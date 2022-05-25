Памятник Ленину в Антарктиде: советское наследие на «полюсе недоступности»

За всё время по всему миру было возведено примерно 14 тыс. памятников, посвящённых советскому вождю. Правда, встретить его на Южном полюсе вряд ли кто-то ожидал. Вероятно, отчасти потому, что так глубоко туда никто особо не забирался.

В отличие от китайской экспедиции, побывавшей на месте старой советской базы в 2020 году и отдавшей дань уважения СССР и непосредственно Ленину. Конечно, почти весь объект из-за экстремальных погодных условий оказался погребен под снегом, но не сам бюст.