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Занудам и душнилам посвящается! Осторожно, в героях поста можно узнать себя

Занудам и душнилам посвящается! Осторожно, в героях поста можно узнать себя

Автор:
14 декабря 2022 19:37
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   диалог   душнила   зануда   переписка   смех   характер   
2934
15
Эти ребята не самые приятные люди, поэтому многие стараются избегать общения с ними. Душные и занудные, бросайте уже это дело! Так можно и в полном одиночестве остаться!
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Метки: Прикол   Юмор   диалог   душнила   зануда   переписка   смех   характер   
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16  комментариев
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7k
mbr 36 минут назад
Муд...цкий пост.
Набор идиотских штампов малолетних дебилов, которые относятся ко всему поверхностно и не могут сосредоточится на чём-то одном, и разобраться ни в одном вопросе.
Зато, б...дь, они ну такие интересные!
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35
Гоша Колман 6 минут назад
Ну, вообще-то, болт забитый молотком держится гораздо крепче, чем гвоздь закрученный отвёрткой! Это я вам как душнила заявляю)
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31k
Юр21 17 минут назад
По мнению автора всякий кто умнее креветки "душнила и нудный"...
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26k
Юрий 18 минут назад
Комментарий к фото
Подушним...

Вероятность ДОСТОВЕРНОГО (а на всякого) события равна единице.
Вероятность случайного события есть число, заключенное между нулем и единицей.
Вероятность невозможного события равна нулю.
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1k
Матвей 23 минуты назад
Пост о том, что умные, разбирающиеся во многих вопросах люди у тупеньких зовутся "душнилами". Гы-гы.
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6k
Diesel 45 минут назад
Ага! Только Автовазу этого не говорите)))
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1k
ФЫВАПРОЛ 45 минут назад
Учиться надо, тогда все будет хорошо)))
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8k
GROMOZEKA 49 минут назад
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Richard

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