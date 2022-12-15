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Как Рим из маленькой деревушки превратился в сверхдержаву

Как Рим из маленькой деревушки превратился в сверхдержаву

Автор:
15 декабря 2022 17:54
Сообщество : RealFishki
Метки: Император   граждане   деревня   древний рим   история   легионер   поселение   сверхдержава   сенат   царь   
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В незапамятные времена это было прибежище всякого сброда: преступников, беглых рабов и “солдат удачи”. И постепенно эта клоака превратилась в самую мощную силу в Европе.

По поводу сброда - это не оскорбление. Примерно в таких выражениях и описывал первых поселенцев главный историк Рима, Тит Ливий:

“От соседних народов сбежались все жаждущие перемен — свободные и рабы без разбора — и тем была заложена первая основа великой мощи”.

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Заодно он приводит легенду о похищении сабинянок. Потому что в Риме собрались одни мужчины и срочно были нужны подруги - вот они их и “позаимствовали из соседнего племени. Из-за этого даже случилась небольшая война. Опять же, по легенде, боевые действия завершились, когда новоиспеченные жены вышли на поле боя и показали своим родственникам-сабинянам новорожденных малышей. Один из них “обдул” вождя сабинян, тот пустил слезу при виде внука и велел прекратить войну.

Как только римляне остепенились, то решили завязывать с разбоем и прочим криминалом: жить честным трудом, возделывать землю и воспитывать детей. После этого поселение стало бурно разрастаться, а римляне кое-как наладили отношения с ближайшими соседями. По крайней мере, перестали совершать на них набеги - по тем временам, уже большой шаг вперед.

Так из кучки рабов и головорезов стала коваться основа великого народа.

Первым царем Рима был Ромул. Точно неизвестно, жил ли такой человек на самом деле, но легенды упорно указывают, что да - был и правил. А вторым царем стал Нума Помпилий. Родом из племени сабинов - с ними у римлян были даже более тесные связи, чем с этрусками.

А царем он стал скорее по случайности.

В то время у римлян было два вождя - Ромул и Теций. Один пропал, второго убили во время случайной стычки с племенем лавинов. Поэтому будущие правители мира пригорюнились и стали выбирать нового царя. И эта “должность” никого не прельщала - не было ни одного человека, который хотел бы принять этот титул. Так что пришлось идти на поклон к сабинянам.

С ними тоже получилось не очень - они еще помнили похищение невест, да и слава римлян тогда была ниже плинтуса, на них смотрели, как на шайку разбойников, а Рим считали чуть ли не “бандитской малиной”. Поэтому уговорить прийти на царство удалось только Нума Помпилия, у него недавно скончалась жена и дома ничего не держало.

Кстати, очень удачно пригласили, Нума считается одним из самых успешных римских царей. При нем поселение значительно разрослось, жителей прибавилось и они стали жить по закону, а не “по понятиям”.

Шли годы, цари сменяли друг друга. Теперь это стало привилегией и за титул была серьезная конкуренция. В итоге римляне устали от постоянных столкновений и подсиживаний власть имущих и свергли последнего на тот момент царя. После этого отменили сам принцип такой власти и установили республиканскую форму правления.

Был Сенат и народные трибуны. По идее, последние отстаивали права простых граждан, но так было далеко не всегда. Да и Сенат со временем превратился в сборище олигархов. Там заседали представители всего нескольких богатейших семей и всегда принимали законы в свою пользу.

С этим позже разобрались Юлий Цезарь и главный архитектор имперской власти - Октавиан Август.

Начиная с того времени, как Рим превратился из деревушки в более-менее приличное поселение, его жители постоянно воевали. На протяжении всей своей тысячелетней истории, Рим беспрерывно громил соперников, на суше и на море. Вот краткий перечень его врагов:

  • соседние латинские племена
  • нелатинские племена, живущие рядом: самниты, вольски, эквы и т.д.
  • этруски
  • кельтские племена Северной Италии
  • греческие колонисты в Южной Италии
  • македонские правители, желавшие завоевать Италию (в том числе знаменитый царь Пирр)
  • Карфаген
  • все греческие полисы в самой Греции
  • все царства Малой Азии
  • Египет
  • иберы
  • кельты
  • германцы
  • даки
  • парфяне

Не сложилось только с парфянами. Римляне бились с ними столетиями, при императоре Траяне даже взяли их столицу. Но потом неизменно откатывались и заключали перемирие. В остальных случаях, римляне стискивали зубы и доводили дело до конца - все из перечисленных соперников были завоеваны и включены в состав империи.

Когда наступал час битвы, граждане мобилизовывали все силы, подключали союзников и активно использовали дипломатию: одних подкупали, других уговаривали, третьих запугивали. Они вообще не гнушались никакими способами и ловко ссорили друг с другом всех потенциальных врагов. У них была в ходу поговорка: “разделяй и властвуй”. И римляне не гнушались ничем.

В этом и была основа их могущества: ничем не брезговать и всегда идти до конца. В самые тяжелые моменты своей истории, когда Ганнибал стоял у ворот Рима, они и не думали сдаваться или идти на какие-то переговоры. Нет, биться до конца.

Так они и действовали на протяжении всей своей истории. А когда Рим пал, центр силы перенесся в Византию. У той империи была еще более сложная судьба - на протяжении столетий она расширялась и таяла, одни мудрые императоры сменялись безумцами и государство не раз и не два было на волосок от гибели. Но неизменно восстанавливалось и просуществовало еще тысячу лет.

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Метки: Император   граждане   деревня   древний рим   история   легионер   поселение   сверхдержава   сенат   царь   
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