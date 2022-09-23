Неожиданные фото знаменитостей

Глядя на лицо этого милого пятилетнего ребенка, вы никогда бы не догадались, что он вырастет и станет одним из самых известных американских гангстеров всех времен. На снимке, сделанном примерно в 1904 году, - Аль Капоне рядом со своим братом. Скорее всего, снимок был сделан в Бруклине, штат Нью-Йорк, поскольку именно там жила их семья.

Всего девять лет спустя Капоне бросил школу после того, как ударил одного из своих учителей. Еще до того, как ему исполнилось 16 лет, он был вовлечен в свою первую банду, James Street Boys, прежде чем присоединиться к банде Five Points. В конце концов, он стал боссом своей собственной преступной группировки Chicago Outfit, заработал себе прозвище «Лицо со шрамом» и был отправлен в тюрьму — и все это до 35 лет.