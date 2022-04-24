10 случаев, когда роли злодеев доставались комедийным актёрам

Давайте вспомним несколько нетипичных и вполне удачных работ комиков, которые на разок перевоплотились в довольно опасных ребят.
Как вы знаете, одним из самых ярких и известных злодеев из мира кино является Джокер. Сумасшедший, но расчётливый враг Бэтмена безумен ровно настолько, чтобы быть способным хорошо обдумывать свои поступки, не давая супергерою просто себя одолеть. Такое сочетание интеллекта, злонамеренности и весёлого маскарада, которым Джокер себя окружает, делает его чуть ли не идеальным злодеем.
Это мы всё к тому, что перевоплощение ярких весельчаков в коварных злодеев пугает особенно сильно. Этим-то и воспользовались создатели фильмов, которые пригласили на роли главных антагонистов актёров, известных по комедийным работам. Теперь-то, глядя на них, зрителю не до улыбок!
Дэнни де Вито в фильме «Бэтмен возвращается» (1992)
Пугающий враг Бэтмена, не дающий с помощью грима и игры актёра осознать, что перед нами славный и добродушный Денни Де Витто.
Стив Карелл в фильме «Охотник на лис» (2014)
Здесь актёр уже далеко не дурашливый Майкл Скотт из «Офиса», а коварный и неприятнейший миллионер-интриган.
Робин Уильямс в фильме «Бессонница» (2002)
Робин Уильямс в роли мрачного писателя-убийцы в триллере Кристофера Нолана, где актёр противостоит детективу в исполнении Аль Пачино. Одна из самых нетипичных ролей в карьере Уильямса, которую он отыгрывает пугающе правдоподобно.
Кристен Уиг в фильме «Чудо-женщина: 1984» (2020)
Известная своими комедийными ролями в фильмах и скетчах в шоу Saturday Night Live актриса попала в супергеройский фильм, где вполне удачно показала переход от неуклюжей коллеги главной героини до могущественной и пугающей Гепарды.
Лесли Нильсен в фильме «Калейдоскоп ужасов» (новелла «Пусть прилив тебя накроет», 1982)
Герой Нильсена закапывает свою жену и её любовника по шею в песок на пляже и оставляет их ждать прилива в новелле по сценарию Стивена Кинга. Нельзя не отметить, что от бесстрастного лица главного комедианта второй половины 20 века действительно становится не по себе.
Стив Мартин в фильме «Испанский узник» (1997)
Игра Мартина в этом фильме — мастер-класс по тому, как можно сломать стереотип о своей вечно комедийной природе. Такие привычно-комичные мимика и в целом внешность актёра уходят на третий план, когда мы понимаем, какой коварный манипулятор предстаёт перед нами. А цель его — не насмешить нас, а пойти на любой обман ради собственной выгоды.
Саша Барон Коэн в фильме «Отверженные» (2012)
Трактирщик месье Тенардье — жадный до денег вор, который обманывает своих гостей. Он же становится виновником горестной судьбы героини Энн Хэтэуэй, которая из-за махинаций Тенардье и его жены лишается работы, денег и становится проституткой.
Кевин Джеймс в фильме «Бекки» (2020)
Актёр, снявшийся в бесчисленном количестве комедий с Адамом Сэндлером, вдруг обзаводится огромной бородой и становится лидером банды уголовников-неонацистов. Подобная роль — настоящий вызов зрительским ожиданиям, и в преступное безумие героя Кевина Джеймса вполне можно поверить.
Причём изначально актёр должен был сыграть отца главной героини, которая активнее всех противостоит банде, но ещё один комедийный исполнитель, Саймон Пегг, не смог присоединиться к съёмкам (он и должен был сыграть главного злодея), и Джеймс ради эксперимента согласился на самое серьёзное актёрское преображение в своей карьере.
Джим Керри в фильме «Кабельщик» (1996)
«Я могу быть твоим лучшим другом… или самым страшным врагом,» — заявляет персонаж Керри главному герою и становится его кошмаром, ведь дружить с этим безумцем сложно, а избавиться от него — ещё сложнее.
Билл Мюррей в фильме «Город Эмбер: Побег» (2008)
Мюррей сыграл мэра подземного города Эмбер, в котором человечество живёт уже более 200 лет после катастрофы на поверхности планеты. Людям пора бы выбираться на поверхность, так как количество продовольствий почти исчерпалось, а главный генератор, обеспечивающий город электричеством, износился и постоянно ломается. Рассчитано всё это было как раз на 200 лет. Однако мэр Коул не торопится что-то предпринимать, так как на его век запасов достаточно, а что будет с человечеством после его смерти, ему дела нет.
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