Ватикан извинился за слова понтифика о жестокости чеченцев и бурятов

Напомним, 28 ноября понтифик Франциск, комментируя военные действия на Украине, заявил следующее:



«Когда я говорю об Украине, я говорю о народе, который принимает мученическую смерть. Если у вас есть люди-мученики, у вас есть кто-то, кто их мучает. Как правило, самые жестокие, возможно, те, кто из России, но не русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее».



Позже папа римский попытался объяснить, что подразумевал традицию русского гуманизма:



«Я хотел дать понять, что жестокости войны не исходят из русской души. Я всегда стремился к тому, чтобы спасти русский народ, потому что убежден: у него великое призвание».



Однако объяснения никто уже не слышал. Высказывание понтифика оскорбило жителей Бурятии и Чечни. Насчёт его слов не единожды высказывались как политики, так и простые представители наций, которых Франциск упомянул в своём высказывании.