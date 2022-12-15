Нейросеть показала, как бы выглядели герои "Гарри Поттера", если бы студия Ghibli выпустила аниме по книге Роулинг

Пользователи сети продолжают фантазировать о том, как бы выглядели фильмы о Гарри Поттере, если бы их снимала не компания Warner Bros. Нейросеть помогла увидеть, как выглядели бы герои фильма, выйди их образы из-под пера русских классиков. На этом поклонники не остановились и решили проверить, как выглядел бы Гарри Поттер в стиле аниме Хаяо Миядзаки.