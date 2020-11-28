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Российский фотограф открыл, какой причудливой была порой советская архитектура

Российский фотограф открыл, какой причудливой была порой советская архитектура (17 фото)

Автор:
28 ноября 2020 08:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: Арсений Котов   СССР   архитектура   история   советский союз   фото   фотограф   
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Сборник "Советские города: труд, жизнь и отдых" был выпущен Арсением Котовым после поездки по постсоветским республикам в 2016 - 2020 годах, когда он побывал в более чем 200 городах.
Все кадры, представленные в издании, показывают, по словам фотографа, то, что осталось в наши дни от советской цивилизации: "С помощью фотографии я хотел показать выдающиеся здания и сооружения, среди которых жили когда-то советские люди..."
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Арсений Котов   СССР   архитектура   история   советский союз   фото   фотограф   
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