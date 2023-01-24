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Кошмар трипофоба: певица Doja Cat покрыла себя 30&nbsp;000 кристаллов к Парижской неделе моды

Кошмар трипофоба: певица Doja Cat покрыла себя 30 000 кристаллов к Парижской неделе моды

Автор:
24 января 2023 19:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: doja cat   звезды   знаменитости   мода   показ мод   треш   
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До Хэллоуина еще далеко, а Хайди Клум, кажется, уже сместили с трона королевы жутких прикидов... и вряд ли преднамеренно. Знаменитая рэперша Doja Cat затмила на показе Парижской недели моды абсолютно всех — и гостей, и моделей, — появившись в образе, способном до смерти запугать любого трипофоба: певица с головы до пят покрыла себя кристаллами Swarovski.

Справедливости ради, на показе отличились многие — представительница клана Кардашьянов Кайли Дженнер, например, зачем-то нацепила на себя гигантскую голову льва.

Но это, конечно, не идет ни в какое сравнение с тем, в каком образе в этом году предстала знаменитая рэперша Doja Cat.

Впрочем, Doja Cat далеко не в первый раз привлекает к себе всеобщее внимание на показах мод и прочих мероприятиях. Можно даже сказать, это ее фишка.

Но в этот раз рэперша превзошла саму себя, появившись на показе Schiaparelli в, так сказать, ослепительном образе.

Певица полностью покрыла себя 30 000 кристаллов Swarowski.

Если вы страдаете трипофобией, то уже наверняка ищете контакты психолога.

На нанесение кристаллов (вручную (!) и поштучно (!!)) ушло четыре часа и 58 минут.

Визажистка Пэт МакГрат поделилась видео процесса в своих соцсетях:

Кажется, теперь мы знаем, как выглядит жертва, которую все время требует красота.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: doja cat   звезды   знаменитости   мода   показ мод   треш   
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17  комментариев
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21k
homerchik Час назад
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12k
a_komolow 12 минут назад
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2k
🅰🅻🅴🆇🅴🅸_🆅🆁🅽 12 минут назад
Пускайте газ!..
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124k
DeOrio 12 минут назад
Кто-то личи переел.
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10k
Shtoppi 15 минут назад
чет мне кажется у нее с головой не все в порядке.
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5k
Василий 17 минут назад
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40k
turyst 23 минуты назад
Ссылка youtu.be
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6k
HUBLOT Полчаса назад
А фото умытой есть?
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40k
turyst Полчаса назад
А причём тут трипофобия?

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Kol40in Полчаса назад
Как будто с нее кожу содрали.
А потом говорят, что не сатанизм. Ну... кретенизм точно.
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4k
Трям Полчаса назад
Шоу фриков!
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7k
Copycat 36 минут назад
я не трипофоб но мне тоже страшно на неё смотреть
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9k
GROMOZEKA Час назад
Парад уродов
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5k
sedoisever Час назад
А у неё отверстия где-то? Трипофобия тут при чём?
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94k
parallax Час назад
Оспу подхватила?
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