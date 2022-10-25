Как могли бы выглядеть персонажи «Игры престолов», будь они игрушками

Нейросети предстояло изобразить персонажей в виде игрушек, а она взяла и создала. Только вот очень уж они напоминают героев «Маппет-шоу», что делает их ещё более забавными.
Кажется, что нейросеть и «Игра престолов» — это вечные источники вдохновения для разного вида творчества. В этот раз пользователь Reddit под ником pbjoerk задал для искусственного интеллекта непростую задачку, с которой та, на удивление, прекрасно справилась.
Эддард Старк
То чувство, когда узнал, что и в этом фильме ты тоже скоро отправишься в мир иной.
К слову, актёр Шон Бин, сыгравший Эда Старка, был киноубитым аж 25 раз! Но «главная жертва кинематографа» заявил, что больше картин с его участием, где его персонаж умирает, мир больше не увидит. А вот и посмотрим!
Белый ходок
Нейросеть решила, что шоколадный оттенок глаз больше идёт холодному оттенку кожи.
Джон Сноу
А вот так выглядит человек, который ничего не знает. Джон-игрушка как бы вопрошает: «А я что? Я не в курсе!»
Серсея Ланнистер
«Какой стыд», — могла бы подумать главная красотка королевства, увидев свою стильную стрижку.
Санса Старк
Стремительное взросление оставило след на плюшевом личике огненной Сансы.
Мелисандра
Лицо любой молодой матери, только что родившей Тень. А говорили, что будет девочка…
Дейенерис Таргариен
Всё верно, мать драконов должно быть похожа на своих детей. Если она родная, конечно.
Дрогон
Вот видите, вылитая мамочка! Только глазки папины 🙂
Тирион Ланнистер
Все мы немного Тирион после тяжёлой трудовой недели.
Источник:
АНТИФИШКИ
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