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Ватикан извинился за слова понтифика о жестокости чеченцев и бурятов

Ватикан извинился за слова понтифика о жестокости чеченцев и бурятов

Автор:
15 декабря 2022 13:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Буряты   ватикан   извинения   папа римский   сво   чеченцы   
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Правда, сделал это не публично, а по дипломатическим каналам.

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на сегодняшнем брифинге, что Ватикан извинился за сказанные ранее папой Римским слова о чеченцах и бурятах, которые якобы зверствуют в зоне СВО на Украине. Захарова отметила, что Россия получила извинения по дипломатическим каналам.

«В этом заявлении, в частности, говорится следующее: "Госсекретариат Ватикана приносит свои извинения российской стороне. Святой Престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре»,— сказала Захарова в ходе брифинга.

Напомним, 28 ноября понтифик Франциск, комментируя военные действия на Украине, заявил следующее:

«Когда я говорю об Украине, я говорю о народе, который принимает мученическую смерть. Если у вас есть люди-мученики, у вас есть кто-то, кто их мучает. Как правило, самые жестокие, возможно, те, кто из России, но не русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее».


Позже папа римский попытался объяснить, что подразумевал традицию русского гуманизма:

«Я хотел дать понять, что жестокости войны не исходят из русской души. Я всегда стремился к тому, чтобы спасти русский народ, потому что убежден: у него великое призвание».

Однако объяснения никто уже не слышал. Высказывание понтифика оскорбило жителей Бурятии и Чечни. Насчёт его слов не единожды высказывались как политики, так и простые представители наций, которых Франциск упомянул в своём высказывании.

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Метки: Буряты   ватикан   извинения   папа римский   сво   чеченцы   
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4  комментария
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38k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Ну с таким же успехом, Папа Римский может заявить что Кадыров по дипломатическим канала плакал и просил у него прощения. Без подтверждения, новости такие выглядят как желтопрессная чушь и выдумки.
Если публичное лицо считает свои действия ошибочными, оно и извиняется публично.. а не каким-то там дипломатическими скрытыми каналами.
Ну с таким же успехом, Папа Римский может заявить что Кадыров по дипломатическим канала плакал и просил у него прощения. Без подтверждения, новости такие выглядят как желтопрессная чушь и выдумки. Если публичное лицо считает свои действия ошибочными, оно и извиняется публично.. а не каким-то там дипломатическими скрытыми каналами.Посмотреть
Ну с таким же успехом, Папа Римский может заявить что Кадыров по дипломатическим канала плакал и просил у него прощения. Без подтверждения, новости такие выглядят как желтопрессная чушь и выдумки. Если публичное лицо считает свои действия ошибочными, оно и извиняется публично.. а не каким-то там дипломатическими скрытыми каналами.
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5k
Горожанин 44 минуты назад
Папу, похоже, забыли предупредить, что придется извиняться перед Кадыровым.
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2k
RaiJu 56 минут назад
А что вы хотели от бывшего фашиста? Он потом евреям все вспомнит, когда деменция дойдет до нужной кондиции
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12k
котегRUS Час назад
Очень хочется чтобы понтифик увидел последнее видео
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