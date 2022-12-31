Главные новогодние родственники

Среди прототипов основного персонажа главным является святой Николай Мирликийский. Жил он аж в III веке на территории современной Турции и с юных лет демонстрировал чистоту помыслов и широту души, всячески помогая тем, кто нуждался в помощи.

При этом святой был ещё и человеком скромным: старался оказывать помощь инкогнито, что называется, с закрытым забралом. Подкладывал деньги в башмаки за порогом или сбрасывал монетки в печную трубу. Дочерям одного разорившегося купца, как говорили, помог с приданым – бросил в окошко мешок с золотом. А ведь отчаявшийся отец уже собирался отправить честных девиц зарабатывать на еду продажей тела. Но благодаря тайному благодетелю всё обошлось.