Животным не нравится, что за ними наблюдают, поэтому они нападают на дроны

Правда, тут главное остаться незамеченным, ведь в противном случае братья наши меньшие воспримут устройство как врага и смогут его атаковать. Собственно, как и сделали многие герои видео, представленного ниже. Животным не понравилось, что за ними наблюдают, поэтому они решили во что бы то ни стало избавиться от назойливых квадрокоптеров.

Между прочим, в Нидерландах решили призвать на службу в полицию орлов: их обучили сбивать дроны.