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Конкретно спалились, или когда лучше учиться на чужих ошибках

Конкретно спалились, или когда лучше учиться на чужих ошибках

Автор:
06 мая 2022 19:07
Метки: Юмор   застукали   кот   котенок   палево   переписка   прикол   смех   спалились   
6727
16
Героев этого поста поймали с поличным. Внимательно изучите их истории, чтобы с вами не повторилась аналогичная катастрофа. Эх, бедолаги!
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* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Юмор   застукали   кот   котенок   палево   переписка   прикол   смех   спалились   
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5k
Ыукп Час назад
Акватермическая обработка керамики - это сильно!
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32k
Korolev Полчаса назад
Как называется Ваша диссертация?
- "Как решетом воду носить".
- Ну, что Вы, голубчик! Кто же так диссертацию называет? Назовите ее
так:
"Анализ проблем транспортировки вещества в жидком агрегатном состоянии в
сосудах с перфорированным дном".
- Профессор, а как называлась Ваша диссертация?
- "Влияние русских народных музыкальных кнопочных инструментов на
развитие религиозно-философской мысли Росси конца ХVIII начала ХХ века".
- То есть, "На хрена попу баян"? ...
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