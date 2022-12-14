От этой болезни, поразившей несколько стран в начале 20 века, не было лечения

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Сонная болезнь обрушилась на Европу практически в одно время с "испанкой", но гораздо меньшего масштаба, поэтому была не так на слуху. Европейцы были так напуганы, что считали, что апокалипсис уже произошёл.
В то время шла кровавая война, в которой участвовали десятки стран, по континенту бушевали смертельные и страшные болезни, а многие люди были на грани смерти от голода. И среди всех этих болезней была и та, про которую врачи говорили: "лечения нет, профилактики нет". Теряясь среди сводок с фронта, тихо и без привлечения внимания прокралась на европейский континент "сонная болезнь", которую позже назовут "летаргическим энцефалитом".
Сначала она появилась на европейском континенте в начале 1915 года в Австрии и Франции и потом быстро разошлась по другим странам. Она забирала в разы меньше жизней, чем война и грипп, но и ей удалось проредить ряды граждан.
Описали новое заболевание только в 1917 году, когда оно переросло в эпидемию. Первым это сделал австрийский невролог греко-румынского происхождения Константин фон Экономо.
Описали новое заболевание только в 1917 году, когда оно переросло в эпидемию. Первым это сделал австрийский невролог греко-румынского происхождения Константин фон Экономо.
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Число заболевших росло стремительно. Сперва в день фиксировали примерно 100 новых случаев, потом тысячу, а затем, на пике, и десятки тысяч. В начале 20-х годов прошлого века болезнь перешла в Румынию, а там и в только-только зародившийся Советский Союз. В марте 1921 года сонную болезнь зафиксировали в Нижегородской губернии, а в сентябре 1922 года случаи стали регистрировать в Москве. Статистика смертности была жуткой: 25% заболевших так и не смогли справиться с болезнью.
Что же она из себя представляла?
Люди суеверные описывали сонную болезнь, как будто она у человека отнимает душу у человека, превращая людей в неподвижные тела, в которых еле теплилась жизнь.
Самый характерный симптом - неконтролируемая сонливость, хотя в 10% случаев наоборот - бессонница. Также были сложности в контроле мыщц лица и глаз. На пике болезни пациент мог спать буквально сутками и вывести его из этого состояния было невозможно. Говоря на языке врачей у человека наступал ступор и коматозное состояние, а лицо напоминало безжизненную маску.
Люди суеверные описывали сонную болезнь, как будто она у человека отнимает душу у человека, превращая людей в неподвижные тела, в которых еле теплилась жизнь.
Самый характерный симптом - неконтролируемая сонливость, хотя в 10% случаев наоборот - бессонница. Также были сложности в контроле мыщц лица и глаз. На пике болезни пациент мог спать буквально сутками и вывести его из этого состояния было невозможно. Говоря на языке врачей у человека наступал ступор и коматозное состояние, а лицо напоминало безжизненную маску.
Засыпание происходило мгновенно, буквально стоило человеку сесть в кресло. Как только больной удобно устраивался в кресле, то его тут же настигал сон, из которого он не выходил сутками. А бывало, что и никогда.
Состояние могло длиться до двух недель и человек либо просыпался и оставался до конца своих дней с неврологическими проблемами, либо его состояние ухудшалось и больной впадал в кому. А чуть позже описывали новую форму заболевания, при которой наблюдались неконтролируемые движения, рассеянность внимания и гиперактивность.
Состояние могло длиться до двух недель и человек либо просыпался и оставался до конца своих дней с неврологическими проблемами, либо его состояние ухудшалось и больной впадал в кому. А чуть позже описывали новую форму заболевания, при которой наблюдались неконтролируемые движения, рассеянность внимания и гиперактивность.
Медики были обеспокоены масштабами болезни и стали искать причины заболевания, а также способы передачи, чтобы разработать вакцину. В СССР даже комиссию создали по изучению новой болезни.
Сначала врачи предположили, что болезнь проявилась из-за общего падения иммунитета из-за войны и "испанки". Но масштабные исследования прекратились, потому что загадочная болезнь за десять лет просто сошла на нет, появившись также загадочно, как и появилась.
Сначала врачи предположили, что болезнь проявилась из-за общего падения иммунитета из-за войны и "испанки". Но масштабные исследования прекратились, потому что загадочная болезнь за десять лет просто сошла на нет, появившись также загадочно, как и появилась.
Но откуда она взялась? В конце 1990-х возникла теория, что болезнь вызвали бактерии-диплококки. Эту версию стали считать основной причиной вспышки сонной болезни. До 2012 года, когда исследователи взяли новые образцы с тел умерших от неё.
Новые исследования показали наличие в телах определённых энтеровирусов, которые могли спровоцировать болезнь. Но это было странно - почему энтеровирус, который распространён по всему миру вдруг сто лет назад стал таким смертоносным.
До сих пор считается, что возбудитель болезни не выявлен и соответственно нет и чёткого протокола лечения.
Новые исследования показали наличие в телах определённых энтеровирусов, которые могли спровоцировать болезнь. Но это было странно - почему энтеровирус, который распространён по всему миру вдруг сто лет назад стал таким смертоносным.
До сих пор считается, что возбудитель болезни не выявлен и соответственно нет и чёткого протокола лечения.
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