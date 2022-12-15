Михаил Шац заявил, что россияне в Израиле страдают от безработицы и тоске по родине

Михаил Шац, признанный в России иноагентом, пришёл на шоу Ксении Собчак и признался, что хоть и живёт в Израиле, тоска по родине его не отпускает. Он поведал, что россияне, бежавшие из России, не могут найти работу и объедилиись в другой стране.
На своё шоу "Осторожно, Собчак" телеведущая пригласила бывшего квн-щиа и телеведущего Михаила Шаца*. Как и всегда, были неудобные вопросы, ответы на которые никого, впрочем, не удивили.
Шац* заявил, что россияне, уехавшие заграницу, страдают от безработицы и тоске по родине.
— Это довольно тяжелое эмоциональное испытание. Ты оказываешься в другой стране, совершенно по-другому устроенной. Это тяжелая травма, — рассказал телеведущий в программе на Youtube-канале «Осторожно, Собчак».
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Вместе с этим Шац* заявил, что не хочет победы России. Хитря и увиливая рассказал Ксении Собчак, что будет доволен окончанию войны на условиях Украины:
- Каждый возьмет свое
- Но ты будешь испытывать искреннюю радость?
- Я буду испытывать искреннюю радость от окончания войны, я не хочу, чтобы она была выиграна Россией
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*признан иноагентом в России
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