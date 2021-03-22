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История советского Хатико, которая прогремела в 70-х на всю страну.
Удивительная история, которая началась в 1974 году.
Аэропорт Внуково, пассажиры толпятся на посадку на самолет Ил-18. В очереди находится мужчина с овчаркой и когда подошла его очередь, выяснилось, что билет на собаку есть, а обязательной ветеринарной справки нет. Без нее овчарку на борт пропустить нельзя, хозяин долго препирался с сотрудником аэропорта, но безрезультатно.
Мужчина обнял овчарку, снял с нее ошейник и отпустил. Собака подумала, что это ее прогулка, радостно побежала вокруг самолета, а когда вернулась туда, где видела своего человека последний раз, его там не оказалось. Самолет начал взлетать, собака побежала за ним, потом остановилась и долго смотрела вслед.
Аэропорт Внуково, пассажиры толпятся на посадку на самолет Ил-18. В очереди находится мужчина с овчаркой и когда подошла его очередь, выяснилось, что билет на собаку есть, а обязательной ветеринарной справки нет. Без нее овчарку на борт пропустить нельзя, хозяин долго препирался с сотрудником аэропорта, но безрезультатно.
Мужчина обнял овчарку, снял с нее ошейник и отпустил. Собака подумала, что это ее прогулка, радостно побежала вокруг самолета, а когда вернулась туда, где видела своего человека последний раз, его там не оказалось. Самолет начал взлетать, собака побежала за ним, потом остановилась и долго смотрела вслед.
И отказалась уходить
Следующие два года она провела на аэродроме. И никогда больше не видела своего хозяина. Овчарка, которую впоследствии назовут Пальмой, перебралась к стоянке и следила издалека за приближающимися самолетами. Как только она видела знакомый Ил-18, то бежала на аэродром. Так Пальма и жила - кормилась с помощью неравнодушных сотрудников "Внуково", спала под открытым небом, смотрела на небо и не давалась ни в чьи руки.
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Один из пилотов тех самых Ил-18 Вячеслав Валентэй обратил внимание на собаку, которая бродила по полю. Валентэй передал диспетчерам, чтобы овчарку забрали, задавят же, но этого так и не случилось. Он думала, что Пальма кого-то из сотрудников, потом расспросил о ней рабочих и попытался познакомиться поближе с верной овчаркой, которая никого к себе не подпускала.
История собаки, которая ждет своего хозяина его настолько тронула, что он пришел в редакцию "Комсомольской правды", чтобы рассказать о ней. Юрий Рост, корреспондент, сначала даже не поверил в собаку, что следит за "илами", но все сотрудники аэропорта подтвердили рассказ пилота.
Небольшая заметка "Два года ждет" в газете, чей тираж достигал в 70-е около 9 млн экземпляров, вызвала просто колоссальный резонанс. Примерно 20 мешков писем пришли в редакцию, Пальма стала знаменита. Ее даже пытались поймать, чтобы сдать в приют, но она не сдалась.
Конечно же, количество желающих забрать себе Пальму было велико. Но удача улыбнулась праправнучке Ивана Котляревского (классик украинской литературы), Вере Котляревской. Пальма упорно не давалась в руки никому, она даже к "своим" Ил-18 подходила с опаской, готовая убежать сразу же. Вера, зная о такой ее особенности, поступила решительно - взяла отпуск и на месяц поселилась во Внуково. Она методично, каждый день, завоевывала доверие Пальмы. И у нее получилось. Пальма привыкла к ней.
К сожалению, для перевозки овчарки в Киев, пришлось дать ей снотворное. Иначе бы она не дала себя увести с аэродрома. Собака очнулась уже в квартире Котляревской. Агрессию проявлять не стала, но вот сбежать пыталась постоянно, окна и балкон всегда держали закрытыми.
Прошло полгода, Пальма привыкла к новому жилью, а потом ее повязали, она родила щенков и перестала пытаться "вернуться на пост".
Пальма дожила свои годы, окруженная любящими и заботливыми людьми. Интересно, смогла ли она разлюбить и забыть того, кто ее предал?
К сожалению, для перевозки овчарки в Киев, пришлось дать ей снотворное. Иначе бы она не дала себя увести с аэродрома. Собака очнулась уже в квартире Котляревской. Агрессию проявлять не стала, но вот сбежать пыталась постоянно, окна и балкон всегда держали закрытыми.
Прошло полгода, Пальма привыкла к новому жилью, а потом ее повязали, она родила щенков и перестала пытаться "вернуться на пост".
Пальма дожила свои годы, окруженная любящими и заботливыми людьми. Интересно, смогла ли она разлюбить и забыть того, кто ее предал?
Кстати о хозяине
Говорят, что или в числе писем, пришедших в редакцию "Комсомолки", было и письмо от хозяина, или же в Норильске Вячеславу Валентэю передали от него записку, теперь уже неважно.
Суть была в том, что он детально описал внешность своей бывшей питомицы, даже поврежденный глаз. Хозяин не назвал настоящую кличку Пальмы и, как рассказал корреспондент Юрий Рост, он уехал на заработки на Север, а там, цитирует Рост, "закрутился, забыл".
Скорее всего, возвращаться за овчаркой он даже и не планировал.
Суть была в том, что он детально описал внешность своей бывшей питомицы, даже поврежденный глаз. Хозяин не назвал настоящую кличку Пальмы и, как рассказал корреспондент Юрий Рост, он уехал на заработки на Север, а там, цитирует Рост, "закрутился, забыл".
Скорее всего, возвращаться за овчаркой он даже и не планировал.
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