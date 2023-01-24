Кошмар трипофоба: певица Doja Cat покрыла себя 30 000 кристаллов к Парижской неделе моды

До Хэллоуина еще далеко, а Хайди Клум, кажется, уже сместили с трона королевы жутких прикидов... и вряд ли преднамеренно. Знаменитая рэперша Doja Cat затмила на показе Парижской недели моды абсолютно всех — и гостей, и моделей, — появившись в образе, способном до смерти запугать любого трипофоба: певица с головы до пят покрыла себя кристаллами Swarovski.