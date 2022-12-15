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Михаил Шац заявил, что россияне в Израиле страдают от безработицы и тоске по родине

Михаил Шац заявил, что россияне в Израиле страдают от безработицы и тоске по родине

Автор:
15 декабря 2022 13:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   Украина   видео   интересное   собчак   фото   шац   
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Михаил Шац, признанный в России иноагентом, пришёл на шоу Ксении Собчак и признался, что хоть и живёт в Израиле, тоска по родине его не отпускает. Он поведал, что россияне, бежавшие из России, не могут найти работу и объедилиись в другой стране.

На своё шоу "Осторожно, Собчак" телеведущая пригласила бывшего квн-щиа и телеведущего Михаила Шаца*. Как и всегда, были неудобные вопросы, ответы на которые никого, впрочем, не удивили.

Шац* заявил, что россияне, уехавшие заграницу, страдают от безработицы и тоске по родине.

— Это довольно тяжелое эмоциональное испытание. Ты оказываешься в другой стране, совершенно по-другому устроенной. Это тяжелая травма, — рассказал телеведущий в программе на Youtube-канале «Осторожно, Собчак».

Вместе с этим Шац* заявил, что не хочет победы России. Хитря и увиливая рассказал Ксении Собчак, что будет доволен окончанию войны на условиях Украины:

- Каждый возьмет свое

- Но ты будешь испытывать искреннюю радость?

- Я буду испытывать искреннюю радость от окончания войны, я не хочу, чтобы она была выиграна Россией

*признан иноагентом в России


Источник:

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Метки: Россия   Украина   видео   интересное   собчак   фото   шац   
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10  комментариев
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2k
Андрей Полчаса назад
а причем здесь русские и Шац ?
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68
ruslan d 8 минут назад
Так *ули ехали ? Страдальцы хреновы ...
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55k
alertol 11 минут назад
Ну между тем он технически прав. Я сам живу в Эстонии (сестра уже свалила в Россию, я пока не могу, но очень хочу) и россияне некоторые считают меня психом, типа "все хотят в Европу, даже в задрипаную ыстонию, ты что псих? или врёшь?" а реально когда ты русскоязычный, жить в иностранной стране угнетает сильно со временем... В Питер когда приезжал (пока сначала из-за ковида, а потом из-за украины не закрыли границы) отдыхал морально, продавщица одна обсчитала, нахамила, я испытал просто кайф (у нас такого нет) это неправильно, но это наше, это родное...
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4k
alex Полчаса назад
значит бабло ещё есть
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72k
Максим Полчаса назад
Типичный пархатый жид всю жизнь сосавший русскую сиську.
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8k
GROMOZEKA Полчаса назад
Обрезок как уж на сковородке извивается
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5k
Котэ 38 минут назад
передайте ему, что россияне в России так же страдают от безработицы и тоске по жаркому солнцу хоть где. вообще для меня странно что люди выросшие, получившие образование, добившиеся определённого успеха, известные в России, желают ей поражения в войне. какое то изменённое сознание. я понимаю людей которые боятся войны и готовы бежать от неё, дезертиров, но желать поражения???
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
62k
8k
au3 42 минуты назад
Ууууууу, как там у него все запущено ...
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