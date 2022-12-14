Занудам и душнилам посвящается! Осторожно, в героях поста можно узнать себя

Эти ребята не самые приятные люди, поэтому многие стараются избегать общения с ними. Душные и занудные, бросайте уже это дело! Так можно и в полном одиночестве остаться!

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1. Мемы о душнилах - это отдельное направление в юморе 0

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2. Именно так видят их со стороны 0

3. И в номинации "Душнила года" побеждает... 0 Источник:

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7. Диалоги с профессиональными душнилами - это что-то с чем-то 0 Источник:

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11. Если вам кажется, что вы душные, то просто вспомните это 0 Источник:

12. Летом душнилам особенно тяжко 0 Источник:

13. Любовь - это... 0 Источник: