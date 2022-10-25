Как могли бы выглядеть персонажи «Игры престолов», будь они игрушками

То чувство, когда узнал, что и в этом фильме ты тоже скоро отправишься в мир иной.

К слову, актёр Шон Бин, сыгравший Эда Старка, был киноубитым аж 25 раз! Но «главная жертва кинематографа» заявил, что больше картин с его участием, где его персонаж умирает, мир больше не увидит. А вот и посмотрим!

Белый ходок