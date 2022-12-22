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За предательство матери школьник получил путёвку в пионерский лагерь

За предательство матери школьник получил путёвку в пионерский лагерь

Автор:
22 декабря 2022 10:36
Сообщество : Истории
Метки: Награда   Пионер   Проня Колыбин   история   кража   мать   мораль   правда   предательство   
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Тема этики и морали в разрезе государственного устройства – штука сложная. И порой в стремлении быть как все странные и страшные поступки совершали даже дети.

Имя Павлика Морозова давно стало нарицательным. Он сдал собственных родственников. В истории и литературе образ юного пионера считается положительным. Но одни считают его героем, а другие предателем.

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Однозначности в случае с Морозовым нет: его отец злоупотреблял, поднимал руку на мать, а потом и вообще бросил семью. В общем, в любые времена подросшие дети, тем более мальчики, пытались защитить мать и других домочадцев. Поэтому с учётом этих факторов решение мальчика возможно и было оправданным и единственно верным.

Но дурной пример заразителен. И действия Морозова стали копировать другие дети  и подростки. Они сдавали родителей, причём даже тех, что шли на кражу государственного имущества от безысходности, чтобы прокормить собственных детей. Которые без тени сомнения предавали родных.

Примечательным в этом плане является пример Прони Колыбина. Из статьи в газете «Северный комсомолец», 29 июня 1934 г.:

Мы, зная о подвигах пионеров, не щадя жизни разоблачающих классовых врагов, твердо усвоили, что «колхозная собственность священна и неприкосновенна». Следуя примеру этих героев, я, много не колеблясь, разоблачил свою мать в воровстве колхозного хлеба.

Однажды вместе с матерью он пошёл пилить дрова. Они разговаривали, и женщина намекнула, что ключ от их ящика напоминает ключ от колхозного амбара. Колыбина работала там сторожем и уже проверила свою догадку.

Потом она рассказала сыну, что несколько раз вынесла оттуда узелки с зерном. Которое обменяла на сено и овцу. Сын сделал следующее:

Придя в школу, все это я рассказал вожатому т. Холзаковой. Вечером меня допросил милиционер Кузнецов. Обо всем я рассказал ему. На следующий день отдыха я опять пошел домой.

Мать наказали за воровство. Впрочем, мягко, только принудительными работами. Проню наградили путёвкой в Артек. Впрочем, это было исключительное везение, ведь в соответствии с «законом о трёх колосках» за гораздо меньшие проступки и причинённый ущерб спокойно могли приговорить к солидному строку или даже к расстрелу.

Впрочем, власть осознала перегибы законодательного акта от 7 августа 1932 года:

20 июля 1936 года генпрокурор СССР Вышинский завершил пересмотр дел по данному закону. Всего он проверил 115 553 дел. Из них оставлено без изменений 24 007 приговоров (21%), по 91 546 приговорам (79%) было признано неправильным применение данного закона и дела переквалифицированы на другие статьи. Было освобождено из мест заключения 37 425 чел. (32% всех проверенных дел). (Согласно: Докладной записке прокурора СССР А. Я. Вышинского И. В. Сталину, М. И. Калинину, В. М. Молотову о выполнении в срок постановления ЦИК и СНК СССР от 16 января 1936 г.).

С одной стороны, преступник должен быть наказан. С другой, наказание должно соответствовать тяжести проступка. Тогда как реальность демонстрировала обратное. Что касается моральной стороны вопроса… Колыбин действительно верил, что всё делает правильно. Он вырос, пошёл в армию и погиб на фронте во время Великой Отечественной войны.

Источник:

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Метки: Награда   Пионер   Проня Колыбин   история   кража   мать   мораль   правда   предательство   
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Андрей Иванов 20 минут назад
Имя Павлика Морозова давно стало нарицательным. Он сдал собственных родственников.

Его отец договаривался с другими бандитами убить правление колхоза и других активных колхозников. А всякие сопли о их родстве поднимают всевозможные диссиденты, толерасты и прочие предатели Родины. И уж такие продадут родную мать за бабло, не то что страну
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