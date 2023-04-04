Warner Bros. Discovery собирается снять сериал по книгам о Гарри Поттере

Ссылаясь на источники, агентство Bloomberg уточняется, что ожидается семь сезонов, каждый из которых будет основан на книгах британской писательницы. Исполнительный директор компании Дэвид Заслав и глава HBO Кейс Блойс продолжают убеждать Джоан Роулинг, но сделка пока не завершена.

Если Джоан согласиться, она будет принимать участие в создании сериала, но не в качестве главного автора. На съемочной площадке её ежедневно тоже не будет

Представитель Warner Bros. Discovery отказался от комментариев. Известно, что новый сериал станет частью фундамента для новой стриминговой стратегии, о которой должны рассказать на следующей неделе.