Китайские и индийские солдаты устроили побоище на спорной территории в долине Ладакх

Сегодня в Сети появились кадры очередного "рукопашного" боя между военнослужащими Индии и НОАК, произошедшего 9 декабря в долине Ладакх. Это не первое столкновение солдат двух ядерных держав на границе Индии и Китая в районе Янцы. К счастью, на этот раз обошлось без жертв.



По словам главы Минобороны Индии Раджната Сингха, «войска НОАК попытались в одностороннем порядке изменить статус-кво, вторгшись на линию фактического контроля в районе Янцзе в секторе Таванг».



Ранения, точнее, травмы от палок и камней, которыми сражались солдаты, получили несколько человек с обеих сторон.