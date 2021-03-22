Верная Пальма. Настоящая история легендарной овчарки из аэропорта ВнуковоПилоты самолетов Ил-18, прилетавшие в аэропорт Внуково, знали: она ждет. И всегда оказывались правы. На взлетной полосе овчарка встречала лайнеры и, подбежав к трапу, с надеждой вглядывалась в...