Ватикан извинился за слова понтифика о жестокости чеченцев и бурятов

Правда, сделал это не публично, а по дипломатическим каналам.
Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на сегодняшнем брифинге, что Ватикан извинился за сказанные ранее папой Римским слова о чеченцах и бурятах, которые якобы зверствуют в зоне СВО на Украине. Захарова отметила, что Россия получила извинения по дипломатическим каналам.
«В этом заявлении, в частности, говорится следующее: "Госсекретариат Ватикана приносит свои извинения российской стороне. Святой Престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре»,— сказала Захарова в ходе брифинга.
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Напомним, 28 ноября понтифик Франциск, комментируя военные действия на Украине, заявил следующее:
«Когда я говорю об Украине, я говорю о народе, который принимает мученическую смерть. Если у вас есть люди-мученики, у вас есть кто-то, кто их мучает. Как правило, самые жестокие, возможно, те, кто из России, но не русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее».
Позже папа римский попытался объяснить, что подразумевал традицию русского гуманизма:
«Я хотел дать понять, что жестокости войны не исходят из русской души. Я всегда стремился к тому, чтобы спасти русский народ, потому что убежден: у него великое призвание».
Однако объяснения никто уже не слышал. Высказывание понтифика оскорбило жителей Бурятии и Чечни. Насчёт его слов не единожды высказывались как политики, так и простые представители наций, которых Франциск упомянул в своём высказывании.
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Если публичное лицо считает свои действия ошибочными, оно и извиняется публично.. а не каким-то там дипломатическими скрытыми каналами.