Иностранцы пытаются разобрать русский алфавит и слова

Наш язык не самый сложный на планете, но все же иностранцам он дается непросто. Их можно понять: у нас достаточно сложная система падежей, ударение может «убежать» с одного слога на другой, да и с глаголами нелегко разобраться. Например, как объяснить иностранцу, почему кружка на столе стоит, а вилка — лежит?