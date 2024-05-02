17 случаев, когда идеи вышли за грань безумия, но исполнение было на высоте

Есть ли грань между гениальностью и безумством? Вероятно, что да, но она так тонка… Ведь иногда идеи творческих людей бывают настолько странными, что вызывают много вопросов. И сегодня мы собрали примеры, когда эти сумасшедшие идеи за гранью добра и зла были мастерски воплощены в жизнь. Спойлер: вопросов от этого меньше не стало.