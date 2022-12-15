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Невыполнение приказа привело к победе и сделало офицера Героем СССР

Невыполнение приказа привело к победе и сделало офицера Героем СССР

Автор:
15 декабря 2022 10:35
Сообщество : Военное
Метки: Александр Барданов   Герой   Награда   артиллерия   история   количество   результат   танк   
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«В войне вообще не выигрывают, Чарли. Все только и делают, что проигрывают, и кто проиграет последним, просит мира». Это цитата из повести Рэя Бредберри «Вино из одуванчиков».

Отчасти писатель прав. Но бывает и так, что проигрыш оборачивается победой. Ведь одно проигранное сражение – это ещё не война.

К сожалению, имена многих павших в Великую Отечественную героев так и остались неизвестными. Конечно, работа по восстановлению информации ведётся. Но это слишком колоссальный труд. К тому же живых свидетелей практически не осталось.

Но известных героев надо помнить и чтить. В их число входит и Александр Барданов – один из самых результативных советских артиллеристов и герой битвы на Курской дуге.

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Саша родился в Москве в 1920 году и с юных лет мечтал о карьере военного. После семилетки парень пошёл учиться в школу артиллеристов для последующего поступления в училище. Одновременно Александр начал серьёзно заниматься спортом и достиг отличных показателей в плавании и борьбе. В 1940 году Барданов поступил в ленинградское артиллерийское училище. Его курсантов направили в бой в первые же дни войны. Выжили не все… А те, кто остался в живых, вернулись на поле боя уже в офицерском звании.

В 1941 году лейтенант командовал взводом, оборонявшим Москву. В 1942 году воевал на Волховском фронте. Потом принял командование батареей гаубиц в составе 17-й артдивизии. Своих подчинённых он тренировал до изнеможения. Но выучка неоднократно спасала бойцам жизнь.

7 августа 1943 года старший лейтенант получил приказ о смене позиции. Его батарея должна была оборонять подступ к городу Грайворон. Гаубицы подготовили к буксировке тракторами. Но тут разведчики доложили о прибытии большой вражеской колонны с орудиями, танками, грузовиками.

Барданов решил ослушаться приказа и принять бой. Батарея выстроилась и приготовилась. Сначала в поле зрения появились мотоциклисты. Затем танки, после чего выдвинулась и основная часть колонны. В этот момент советские бойцы открыли огонь.

Под шквальным огнём не устояли даже танки. И грузовики, и мелкая техника буквально превращались в ничто. Фашистская пехота металась по полю в поисках укрытия. Но тщетно: выстрелы гаубиц настигали их везде. Только незначительная часть хвоста колонны успела развернуться и с позором убежать.

15 танков, 10 БТР, 20 грузовиков, полсотни мотоциклов и несколько сотен вражеских солдат смогли уничтожить артиллеристы в том бою. При этом ни один советский боец в столкновении не пострадал.

Летом того же года на счету офицера оказался ещё один знаковый подвиг. Его батарея под Ахтыркой расправилась с целым складом горючего, уничтожила 5 танков и несколько артиллерийских батарей противника. Александр получил осколочные ранения в обе ноги. А пока лечился в госпитале, узнал о присвоении звания Героя СССР. Его хотели комиссовать, но Барданову удалось уговорить медиков, что он способен сражаться и вполне ещё может послужить своей стране.

Весной 1944 года он вернулся на фронт и сражался вплоть до Победы. После он окончил академию и ушёл в отставку в звании полковника в 1975 году. Известно, что на счету батареи Барданова 30 немецких танков. Но в действительности их было больше, поскольку не каждую единицу получилось запомнить и учесть. Такие показатели позволяют считать Александра Ивановича одним из лучших артиллеристов не только Курской битвы, но и всей войны.

Источник:

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Метки: Александр Барданов   Герой   Награда   артиллерия   история   количество   результат   танк   
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8  комментариев
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1k
Lexx 2 часа назад
Героя могли бы проводить на пенсию хотя бы в звании генерал-майора, генеральская пенсия по-более будет. Хотя он куда большего заслуживает.
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756
Олег Квирулянт 36 минут назад
Тупость какая насчет "невыполнение приказа".. его выполнить и нельзя никак, враг на дистанции выстрела. Всё сделано единственно верным образом, соответственно обстановке.
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1k
Alexander Gorn 48 минут назад
Не было такого звания - Герой СССР. Было - Герой Советского Союза.
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100
Obrval Час назад
Зато сейчас приказы к отступлению выполняют бесприкословно.
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913
Шурман 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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