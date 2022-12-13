Животным не нравится, что за ними наблюдают, поэтому они нападают на дроны

Гепардам, кенгуру, орлам и другим не очень нравится, когда их снимают.
Сегодня сложно представить нашу жизнь без беспилотников. Квадрокоптеры многим облегчили работу: например, раньше, чтобы снять фото с воздуха, необходимо было подняться в небо на вертолете или самолете. Сегодня достаточно небольшого летающего устройства, оснащенного камерой, которым можно управлять с земли. Именно благодаря беспилотникам сегодня делают множество классных панорамных фото и видео, которые позволяют посмотреть на привычные вещи с другого ракурса.
Также дроны используют для съемки животных. Фотографам сложно подойти близко к животным, особенно к хищникам, в прошлом подобная съемка могла обернуться трагедией. Но с помощью беспилотников такие снимки и видео стали реальностью, ведь можно понаблюдать даже за самыми опасными животными планеты вблизи.
Правда, тут главное остаться незамеченным, ведь в противном случае братья наши меньшие воспримут устройство как врага и смогут его атаковать. Собственно, как и сделали многие герои видео, представленного ниже. Животным не понравилось, что за ними наблюдают, поэтому они решили во что бы то ни стало избавиться от назойливых квадрокоптеров.
Между прочим, в Нидерландах решили призвать на службу в полицию орлов: их обучили сбивать дроны.
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- Семья медведей пытается забраться в гамак
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О как!... Неожиданно... Правда?! :laugh
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Фотографам сложно подойти близко к животным... ...Правда, тут главное остаться незамеченным...
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С работающим дроном?!