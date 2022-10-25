Сколько зарабатывал римский легионер и какую сумму у него вычитали из оклада?

Рассмотрим это на примере расчетного листка Гая Мессия из X легиона.
Эта ведомость относится к 72 году н.э. Тогда в Иудее разгоралось восстание. Десятый легион осаждал крепость Масаду, на современной карте Израиля она находится на юго-западном побережье Мертвого моря.
Так вот, согласно расчетному листку, Гаю начисляли 50 динариев. Из этой суммы вычиталось: 16 денариев за фураж, 20 — за питание, 5 — за обувь, 2 — за кожаные ремни и 7 — за армейскую тунику.
Получается, что боец получил на руки только квиток. Все деньги ушли на вычеты.
Здесь есть момент: легионеры получали жалованье три раза в год - в январе, мае и сентябре. Так что Гаю начисляли 150 денариев или 600 сестерциев. Для примера - 6,5 кг пшеницы стоили 3 сестерция, раб - от 1200 до 2500 сестерциев, 1,7 гектара виноградников в Италии - 8 000 сестерциев.
Почему у Гая была такая небольшая зарплата? С учётом того, сколько него вычитали за фураж - он служил во вспомогательных войсках, в кавалерии. Кстати, у него был и “дополнительный источник заработка” - грабёж. Когда римляне брали штурмом города или крепости, всё, что попадало им в руки считалось их законной добычей. Была даже такая поговорка: “Всё, что попадало под плащ легионера, проваливалось в бездну”.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Археологи раскопали четыре новые комнаты древнего дома в Помпеях
- Обмелевшее водохранилище в Испании обнажило древнеримский лагерь
- Японские «ушки»: зачем солдаты страны Восходящего солнца во время Второй мировой носили странные головные уборы?
- Как "последний самурай" с Тайваня 30 лет выживал в джунглях
- Удивительная жизнь Василия Кочеткова - самого старого воина Российской Империи
- 10% налоги
- 30% питание
- 40% коммунальные услуги
- 20% одежда
- 20% развлечения
-10% сбережения
***
-простите, но это уже давно больше 100%!
***
- в том и проблема!)