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Сколько зарабатывал римский легионер и какую сумму у него вычитали из оклада?

Сколько зарабатывал римский легионер и какую сумму у него вычитали из оклада?

Автор:
25 октября 2022 22:09
Сообщество : RealFishki
Метки: Масада   древний рим   жалованье   иудея   квиток   легионер   солдат   
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4

Рассмотрим это на примере расчетного листка Гая Мессия из X легиона.

Эта ведомость относится к 72 году н.э. Тогда в Иудее разгоралось восстание. Десятый легион осаждал крепость Масаду, на современной карте Израиля она находится на юго-западном побережье Мертвого моря.

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Так вот, согласно расчетному листку, Гаю начисляли 50 динариев. Из этой суммы вычиталось: 16 денариев за фураж, 20 — за питание, 5 — за обувь, 2 — за кожаные ремни и 7 — за армейскую тунику.

Получается, что боец получил на руки только квиток. Все деньги ушли на вычеты.

Здесь есть момент: легионеры получали жалованье три раза в год - в январе, мае и сентябре. Так что Гаю начисляли 150 денариев или 600 сестерциев. Для примера - 6,5 кг пшеницы стоили 3 сестерция, раб - от 1200 до 2500 сестерциев, 1,7 гектара виноградников в Италии - 8 000 сестерциев.

Почему у Гая была такая небольшая зарплата? С учётом того, сколько него вычитали за фураж - он служил во вспомогательных войсках, в кавалерии. Кстати, у него был и “дополнительный источник заработка” - грабёж. Когда римляне брали штурмом города или крепости, всё, что попадало им в руки считалось их законной добычей. Была даже такая поговорка: “Всё, что попадало под плащ легионера, проваливалось в бездну”.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Масада   древний рим   жалованье   иудея   квиток   легионер   солдат   
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3  комментария
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1k
Тордион 3 часа назад
- Какие доли в вашем бюджете занимают ваши повседневные расходы?
- 10% налоги
- 30% питание
- 40% коммунальные услуги
- 20% одежда
- 20% развлечения
-10% сбережения
***
-простите, но это уже давно больше 100%!
***
- в том и проблема!)
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119k
arek14 15 минут назад
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4k
Suvar_ 2 часа назад
судя по всему он был прапором...а прапорам как известно жалованье не основной доход
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