Человек-паук пообщался с Папой Римским и вручил ему подарок

440
5
1
23 июня на аудиенцию Папы Франциска в Ватикан пришёл супергерой и сел в секцию для VIP-гостей.
Присутствующих совершенно не смутил мужчина в обтягивающем трико и маске. А после мероприятия Человек-паук подошёл к понтифику и подарил свою запасную маску.
Реакция соцсетей:
Интересно кто тут теперь вымышленный персонаж.— Manzur U (@raisimahalla) June 23, 2021
Оказалось, что в костюме был 28-летний итальянец Маттиа Вильярдита. И ему разрешили посетить аудиенцию, потому что он регулярно переодевается в костюмы супергероев и приходит к больным детям в госпитали.
Маттео Вильярдита попросил Папу Римского помолиться за больных детей.
В Ватикане заявили, что Маттео Вильярдита делает действительно доброе дело и уточнили, что пока длится изоляция, молодой человек устраивает видеоконференции с больными детьми. За 1,5 года он совершил около 1400 звонков.
Источник:
Ссылки по теме:
- Папа римский ударил по рукам женщину на праздновании Нового года
- Трехлетняя милашка стащила шапочку с папы Римского
- Ревностный католик Арнольд Шварценеггер встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане
- «Я люблю тебя 3000»: актеры из «Человека-паука» посетили госпиталь в США
- Страх и ненависть в Ватикане: пираты и развратники во главе Святого Престола
17
Понравилось17
Новости партнёров
вторые нарисовали супергероя с божественной силой, что он обрел из ниоткуда.