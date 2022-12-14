Китайские и индийские солдаты устроили побоище на спорной территории в долине Ладакх

Это, к сожалению, уже не первое столкновение солдат двух ядерных держав на границе.
Сегодня в Сети появились кадры очередного "рукопашного" боя между военнослужащими Индии и НОАК, произошедшего 9 декабря в долине Ладакх. Это не первое столкновение солдат двух ядерных держав на границе Индии и Китая в районе Янцы. К счастью, на этот раз обошлось без жертв.
По словам главы Минобороны Индии Раджната Сингха, «войска НОАК попытались в одностороннем порядке изменить статус-кво, вторгшись на линию фактического контроля в районе Янцзе в секторе Таванг».
Ранения, точнее, травмы от палок и камней, которыми сражались солдаты, получили несколько человек с обеих сторон.
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В прошлом году всё закончилось куда печальней. Индийцы потеряли убитыми несколько военнослужащих, включая полковника, ранения получили 10 человек. Китайцам тоже досталось, но без погибших.
Один из фрагментов прошлогодней бойни на высоте 5104
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Проблемы столкновений между солдатами двух азиатских гигантов помогла бы решить демилитаризация границы. Но в нынешних условиях это трудновыполнимая задача, поскольку на противоречиях двух мощных государств играет известная всем заокеанская держава.
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- Ты чё? Генерал взгреет по полной! Палки и камни.
Сдается мне, что тут и подталкивать никого не надо.