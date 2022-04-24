10 случаев, когда роли злодеев доставались комедийным актёрам

Как вы знаете, одним из самых ярких и известных злодеев из мира кино является Джокер. Сумасшедший, но расчётливый враг Бэтмена безумен ровно настолько, чтобы быть способным хорошо обдумывать свои поступки, не давая супергерою просто себя одолеть. Такое сочетание интеллекта, злонамеренности и весёлого маскарада, которым Джокер себя окружает, делает его чуть ли не идеальным злодеем.

Это мы всё к тому, что перевоплощение ярких весельчаков в коварных злодеев пугает особенно сильно. Этим-то и воспользовались создатели фильмов, которые пригласили на роли главных антагонистов актёров, известных по комедийным работам. Теперь-то, глядя на них, зрителю не до улыбок!

Дэнни де Вито в фильме «Бэтмен возвращается» (1992)