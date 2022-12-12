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Так бы выглядели «Звёздные войны», если бы их нарисовал легендарный аниматор Хаяо Миядзаки

Так бы выглядели «Звёздные войны», если бы их нарисовал легендарный аниматор Хаяо Миядзаки

Автор:
12 декабря 2022 10:01
Сообщество : ФотоМир
Метки: Звёздные войны   Хаяо Миядзаки   аниматор   круто   мультик   нейросеть   
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То R2-D2 вполне мог бы обзавестись несколькими ногами.

Теперь у нас есть прямоходящая версия R2-D2, странноватая версия Чубакки, чем-то напоминающая Тоторо, какой-то робот титанического размера и довольно эпичная версия Дарта Вейдера. Осторожно предположим, что робот, напоминающий штурмовика, это C-3PO или BB-8.

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При генерации нейросеть просили воссоздать конкретные сцены из фильмов, но опознать их не так-то просто. Запросы выглядели примерно так:

star wars (battle scene / character / scene), (studio ghibli style / by ghibli studio / Hayao Miyazaki style / by Hayao Miyazaki)

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Метки: Звёздные войны   Хаяо Миядзаки   аниматор   круто   мультик   нейросеть   
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