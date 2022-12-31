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Главные новогодние родственники

Главные новогодние родственники

Автор:
31 декабря 2022 18:06
Сообщество : Истории
Метки: Герой   Одоевский   Снегурочка   внучка   дед мороз   история   островский   персонаж   происхождение   родство   
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Кажется тот факт, что Дед Мороз и Снегурочка – это дедушка и внучка, очевиден и непреложен, как и сам приход Нового года.

Собственно, Дед Мороз – главная фигура новогодней кутерьмы. А Снегурочка играет более скромную роль, помогает, как и положено молодой особе. А почему в торжествах не принимают участие другие члены семьи – жена Деда Мороза и родители Снегурочки?

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Среди прототипов основного персонажа главным является святой Николай Мирликийский. Жил он аж в III веке на территории современной Турции и с юных лет демонстрировал чистоту помыслов и широту души, всячески помогая тем, кто нуждался в помощи.

При этом святой был ещё и человеком скромным: старался оказывать помощь инкогнито, что называется, с закрытым забралом. Подкладывал деньги в башмаки за порогом или сбрасывал монетки в печную трубу. Дочерям одного разорившегося купца, как говорили, помог с приданым – бросил в окошко мешок с золотом. А ведь отчаявшийся отец уже собирался отправить честных девиц зарабатывать на еду продажей тела. Но благодаря тайному благодетелю всё обошлось.

Словом, святой Николай нашёл себя в том, что дарил подарки. К нам этот образ пришёл в петровскую эпоху. Только, в соответствии с суровыми реалиями, это был не добрый старик, а суровое божество – Мороз, который запросто мог обречь на голод и смерть, уничтожив ледяным дыханием посевы. И требовал задабривания и жертв, чтобы будущий урожай сохранился. Логично, что ни одна особа женского пола в своём разуме не связалась бы с таким «женихом». То есть Мороз был одиночкой.

Первый зафиксированный образ доброго персонажа Мороза Ивановича появился в книге Одоевского «Детские сказки дедушки Иринея». Если исходить из версии со святым, то Деду Морозу более 1750 лет. По версии Одоевского он моложе, чуть за 180, что тоже немало.

Впервые не в одиночку, а с юной очаровательной спутницей Дед пришёл на утренник в 1937 году. Кто, где, как, почему? А где тогда достопочтенная супруга Мороза и родители девушки?

Впервые о Снегурке узнали в 1873 году. Она стала главным персонажем пьесы Островского, где доводилась Морозу дочкой, а не внучкой. Мамой Снегурки стала Весна-Красна – красавица с добрым сердцем, согревающая всех своим теплом.

Собственно, разность характеров родителей и стала причиной трагической гибели героини. Из-за доброго сердца, в котором зародилась любовь, Снегурка исчезла.

Но в соответствии с устоявшейся версией, она – внучка. Вероятно это отсылка к общепринятой привычке пожилых людей обращаться так к молодёжи – внучок, внученька. Ведь по виду седобородый суровый, хоть и сильный старик больше похож на дедушку юной девушки, чем на её отца.

После восстания из сугроба гибель Снегурки негласно решили оставить только лишь эпизодом классической литературы. А так жить Снегурочке долго, сопровождать пожилого родственника, помогая ему в свершении добрых дел и выдаче подарков.

Кстати, если обратиться совсем уже народному творчеству (а народ в плане творить и вытворять, понятно, очень изобретателен), то есть одно предание, в соответствии с которым была всё ж у Мороза дама сердца – Ледяная Баба. А Снегурка была дочкой пары и достойной продолжательницей семейного дела. Дело в том, что древнее суровое божество – Зима использовало эту троицу для устрашения людей, чтобы не было им слишком вольготно и просто жить. Мороз, понятно, морозил, Баба организовывала гололёд, а Снегурка тех, кто не вынес суровых испытаний, присыпала снежком. Никаких вам подарков, как сейчас. Только неистовые молитвы о сохранении жизни.

Сказка, как говорится, ложь, да в ней намёк. Поэтому в каждой версии происхождения новогодних персонажей есть своё рациональное зерно.

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Метки: Герой   Одоевский   Снегурочка   внучка   дед мороз   история   островский   персонаж   происхождение   родство   
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8  комментариев
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29k
Андрей Иванов Час назад
Родитель Снегурочки, соответственно, сын Деда Мороза всегда занят. Генерал Мороз, он на посту зимой. А женские половины любили выносить мозг и были временно заморожены. Снежные бабы, они же снеговики - это отражение тех событий
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5k
livaneth 47 секунд назад
"Логично, что ни одна особа женского пола в своём разуме не связалась бы с таким «женихом»"

Есть суровое божество - Мороз. Надо его задобрить. Жертвой. Выбирали девушку. Желательно сироту, чтоб некому вступиться было. Отводили в лес, привязывали к ёлке в одной тоненькой сорочке. К следующему утру душа несчастной девушки уже сопровождает сурового деда. А замороженный труп может и до весны простоять.
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42k
Мойша Полчаса назад
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5k
Constant Полчаса назад
Что-то мне кажется, здесь в начале речь идёт о Санта-Клаусе.

Дед Мороз и Снегурочка персонажи другой оперы. Прав Одоевский и Народ российский.
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