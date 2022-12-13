Канадец рассказал о самых кошмарных русских выражениях

Джастин живет в Канаде, несколько лет назад он влюбился в русский язык и даже приезжал в Россию, а также бывал в странах СНГ. Несмотря на то, что он бегло говорит по-русски, некоторые выражения, как он признается, сводят его с ума. Так, одно из выражений он до сих пор не может понять — «Ноги в руки и вперед». Хоть канадец и понял смысл этого фразеологизма, он шутит, что русские буквально хотят взять ноги в руки и куда-то бежать. Но как это вообще представить?