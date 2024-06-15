Как Лев Яшин получил «Золотой мяч», став лучшим футболистом Европы

Его биография без преувеличения легендарная: 11-кратный лучший вратарь СССР, пятикратный чемпион Советского Союза, трехкратный обладатель Кубка СССР. Но в 1962 году Яшин всерьез задумывался завершить спортивную карьеру. Тогда на чемпионате мира Лев Яшин пропустил семь мячей в четырех матчах. После поражения в четвертьфинальном матче от Чили советская сборная вернулась домой. Расстроенные болельщики считали во всем виноватым Яшина.

Ему писали гневные письма, били стекла в квартире, где он жил, говорили, что ему пора уходить из футбола. Каждый его выход на поле сопровождался свистом и криками. Никто и не подозревал, что в том злосчастном мачте Лев Яшин играл с сотрясением мозга, получив удар мячом по голове в самом начале игры.