Иностранцы пытаются разобрать русский алфавит и слова

Русский язык не так прост.
Наш язык не самый сложный на планете, но все же иностранцам он дается непросто. Их можно понять: у нас достаточно сложная система падежей, ударение может «убежать» с одного слога на другой, да и с глаголами нелегко разобраться. Например, как объяснить иностранцу, почему кружка на столе стоит, а вилка — лежит?
Конечно, смущает иностранцев и кириллица: большинство языков на планете записываются латиницей. Прибавьте к кириллице еще и написание букв, которое иногда может свести с ума. Да что тут говорить, даже мы, носители русского языка, вынуждены учить множество правил и запоминать исключения.
Именно об этом видеоролик: иностранцам предлагают понять некоторые буквы русского алфавита. Среди них есть Ж — ее назвали перекрестком и символом из «Звездных войн», и, конечно же, Ы, которую все же некоторым героям удается произнести правильно. Любопытно, что из-за написания русское слово «лишишься» практически никто не может понять. Пара героев видеоролика подозревает, что перед ними какое-то назначение врача.
Это наталкивает на мысль: неужели во всех странах медики пишут так, что невозможно разобрать? В общем, предлагаем вам насладиться забавным роликом, демонстрирующим, как иностранцы пытаются разгадать русские слова и понять некоторые буквы.
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АНТИФИШКИ
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Неудачный пример. Здесь всё как раз правильно. Кружка стоит - высота (причём рабочая) вертикально, вилка лежит - длинной частью вдоль стола. Причём кружка может упасть на бок и лежать, а вилку воткнуть и будет стоять, ну или фокусник сможет поставить.
Вот тарелка на столе стоит, в раковине - лежит, при этом она в той же позиции , что и на столе, но если повернуть набок, то всё равно будет лежать. А вот в посудомойке и сушке будет стоять, тоже без разнице в какой позиции, а в коробке - опять лежать, хотя туда могут посуду и составить
2. У операторы у самих с русским напряг. Хвастун не обязательно преувеличивает. Хвастун - превозносит громко и часто всем свои достижения, которые может преувеличить (но необязательно). То есть, если он кричит "у меня член 25 см", то вовсе не обязательно, что он врёт
1. речка по колено, а рыбы до х...я
2. пОмни и помнИ
3 да нет наверное
4 ху..ёво хуже чем Пиз..дато, но пи.дец хуже чем ху..йня