Конечно же, количество желающих забрать себе Пальму было велико. Но удача улыбнулась праправнучке Ивана Котляревского (классик украинской литературы), Вере Котляревской. Пальма упорно не давалась в руки никому, она даже к "своим" Ил-18 подходила с опаской, готовая убежать сразу же. Вера, зная о такой ее особенности, поступила решительно - взяла отпуск и на месяц поселилась во Внуково. Она методично, каждый день, завоевывала доверие Пальмы. И у нее получилось. Пальма привыкла к ней.



К сожалению, для перевозки овчарки в Киев, пришлось дать ей снотворное. Иначе бы она не дала себя увести с аэродрома. Собака очнулась уже в квартире Котляревской. Агрессию проявлять не стала, но вот сбежать пыталась постоянно, окна и балкон всегда держали закрытыми.

Прошло полгода, Пальма привыкла к новому жилью, а потом ее повязали, она родила щенков и перестала пытаться "вернуться на пост".



Пальма дожила свои годы, окруженная любящими и заботливыми людьми. Интересно, смогла ли она разлюбить и забыть того, кто ее предал?