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