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Канадец рассказал о самых кошмарных русских выражениях

Канадец рассказал о самых кошмарных русских выражениях

Автор:
13 декабря 2022 10:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: видео   вырадение   забавно   иностранцы   русский язык   сложный язык   фото   
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Как великий и могучий сводит с ума иностранцев.

Русский язык не так просто изучать. Конечно, он не относится к самым сложным языкам планеты, однако у иностранцев возникают определенные сложности с изучением великого и могучего. О некоторых трудностях рассказал Джастин Хаммонд, и с точки зрения иностранца они действительно выглядят весьма забавно.

Джастин живет в Канаде, несколько лет назад он влюбился в русский язык и даже приезжал в Россию, а также бывал в странах СНГ. Несмотря на то, что он бегло говорит по-русски, некоторые выражения, как он признается, сводят его с ума. Так, одно из выражений он до сих пор не может понять — «Ноги в руки и вперед». Хоть канадец и понял смысл этого фразеологизма, он шутит, что русские буквально хотят взять ноги в руки и куда-то бежать. Но как это вообще представить?

Также иностранец был уверен, что слово «пошлый» является однокоренным к слову «пошел». Когда же он понял, что это совершенно разные слова и вообще никак друг с другом не связаны, Джастин был очень удивлен. Но и самые привычные слова, которые мы используем в своей речи ежедневно, у канадца вызывают недоумение: «пока», «давай». Чем именно они трудны, лучше всего вам расскажет сам Хаммонд в ролике ниже.


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Метки: видео   вырадение   забавно   иностранцы   русский язык   сложный язык   фото   
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Roman Час назад
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Топпер Харли 45 секунд назад
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20k
Вишенка Крокодилова Минуту назад
А английское so long в значении "пока" его почему-то не смущает.
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880
Graboid 12 минут назад
в первом слове на первой картинке .. ошибка ..
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