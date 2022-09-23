Неожиданные фото знаменитостей

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За каждым из этих снимков стоит своя история. Знаменитость плюс неожиданный момент - и в результате получается фото, на которое стоит посмотреть!
Элис Купер и Гручо Маркс
Элис Купер, «крестный отец шок-рока», и Гручо Маркс, известный комик , не могли быть более разными. Купер известен своими эксцентричными музыкальными выступлениями, длинными черными волосами и ярким макияжем, в то время как Маркс был известен тем, что смешил людей своими накрашенными усами и густыми бровями. Тем не менее, пара завязала маловероятную дружбу после первой встречи.
Они познакомились во время совместного выступления дуэтом на дне рождения Фрэнка Синатры. Позже, когда они оба жили в Беверли-Хиллз, они стали еще ближе. Во время эпизодов бессонницы Маркс звонил Куперу поздно ночью, и они вдвоем смотрели классические фильмы и пили пиво.
Они познакомились во время совместного выступления дуэтом на дне рождения Фрэнка Синатры. Позже, когда они оба жили в Беверли-Хиллз, они стали еще ближе. Во время эпизодов бессонницы Маркс звонил Куперу поздно ночью, и они вдвоем смотрели классические фильмы и пили пиво.
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Элеанора Рузвельт и Ширли Темпл
Ширли Темпл покорила сердца американцев во время Великой депрессии, когда она прославилась, снявшись еще ребенком в нескольких фильмах. Элеонора Рузвельт была так же очарована девочкой, что в марте 1938 года посетила ее на съемочной площадке.
Фотография Темпл и Рузвельта была сделана, когда они смотрели один из последних фильмов с участием Ширли во время турне по студии. Она была подписана лично актрисой, написавшей: «Госпоже Рузвельт: С любовью, Ширли Темпл». Они снова встретились, когда юную звезду пригласили на барбекю в Белый дом.
Фотография Темпл и Рузвельта была сделана, когда они смотрели один из последних фильмов с участием Ширли во время турне по студии. Она была подписана лично актрисой, написавшей: «Госпоже Рузвельт: С любовью, Ширли Темпл». Они снова встретились, когда юную звезду пригласили на барбекю в Белый дом.
Принц Чарльз и Алан Алда
MASH был одним из лучших сериалов 1970-х годов. Он был посвящен медицинскому персоналу 4077-го мобильного армейского хирургического госпиталя во время Корейской войны. Сериал был настолько популярен, что на съемочной площадке даже произошел королевский визит. Король Карл III, еще будучи принцем, приехал в США с турне по 12 городам. Одна из его остановок была на студии 20th Century Fox. Он проявил интерес к процессу производства сериала MASH, поэтому его пригласили пообедать с актерами, а также понаблюдать за ними, пока они снимали эпизод. Сообщалось, что пока он был там, он флиртовал с женщинами, которые играли медсестер.
Нэнси Рейган и мистер Ти
Возможно, самая неожиданная фотография в этой коллекции — это фотография бывшей первой леди Нэнси Рейган, которая целует голову мистера Ти, одетого как Санта, сидя у него на коленях. Сцена произошла во время экскурсии по рождественским украшениям Белого дома в 1983 году. Г-н Т. был лично приглашен первой леди поскольку он активно боролся против распространения наркотиков среди молодежи, как и она.
Попросив несколько репортеров сесть к нему на колени, Рейган, в конце концов, решила сделать это сама, поцеловав его в голову. После этого мистер Т. сказал: «Ого! Сейчас начнутся скандалы. Спасибо, миссис Рейган. Вау, она поцеловала меня!» Ее действия вызвали шок у присутствовавшей прессы, так как это было совершенно не в ее характере.
Попросив несколько репортеров сесть к нему на колени, Рейган, в конце концов, решила сделать это сама, поцеловав его в голову. После этого мистер Т. сказал: «Ого! Сейчас начнутся скандалы. Спасибо, миссис Рейган. Вау, она поцеловала меня!» Ее действия вызвали шок у присутствовавшей прессы, так как это было совершенно не в ее характере.
Джордж Буш и Арнольд Шварцнеггер
Зимой 1991 года Арнольд Шварценеггер был приглашен на президентскую резиденцию в Кэмп-Дэвиде президентом Джорджем Бушем-старшим. Президент взял на себя задачу научить актера управляться с американскими санями, а не с австрийскими, как он привык, что в итоге закончилось катастрофой. К счастью, там был фотограф, который запечатлел это событие.
