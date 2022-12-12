Так бы выглядели «Звёздные войны», если бы их нарисовал легендарный аниматор Хаяо Миядзаки

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8
То R2-D2 вполне мог бы обзавестись несколькими ногами.
Теперь у нас есть прямоходящая версия R2-D2, странноватая версия Чубакки, чем-то напоминающая Тоторо, какой-то робот титанического размера и довольно эпичная версия Дарта Вейдера. Осторожно предположим, что робот, напоминающий штурмовика, это C-3PO или BB-8.
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При генерации нейросеть просили воссоздать конкретные сцены из фильмов, но опознать их не так-то просто. Запросы выглядели примерно так:
star wars (battle scene / character / scene), (studio ghibli style / by ghibli studio / Hayao Miyazaki style / by Hayao Miyazaki)
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