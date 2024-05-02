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17 случаев, когда идеи вышли за грань безумия, но исполнение было на высоте

17 случаев, когда идеи вышли за грань безумия, но исполнение было на высоте

Автор:
02 мая 2024 12:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   идея   креатив   творчество   фантазия   фото   
1055
18

Есть ли грань между гениальностью и безумством? Вероятно, что да, но она так тонка… Ведь иногда идеи творческих людей бывают настолько странными, что вызывают много вопросов.

Есть ли грань между гениальностью и безумством? Вероятно, что да, но она так тонка… Ведь иногда идеи творческих людей бывают настолько странными, что вызывают много вопросов. И сегодня мы собрали примеры, когда эти сумасшедшие идеи за гранью добра и зла были мастерски воплощены в жизнь. Спойлер: вопросов от этого меньше не стало.

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Кстати, если вам интересно, как выглядели бы и другие птицы, если бы у них были руки, то у нас на эту тему есть целый пост.

Подготовка к новому году идёт уже вовсю, но не у всех она успешна. Некоторые только начали, а их сразу ждал провал. Посмотрите на них и посочувствуйте.

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Метки: Вещи   идея   креатив   творчество   фантазия   фото   
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1  комментарий
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Лютый вам Бетховен 38 минут назад
Комментарий к фото
Всевидящее око? Компактная версия? Красивенько.
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 770 постов (719 в горячем)

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