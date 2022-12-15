Невыполнение приказа привело к победе и сделало офицера Героем СССР

Отчасти писатель прав. Но бывает и так, что проигрыш оборачивается победой. Ведь одно проигранное сражение – это ещё не война.

К сожалению, имена многих павших в Великую Отечественную героев так и остались неизвестными. Конечно, работа по восстановлению информации ведётся. Но это слишком колоссальный труд. К тому же живых свидетелей практически не осталось.

Но известных героев надо помнить и чтить. В их число входит и Александр Барданов – один из самых результативных советских артиллеристов и герой битвы на Курской дуге.