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От этой болезни, поразившей несколько стран в начале 20 века, не было лечения

От этой болезни, поразившей несколько стран в начале 20 века, не было лечения

Автор:
14 декабря 2022 18:22
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   Страшное   интересное   история   медицина   факты   
1414
7
Сонная болезнь обрушилась на Европу практически в одно время с "испанкой", но гораздо меньшего масштаба, поэтому была не так на слуху. Европейцы были так напуганы, что считали, что апокалипсис уже произошёл.
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Метки: Прошлое   Страшное   интересное   история   медицина   факты   
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Сергей Полчаса назад
Спокойной ночи! Сладких снов...
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Слепой Пью 17 минут назад
Ах, как нам хочется
Ну как нам хочется -
Не умереть,
а именно УСНУТЬ... (В.С.Высоцкий)
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