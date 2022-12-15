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Нейросеть показала, как бы выглядели герои "Гарри Поттера", если бы студия Ghibli выпустила аниме по книге Роулинг

Нейросеть показала, как бы выглядели герои "Гарри Поттера", если бы студия Ghibli выпустила аниме по книге Роулинг

Автор:
15 декабря 2022 14:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: аниме   гарри поттер   интересное   круто   нейросеть   студия Ghibli   фантазия   фото   
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Пользователи сети продолжают фантазировать о том, как бы выглядели фильмы о Гарри Поттере, если бы их снимала не компания Warner Bros. Нейросеть помогла увидеть, как выглядели бы герои фильма, выйди их образы из-под пера русских классиков. На этом поклонники не остановились и решили проверить, как выглядел бы Гарри Поттер в стиле аниме Хаяо Миядзаки.

Студия Ghibli знаменита своими полнометражными аниме, режиссёром многих выступил знаменитый Хаяо Миядзаки. Аниме этой студии отличаются особой атмосферой и манерой прорисовки персонажей. Давайте посмотрим, как бы выглядел мир Гарри Поттера, если бы студия Ghibli выпустила аниме по роману Роулинг.

С помощью нейросети Midjourney пользователи Reddit занялись переосмыслением образов персонажей.

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Как вы могли заметить, с руками нейросеть Midjourney совсем не дружит.

Ранее пользователи сети решили посмотреть, как бы выглядели "Звёздные войны", если бы их нарисовал легендарный аниматор Хаяо Миядзаки

Источник:

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Метки: аниме   гарри поттер   интересное   круто   нейросеть   студия Ghibli   фантазия   фото   
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4  комментария
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1k
Шапкин 2 часа назад
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49
Охотник 47 секунд назад
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7k
mbr Полчаса назад
Чё за студия Джхайблай, какой-то фетиш у анимешных малолеток?
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3k
Трям 2 часа назад
паибень!
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