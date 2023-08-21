10 актеров, блистательно сыгравших реальных преступников

В телесериале "Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений" Кьюба Гудинг-младший сыграл актера и футболиста О. Джея Симпсона, которого обвинили в убийстве бывшей жены. Гудинг передал не только харизму Симпсона, но и его внутреннюю борьбу, противоречия. Актер показал обаятельный образ, который Симпсон создавал на публике во время судебного процесса. Он умело раскрывает эмоциональный спектр обвиняемого, изображая моменты его уязвимости, гнева и отчаяния.