От этой болезни, поразившей несколько стран в начале 20 века, не было лечения

Засыпание происходило мгновенно, буквально стоило человеку сесть в кресло. Как только больной удобно устраивался в кресле, то его тут же настигал сон, из которого он не выходил сутками. А бывало, что и никогда.

Состояние могло длиться до двух недель и человек либо просыпался и оставался до конца своих дней с неврологическими проблемами, либо его состояние ухудшалось и больной впадал в кому. А чуть позже описывали новую форму заболевания, при которой наблюдались неконтролируемые движения, рассеянность внимания и гиперактивность.