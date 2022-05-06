Конкретно спалились, или когда лучше учиться на чужих ошибках

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Героев этого поста поймали с поличным. Внимательно изучите их истории, чтобы с вами не повторилась аналогичная катастрофа. Эх, бедолаги!
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* Запрещены в РФ
Источник:
АНТИФИШКИ
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