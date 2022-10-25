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Как могли бы выглядеть персонажи «Игры престолов», будь они игрушками

Как могли бы выглядеть персонажи «Игры престолов», будь они игрушками

Автор:
25 октября 2022 08:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: актеры   игра престолов   игрушка   нейросеть   фантазия   фото   
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Нейросети предстояло изобразить персонажей в виде игрушек, а она взяла и создала. Только вот очень уж они напоминают героев «Маппет-шоу», что делает их ещё более забавными.

Кажется, что нейросеть и «Игра престолов» — это вечные источники вдохновения для разного вида творчества. В этот раз пользователь Reddit под ником pbjoerk задал для искусственного интеллекта непростую задачку, с которой та, на удивление, прекрасно справилась.


Эддард Старк

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То чувство, когда узнал, что и в этом фильме ты тоже скоро отправишься в мир иной.

К слову, актёр Шон Бин, сыгравший Эда Старка, был киноубитым аж 25 раз! Но «главная жертва кинематографа» заявил, что больше картин с его участием, где его персонаж умирает, мир больше не увидит. А вот и посмотрим!


Белый ходок

Нейросеть решила, что шоколадный оттенок глаз больше идёт холодному оттенку кожи.


Джон Сноу

А вот так выглядит человек, который ничего не знает. Джон-игрушка как бы вопрошает: «А я что? Я не в курсе!»


Серсея Ланнистер

«Какой стыд», — могла бы подумать главная красотка королевства, увидев свою стильную стрижку.


Санса Старк

Стремительное взросление оставило след на плюшевом личике огненной Сансы.


Мелисандра

Лицо любой молодой матери, только что родившей Тень. А говорили, что будет девочка…


Дейенерис Таргариен

Всё верно, мать драконов должно быть похожа на своих детей. Если она родная, конечно.


Дрогон

Вот видите, вылитая мамочка! Только глазки папины 🙂


Тирион Ланнистер

Все мы немного Тирион после тяжёлой трудовой недели.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   игра престолов   игрушка   нейросеть   фантазия   фото   
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