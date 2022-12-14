Занудам и душнилам посвящается! Осторожно, в героях поста можно узнать себя

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Эти ребята не самые приятные люди, поэтому многие стараются избегать общения с ними. Душные и занудные, бросайте уже это дело! Так можно и в полном одиночестве остаться!
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Набор идиотских штампов малолетних дебилов, которые относятся ко всему поверхностно и не могут сосредоточится на чём-то одном, и разобраться ни в одном вопросе.
Зато, б...дь, они ну такие интересные!
Вероятность ДОСТОВЕРНОГО (а на всякого) события равна единице.
Вероятность случайного события есть число, заключенное между нулем и единицей.
Вероятность невозможного события равна нулю.