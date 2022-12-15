Как Рим из маленькой деревушки превратился в сверхдержаву

Первым царем Рима был Ромул. Точно неизвестно, жил ли такой человек на самом деле, но легенды упорно указывают, что да - был и правил. А вторым царем стал Нума Помпилий. Родом из племени сабинов - с ними у римлян были даже более тесные связи, чем с этрусками.

А царем он стал скорее по случайности.

В то время у римлян было два вождя - Ромул и Теций. Один пропал, второго убили во время случайной стычки с племенем лавинов. Поэтому будущие правители мира пригорюнились и стали выбирать нового царя. И эта “должность” никого не прельщала - не было ни одного человека, который хотел бы принять этот титул. Так что пришлось идти на поклон к сабинянам.

С ними тоже получилось не очень - они еще помнили похищение невест, да и слава римлян тогда была ниже плинтуса, на них смотрели, как на шайку разбойников, а Рим считали чуть ли не “бандитской малиной”. Поэтому уговорить прийти на царство удалось только Нума Помпилия, у него недавно скончалась жена и дома ничего не держало.

Кстати, очень удачно пригласили, Нума считается одним из самых успешных римских царей. При нем поселение значительно разрослось, жителей прибавилось и они стали жить по закону, а не “по понятиям”.