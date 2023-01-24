Кошмар трипофоба: певица Doja Cat покрыла себя 30 000 кристаллов к Парижской неделе моды

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До Хэллоуина еще далеко, а Хайди Клум, кажется, уже сместили с трона королевы жутких прикидов... и вряд ли преднамеренно. Знаменитая рэперша Doja Cat затмила на показе Парижской недели моды абсолютно всех — и гостей, и моделей, — появившись в образе, способном до смерти запугать любого трипофоба: певица с головы до пят покрыла себя кристаллами Swarovski.
Справедливости ради, на показе отличились многие — представительница клана Кардашьянов Кайли Дженнер, например, зачем-то нацепила на себя гигантскую голову льва.
Но это, конечно, не идет ни в какое сравнение с тем, в каком образе в этом году предстала знаменитая рэперша Doja Cat.
Впрочем, Doja Cat далеко не в первый раз привлекает к себе всеобщее внимание на показах мод и прочих мероприятиях. Можно даже сказать, это ее фишка.
Но в этот раз рэперша превзошла саму себя, появившись на показе Schiaparelli в, так сказать, ослепительном образе.
Певица полностью покрыла себя 30 000 кристаллов Swarowski.
Если вы страдаете трипофобией, то уже наверняка ищете контакты психолога.
На нанесение кристаллов (вручную (!) и поштучно (!!)) ушло четыре часа и 58 минут.
Источник: Инстаграм (запрещён в РФ) @patmcgrathreal
Визажистка Пэт МакГрат поделилась видео процесса в своих соцсетях:
Источник: Инстаграм (запрещён в РФ) @patmcgrathreal
Кажется, теперь мы знаем, как выглядит жертва, которую все время требует красота.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А потом говорят, что не сатанизм. Ну... кретенизм точно.