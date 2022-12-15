Михаил Шац заявил, что россияне в Израиле страдают от безработицы и тоске по родине

На своё шоу "Осторожно, Собчак" телеведущая пригласила бывшего квн-щиа и телеведущего Михаила Шаца*. Как и всегда, были неудобные вопросы, ответы на которые никого, впрочем, не удивили.

Шац* заявил, что россияне, уехавшие заграницу, страдают от безработицы и тоске по родине.