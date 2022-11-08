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Иностранцы удивились ценам на продукты в России

Иностранцы удивились ценам на продукты в России

Автор:
08 ноября 2022 09:55
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   видео   иностранцы   люди   магазины   санкции   фото   цена   
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Иностранных пользователей видеохостинга YouTube удивили цены в российском супермаркете на фоне восьми месяцев нахождения страны под западными санкциями. Свое мнение они высказали в комментариях к ролику австралийского блогера Travelling with Russell.

Блогер посетил один из гипермаркетов в Москве и продемонстрировал обилие продуктов, а также цены на них. Он отметил, что нишу ушедших из России западных брендов успешно заняли местные производители, а в некоторых случаях все свелось к смене названия.

«Санкции больше всего бьют по жителям Европы, и многие люди это замечают, но коррумпированные правительства танцуют под дудку хозяев с Уолл-стрит», — написал пользователь из Польши sylwek917.

«Я смотрел видео с российскими магазинами, сельской местностью, туристическими местами, и они выглядят намного чище и чище, чем в США», — заметил Knife Collector.

«В России все цены во всех магазинах уже включают все применимые налоги, так что вы видите окончательную цифру на этикетке и вам не нужно добавлять к цене НДС или что-то еще», — обратился к американским пользователям видеохостинга пользователь Tony.

«Я живу в Германии, это ужасно... Никто не может себе позволить оплачивать счета... Никто из моих знакомых из России не может сказать, что чувствует эти санкции», — заявила Elvira Siegel.

«Я живу на Среднем Западе США. Я никогда не видела такого большого продуктового магазина с таким разнообразием!», — призналась Karen Brojakowski.

Согласно недавнему исследованию холдинга «Ромир», средняя стоимость продовольственной корзины россиянина составила 3 823 рубля. Аналитики учитывали основные продовольственные товары, включая хлебные изделия, овощи и фрукты, бакалею, мясо и рыбу, молочные продукты, яйца и другие товарные группы повседневного спроса. В исследовании анализировались магазины у дома, гипермаркеты и супермаркеты.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   видео   иностранцы   люди   магазины   санкции   фото   цена   
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15k
сеньор Леонсио 51 минуту назад
«Я смотрел видео с российскими магазинами, сельской местностью, туристическими местами, и они выглядят намного чище и чище, чем в США», заметил Knife Collector.(ц)

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1k
Dimon 10 минут назад
На счёт Москвы и Питера говорить глупо, так как эти хомячки при отсутствии интернета в течение часа готовы вопить о катастрофе! А что касается провинции, то в подавляющем большинстве случаев она и не выходила из кризиса. Свидетельство тому многочисленные сериалы и фильмы про Великую отечественную войну, про гражданскую, про послевоенное время, когда даже тратиться на декорации не нужно: все как стояло перекошенное, ободранной и сломанное, так и стоит! Какие санкции, о чём вы?!
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16k
sgb66 Полчаса назад
Может для жителей Запада цены и небольшие, для жителей РФ с их гораздо меньшей зарплатой - не такие уж они и маленькие...
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
нехрен шастать по нашим магазинам...ехайте накYй в своих шастайте..из *святых 90х*)
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1k
ChePaev Полчаса назад
вообще, если ничего не покупать, то цены нормальные)) просто иностранцы судят наши цены по своим доходам и они им кажутся интересными. А у нас, со средней зарплатой по стране 40 тыс руб, из которых 10 тыс надо отдать за коммуналку, люди не могут себе позволить многого что лежит на полках магазинов.
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7k
Алексей Полчаса назад
Воспитательница в детском саду спрашивает: «Дети, в какой стране самые красивые игрушки?» Дети (хором): «В Советском Союзе!» Воспитательница «А в какой стране самые нарядные детские одежды?» Дети (хором): «В Советском Союзе!» Воспитательница: «А в какой стране самое счастливое детство?» Дети (хором): «В Советском Союзе!» Вдруг Вовочка заревел. Воспитательница: «Вовочка, почему ты плачешь?» Вовочка (сквозь слезы): «Хочу жить в Советском Союзе!»
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Если бы иностранцы поинтересовались зарплатой, скажем, кассира того же магазина или пенсией рядового российского пенсионера, то они бы не удивлялись изобилию товаров на полках.
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9k
Бритва 45 минут назад
я тоже иногда читаю новости на риа. Почитаешь их и думаешь: как же у нас всё здорово.
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