За предательство матери школьник получил путёвку в пионерский лагерь

Однозначности в случае с Морозовым нет: его отец злоупотреблял, поднимал руку на мать, а потом и вообще бросил семью. В общем, в любые времена подросшие дети, тем более мальчики, пытались защитить мать и других домочадцев. Поэтому с учётом этих факторов решение мальчика возможно и было оправданным и единственно верным.

Но дурной пример заразителен. И действия Морозова стали копировать другие дети и подростки. Они сдавали родителей, причём даже тех, что шли на кражу государственного имущества от безысходности, чтобы прокормить собственных детей. Которые без тени сомнения предавали родных.