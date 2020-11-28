Российский фотограф открыл, какой причудливой была порой советская архитектура

Кинотеатр в Ереване, столице Армении, который был построен в 1975 году и должен был напоминать две вершины горы Арарат. Котов добавляет: "Изначально в нем были две аудитории на 1600 и 1000 мест, с небольшим залом на 280 мест, в комплекс также входили выставочные площади, танцпол и кафе. С тех пор интерьеры были разрушены, и сегодня здание служит торговым павильоном".