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Памятник Ленину в Антарктиде: советское наследие на «полюсе недоступности»

Памятник Ленину в Антарктиде: советское наследие на «полюсе недоступности»

Автор:
25 мая 2022 23:10
Сообщество : Истории
Метки: Антарктика   СССР   истории   памятник ленину   полюс недоступности   советская экспедиция   
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В мире полно мест, где можно найти интересные и порой удивительные вещи. Много ли такого в Антарктиде? Однозначно нет. Но зато там есть бюст Ленина.

За всё время по всему миру было возведено примерно 14 тыс. памятников, посвящённых советскому вождю. Правда, встретить его на Южном полюсе вряд ли кто-то ожидал. Вероятно, отчасти потому, что так глубоко туда никто особо не забирался.


В отличие от китайской экспедиции, побывавшей на месте старой советской базы в 2020 году и отдавшей дань уважения СССР и непосредственно Ленину. Конечно, почти весь объект из-за экстремальных погодных условий оказался погребен под снегом, но не сам бюст.

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Почему же раньше он был неизвестен общественности? Всё из-за места расположения базы, которая находилась в так называемом «полюсе недоступности». Это наиболее удалённая от океана область суши. Попасть туда труднее, чем просто добраться до Южного полюса, поскольку температура здесь может упасть ниже 80 градусов.

Советская экспедиция под руководством Евгения Толстикова проходила в далёком 1958-ом году. После 16-ти часовой разведки на самолёте, полярников на тягачах доставили на станцию, оборудованную двумя печами, генератором, метеорологическими приборами и антеннами.

На 80 квадратных метрах должны были находиться всего четыре человека, которых оставили на временное пребывание с полугодовалым запасом еды и топлива. Они то и возвели над дымоходом на крыше памятник Ленину, направленный взором точно в сторону Москвы.

Вскоре полярники покинули место пребывания, однако память о советском вожде осталась на далёком «полюсе недоступности». Примечателен в этой истории даже не сам факт установки памятника, а воля и мастерство советских людей, которые в 50-х годах смогли так далеко забраться и увековечить память об СССР.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Антарктика   СССР   истории   памятник ленину   полюс недоступности   советская экспедиция   
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3  комментария
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28k
Макарыч 2 часа назад
"Там снег, там столько снега, что если б я там не был сам,
Я б не поверил, что бывает столько снега, что земля не видит неба,
И звёздам не видать вершин..."
© Високосный год. Тихий огонёк
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140
Seryi_spb 9 минут назад
Интересно, а на полюс недоступности они бюст с собой притараканили, или по месту изготавливали? И, да! Всем истерящим по поводу глобального потепления, показывайте эти фото, в 1958м и в 2020м.
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6k
ZORRO 2 часа назад
И не удивительно, ибо ни один человек в мире , ни когда, не оказал такое влияние на развитие человечества
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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