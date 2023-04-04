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Warner Bros. Discovery собирается снять сериал по книгам о Гарри Поттере

Warner Bros. Discovery собирается снять сериал по книгам о Гарри Поттере

Автор:
04 апреля 2023 11:06
Сообщество : Кино
Метки: Warner Bros   Роулинг   гарри поттер   интересное   сериал   фото   франШИЗА   
829
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Вокруг возможного сериала по книгам о Гарри Поттере витает много слухов. 4 марта Bloomberg рассказал о том, что Warner Bros. Discovery планирует большой проект: снять сериал по книгам Роулинг. По одному сезону для каждой книги.

Ссылаясь на источники, агентство Bloomberg уточняется, что ожидается семь сезонов, каждый из которых будет основан на книгах британской писательницы. Исполнительный директор компании Дэвид Заслав и глава HBO Кейс Блойс продолжают убеждать Джоан Роулинг, но сделка пока не завершена.

Если Джоан согласиться, она будет принимать участие в создании сериала, но не в качестве главного автора. На съемочной площадке её ежедневно тоже не будет

Представитель Warner Bros. Discovery отказался от комментариев. Известно, что новый сериал станет частью фундамента для новой стриминговой стратегии, о которой должны рассказать на следующей неделе.

Источник:

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Метки: Warner Bros   Роулинг   гарри поттер   интересное   сериал   фото   франШИЗА   
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3  комментария
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59k
pynh Час назад
Понятно. Будет жирная лезбиянка и 2 черных пдораса-транса.
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10k
Axel 24 минуты назад
Да пошли они в и на. После того как Дисней снял черножопую русалочку, ничего хорошего ждать не стоит. На минималках будет что-то такое наверное...
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20k
nobody® Полчаса назад
4 апреля говорит о "новости" от 4 марта? Ну ладно, тут опечатка. По ссылке видно, что 3 апреля
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PokemonKa
Pika-Pika?
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