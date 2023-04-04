Warner Bros. Discovery собирается снять сериал по книгам о Гарри Поттере

Вокруг возможного сериала по книгам о Гарри Поттере витает много слухов. 4 марта Bloomberg рассказал о том, что Warner Bros. Discovery планирует большой проект: снять сериал по книгам Роулинг. По одному сезону для каждой книги.
Ссылаясь на источники, агентство Bloomberg уточняется, что ожидается семь сезонов, каждый из которых будет основан на книгах британской писательницы. Исполнительный директор компании Дэвид Заслав и глава HBO Кейс Блойс продолжают убеждать Джоан Роулинг, но сделка пока не завершена.
Если Джоан согласиться, она будет принимать участие в создании сериала, но не в качестве главного автора. На съемочной площадке её ежедневно тоже не будет
Представитель Warner Bros. Discovery отказался от комментариев. Известно, что новый сериал станет частью фундамента для новой стриминговой стратегии, о которой должны рассказать на следующей неделе.
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