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Китайские и индийские солдаты устроили побоище на спорной территории в долине Ладакх

Китайские и индийские солдаты устроили побоище на спорной территории в долине Ладакх

Автор:
14 декабря 2022 14:51
Сообщество : Военное
Метки: Индия   Китай   видео   граница   спорная территория   столкновение   
1688
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Это, к сожалению, уже не первое столкновение солдат двух ядерных держав на границе.

Сегодня в Сети появились кадры очередного "рукопашного" боя между военнослужащими Индии и НОАК, произошедшего 9 декабря в долине Ладакх. Это не первое столкновение солдат двух ядерных держав на границе Индии и Китая в районе Янцы. К счастью, на этот раз обошлось без жертв.

По словам главы Минобороны Индии Раджната Сингха, «войска НОАК попытались в одностороннем порядке изменить статус-кво, вторгшись на линию фактического контроля в районе Янцзе в секторе Таванг».

Ранения, точнее, травмы от палок и камней, которыми сражались солдаты, получили несколько человек с обеих сторон.

В прошлом году всё закончилось куда печальней. Индийцы потеряли убитыми несколько военнослужащих, включая полковника, ранения получили 10 человек. Китайцам тоже досталось, но без погибших.

Проблемы столкновений между солдатами двух азиатских гигантов помогла бы решить демилитаризация границы. Но в нынешних условиях это трудновыполнимая задача, поскольку на противоречиях двух мощных государств играет известная всем заокеанская держава.

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Метки: Индия   Китай   видео   граница   спорная территория   столкновение   
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16  комментариев
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6k
Бу 2 часа назад
так и не понял, у кого Кунг-фу сильнее ?)
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91k
sapér Vodička 5 минут назад
Ссылка coub.com
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3k
Трям 15 минут назад
Ваще звери! Им даже оружие не дают... )))
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2k
MPEG-8 18 минут назад
Будем надеется, что парни пар спустят и успокоятся.
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4k
vasilykopkov Полчаса назад
Я думал - гопники со штакетинами, а это оказывается солдаты...
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1k
Nick Z 47 минут назад
Да тут пахнет майданом, срочно везите демократию и печеньки !
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17
Николай Пауков Час назад
Вот. Так и надо. Щщи друг другу набили и разошлись.
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8k
Борис Карабанов Час назад
Интересно, а как командование согласовывает оружие дуэли? То, что такие массовые стычки не могут происходить без ведома командования, это понятно.
- Сударь, сегодня на шпагах или пистолетах?
- Ты чё? Генерал взгреет по полной! Палки и камни.
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6k
Том Сойер Час назад
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11k
.Атеист. 2 часа назад
Прям как побоище из династии няньтянь какой-нибудь)) палки, камни.. но это лучше чем огнестрел..
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
У Китая часто бывают территориальные конфликты, взять хотя бы остров Даманский. Да и Индия с Пакистаном (Кашмир) в состоянии перманентного дележа.
Сдается мне, что тут и подталкивать никого не надо.
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15k
Совранский 2 часа назад
Блин, когда за "твоей спиной" больше ярда населения - оч опасная "драка". Для всего мира!
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