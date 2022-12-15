Нейросеть показала, как бы выглядели герои "Гарри Поттера", если бы студия Ghibli выпустила аниме по книге Роулинг

Пользователи сети продолжают фантазировать о том, как бы выглядели фильмы о Гарри Поттере, если бы их снимала не компания Warner Bros. Нейросеть помогла увидеть, как выглядели бы герои фильма, выйди их образы из-под пера русских классиков. На этом поклонники не остановились и решили проверить, как выглядел бы Гарри Поттер в стиле аниме Хаяо Миядзаки.
Студия Ghibli знаменита своими полнометражными аниме, режиссёром многих выступил знаменитый Хаяо Миядзаки. Аниме этой студии отличаются особой атмосферой и манерой прорисовки персонажей. Давайте посмотрим, как бы выглядел мир Гарри Поттера, если бы студия Ghibli выпустила аниме по роману Роулинг.
С помощью нейросети Midjourney пользователи Reddit занялись переосмыслением образов персонажей.
Как вы могли заметить, с руками нейросеть Midjourney совсем не дружит.
Ранее пользователи сети решили посмотреть, как бы выглядели "Звёздные войны", если бы их нарисовал легендарный аниматор Хаяо Миядзаки
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