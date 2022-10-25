Сколько зарабатывал римский легионер и какую сумму у него вычитали из оклада?

Почему у Гая была такая небольшая зарплата? С учётом того, сколько него вычитали за фураж - он служил во вспомогательных войсках, в кавалерии. Кстати, у него был и “дополнительный источник заработка” - грабёж. Когда римляне брали штурмом города или крепости, всё, что попадало им в руки считалось их законной добычей. Была даже такая поговорка: “Всё, что попадало под плащ легионера, проваливалось в бездну”.