Пара стартовала на вершине холма только для того, чтобы тут же потерять управление санями и врезаться в первую леди Барбару Буш, которая в итоге сломала ногу. На память о событиях в Кэмп-Дэвиде Буш прислал Шварценеггеру копию фотографии с личной надписью, которая гласила: «Арнольд – Поверни, черт возьми, Поверни!!»
Пара стартовала на вершине холма только для того, чтобы тут же потерять управление санями и врезаться в первую леди Барбару Буш, которая в итоге сломала ногу. На память о событиях в Кэмп-Дэвиде Буш прислал Шварценеггеру копию фотографии с личной надписью, которая гласила: «Арнольд – Поверни, черт возьми, Поверни!!»
Аль Капоне
Глядя на лицо этого милого пятилетнего ребенка, вы никогда бы не догадались, что он вырастет и станет одним из самых известных американских гангстеров всех времен. На снимке, сделанном примерно в 1904 году, - Аль Капоне рядом со своим братом. Скорее всего, снимок был сделан в Бруклине, штат Нью-Йорк, поскольку именно там жила их семья.
Всего девять лет спустя Капоне бросил школу после того, как ударил одного из своих учителей. Еще до того, как ему исполнилось 16 лет, он был вовлечен в свою первую банду, James Street Boys, прежде чем присоединиться к банде Five Points. В конце концов, он стал боссом своей собственной преступной группировки Chicago Outfit, заработал себе прозвище «Лицо со шрамом» и был отправлен в тюрьму — и все это до 35 лет.
Всего девять лет спустя Капоне бросил школу после того, как ударил одного из своих учителей. Еще до того, как ему исполнилось 16 лет, он был вовлечен в свою первую банду, James Street Boys, прежде чем присоединиться к банде Five Points. В конце концов, он стал боссом своей собственной преступной группировки Chicago Outfit, заработал себе прозвище «Лицо со шрамом» и был отправлен в тюрьму — и все это до 35 лет.
Базз Олдрин
Астронавт Базз Олдрин может заработать себе несколько наград за лучшее селфи, исключительно за счет этого снимка. Это первое селфи, сделанное в космосе. Он сделал снимок, когда участвовал в миссии НАСА «Джемини-12» в 1966 году, - в первом полете в космос, в котором астронавты работали вне космического корабля.
Когда в 2015 году отпечаток этого селфи был выставлен на аукцион, он был продан за внушительную сумму в 9 200 долларов. Каким бы крутым ни было его селфи, Олдрин стал еще одним первым космонавтом: первым человеком, который помочился в космосе во время миссии «Аполлон-11» в 1969 году. Он также был вторым человеком, ступившим на Луну.
Когда в 2015 году отпечаток этого селфи был выставлен на аукцион, он был продан за внушительную сумму в 9 200 долларов. Каким бы крутым ни было его селфи, Олдрин стал еще одним первым космонавтом: первым человеком, который помочился в космосе во время миссии «Аполлон-11» в 1969 году. Он также был вторым человеком, ступившим на Луну.
Гари Грант и Амелия Эрхарт
Возможно, самая известная женщина-летчик в истории, Амелия Эрхарт посетила Кэри Гранта на съемках его фильма 1935 года «Крылья во тьме». Сюжет фильма вращается вокруг женщины-летчика, которую привлекает летчик-ас и изобретатель, сыгранный Грантом.
Женщина-летчик, которую сыграла Мирна Лой, должна была быть воплощением самой Эрхарт. Неудивительно, что во время съемок Эрхарт пригласили на съемочную площадку в качестве консультанта. Хотя Грант и Эрхарт были вместе на съемочной площадке и позировали для нескольких фотографий, об их встрече известно очень мало.
Женщина-летчик, которую сыграла Мирна Лой, должна была быть воплощением самой Эрхарт. Неудивительно, что во время съемок Эрхарт пригласили на съемочную площадку в качестве консультанта. Хотя Грант и Эрхарт были вместе на съемочной площадке и позировали для нескольких фотографий, об их встрече известно очень мало.
Билл Гейтс
Билл Гейтс, создатель компании Microsoft, сейчас один из самых богатых людей в мире. Но когда-то он, как простой смертный, попал в неприятности с полицией из-за нарушений правил дорожного движения. В Альбукерке, штат Нью-Мексико, он был остановлен полицией и доставлен в тюрьму, где и был сделан этот фотоснимок. Вина Гейтса заключалась в том, что он не остановился на знаке «стоп» и при этом ехал без прав.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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