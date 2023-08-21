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10 актеров, блистательно сыгравших реальных преступников

10 актеров, блистательно сыгравших реальных преступников

Автор:
21 августа 2023 12:44
Сообщество : Кино
Метки: Герой   актер   злодей   кино   преступник   роль   
2300
10

Их перевоплощения - от знаменитых гангстеров до "белых воротничков" - завораживают зрителей и проливают свет на тонкие грани преступного сознания. Перед вами актеры, которые в совершенстве изобразили злодеев.

В криминальной драме "Черная месса" Джонни Депп перевоплотился в известного гангстера Уайти Балджера. В игре актера сочетаются непринужденная харизма и пугающая сила. Преданность Деппа своему ремеслу не вызывает сомнений. Скрупулезное внимание к деталям - от характерных манер бандита до его расчетливого поведения - помогает создать подлинный образ. Зритель видит двойственность натуры Балджера - обаятельного семьянина и безжалостного босса мафии.


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Дэймон Херриман, сыгравший Чарльза Мэнсона в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" и в сериале Netflix "Охотник за разумом", - яркий пример того, как актер погружается в образ реального преступника. Способность Херримана передать магнетизм Мэнсона и его зловещую натуру свидетельствует об исключительном таланте. Игра Херримана придает фильму леденящую душу достоверность.


В биографической комедии Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит" Леонардо Ди Каприо великолепно сыграл скандально известного брокера Джордана Белфорта. Актер воплотил в жизнь всю сложность характера Белфорта: харизму, безудержные амбиции, способствовавшие его стремительному взлету, и полное пренебрежение этическими нормами. Он передал не только внешние манеры, но и глубоко проник в психику человека, опьяненного властью и богатством.

Эван Питерс в роли Джеффри Дамера в криминальной драме "Монстр: История Джеффри Дамера" с легкостью погружается в психику одного из самых известных американских преступников. Питерс умело ориентируется в тонкостях характера Дамера, улавливая тревожную манеру поведения и сложную психологию серийного убийцы. Актер с удивительной точностью копирует манеры насильника, его речь и пристальный взгляд. Такая жуткая реалистичность стирает грань между актером и персонажем.


Роль серийной убийцы Эйлин Уорнос стала еще одним подтверждением выдающегося актерского мастерства Шарлиз Терон. Голливудской красавице пришлось набрать для съемок 14 килограммов, а также носить сложный грим. Терон также изучила детали уголовного дела, чтобы лучше понять свою героиню. Она максимально правдоподобно сыграла Уорнос, оставив зрителей потрясенными невероятным сходством.


В фильме "Поймай меня, если сможешь" Леонардо Ди Каприо сыграл талантливого мошенника Фрэнка Абигнейла-младшего. С присущей ему харизмой и глубиной Ди Каприо мастерски передал обаяние и дерзкую самоуверенность своего героя. Дуэт актера с Томом Хэнксом, сыгравшим неумолимого агента ФБР, еще больше усилил динамику фильма.

В телесериале "Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений" Кьюба Гудинг-младший сыграл актера и футболиста О. Джея Симпсона, которого обвинили в убийстве бывшей жены. Гудинг передал не только харизму Симпсона, но и его внутреннюю борьбу, противоречия. Актер показал обаятельный образ, который Симпсон создавал на публике во время судебного процесса. Он умело раскрывает эмоциональный спектр обвиняемого, изображая моменты его уязвимости, гнева и отчаяния.

В криминальной биографии "Гангстер" Дензел Вашингтон мастерски показывает путь Лукаса от водителя до наркобарона в Гарлеме 1970-х годов. Актер наделяет своего героя притягательностью, которая завораживает зрителей. Он вникает в стремление Лукаса к власти и, в конечном счете, к искаженной версии американской мечты. Помимо достоверного изображения преступной деятельности, Вашингтон также передает уязвимость и внутренние конфликты своего персонажа.

Кэмерон Бриттон, воплотивший образ Эда Кемпера в сериале "Охотник за разумом", является ярким примером того, как актер по-настоящему погружается в сложный и леденящий душу образ. Актер в своей игре улавливает суть извращенного обаяния и тревожного спокойствия убийцы. Отточенные манеры, речевые обороты и язык тела создают невероятное сходство с реальным преступником. С каждой сценой зрителю открываются все новые глубины его страшной личности.


В фильме Мартина Скорсезе "Ирландец" Роберт Де Ниро преподал мастер-класс по воплощению преступника. Де Ниро с легкостью передает двойную жизнь Ширана - преданного семьянина и безжалостного киллера, связанного с организованной преступностью. Актер погружается в психику Ширана, заставляя зрителей сопереживать герою, которого разрывают моральные дилеммы. Благодаря мастерству Де Ниро, Ширан становится не просто преступником, а сложным человеком, несовершенным и интересным.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Герой   актер   злодей   кино   преступник   роль   
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174
Arts Sitnikov Час назад
Мне это кино зашло..

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59k
Александр 24 минуты назад
Хабенский в роли Троцкого был убедителен
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5k
satra 40 минут назад
Итальянец сыгравший ирландца. Ну такое. Особенно если знать историю взаимоотношений этих двух этнических группировок в Новом Свете.

Насколько помню это был выбор самого Скорцезе.
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1k
Зайцев Час назад
Вместо Деппа могли взять Эда Харриса, не пришлось бы кучу грима наносить
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