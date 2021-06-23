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Человек-паук пообщался с Папой Римским и вручил ему подарок

Человек-паук пообщался с Папой Римским и вручил ему подарок (5 фото + 1 видео)

Автор:
23 июня 2021 22:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Папа Франциск   больные дети   ватикан   добро   папа римский   человек паук   
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23 июня на аудиенцию Папы Франциска в Ватикан пришёл супергерой и сел в секцию для VIP-гостей.

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Метки: Папа Франциск   больные дети   ватикан   добро   папа римский   человек паук   
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3  комментария
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388
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
одинаково вымышленные персонажи..
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24k
Григорий Час назад
Одни втиралив уши дичь и обогащались веками,
вторые нарисовали супергероя с божественной силой, что он обрел из ниоткуда.
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